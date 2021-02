Rychlé kombíky do 150 tisíc Kč. I s malým rozpočtem lze vybrat slušné stroje před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jaguar

Doba není jednoduchá a levné rodinné auto, se kterým si pořád sjedete, může přijít leckomu vhod. Zdá se to jako neřešitelné zadání, na trhu ojetin se ale najdou cesty, jak vše alespoň trochu rozumně skloubit.

Má-li člověk rodinu, velké auto je skoro nezbytnost. Existují přímo auta pro rodiny, pokud však aspoň trochu hoříte pro auta a jejich řízení, něco jako MPV vás stěží uspokojí. Naštěstí pořád existují kombíky - pět sedadel tu je také, dětské sedačky na zadní lavici dáte minimálně dvě a úplně vzadu je ještě spousta místa pro věci, které ani nevíte, že potřebujete vozit s sebou.

Kombík jako takový nemusí být drahý, dělají se i malé modely jako Fabia Combi, které si leckdo může pořídit nové. Jenže to znovu není nic pro nadšence. Pokud tedy hledáte kombík, který není malý, je aspoň trochu rychlý a zábavný a rozpočet přitom nemáte nafukovací, trh s ojetými auty nabídne spoustu různých alternativ. A ani zde se není většinou nutno omezovat čtyřmi válci, dvěma stovkami koní nebo předním pohonem.

Dali jsme si tedy limit 150 tisíc korun a podívali se, co za rychlé kombíky za takovou částku člověk pořídí. Aby na nich bylo něco výjimečného nebo aby měla pod kapotou alespoň dvousethlavé stádo. Nelimitovala nás převodovka, způsob plnění motoru ani poháněné nápravy, takže si snad z následujících tipů něco vyberete.

Audi S4 Avant B6/B7

Jeden z několika německých účastníků je ostřejší verze Audi A4, konkrétně S4 Avant B6 vyráběná od roku 2003. Není to ještě tak dávno, abyste jezdili ve staré „plečce”, a tak tato auta mívají před sebou ještě dost spokojených kilometrů, pokud se o ně řádně staráte. Audi S4 nabídne sedadla Recaro nebo vyhlášený pohon všech kol quattro.

Na ten míří v této generaci 344 koní z 4,2litrového vidlicového osmiválce s atmosférickým plněním - to je něco, co na dnešním trhu v této třídě už neexistuje. V8 spolupracuje buď se šestistupňovým manuálem, nebo s automatickým šestikvaltem od ZF. I když to z dnešního pohledu může působit jako sběratelská volba, ceny S4 Avant se pořád drží docela nízko. Rozumně vyhlížející kusy za ceny do 150 tisíc lze najít, pokud ale nechcete vybírat z toho nejlevnějšího, nebude od věci pár desítek tisíc přidat.

Zmiňme u tohoto stroje ještě model 3,2 FSI následující generace, označené B7. S takovým autem se dostanete v rámci 150 tisíc korun o pár let dále k modernějšímu designu a máte opět atmosférický motor, který nabídne 256 koní a maximálku 250 km/h. Také se dělal se čtyřkolkou a manuálem. A o trochu dráž dá koupit i více jetá S4 B7 se stejnou technikou jako B6, ale opět trochu modernějším vzhledem.

Foto: Audi



Foto: Audi

BMW 330i Touring E46 nebo E91

Generace E46 toho může ještě dnes mnoho nabídnout, zejména v posledních letech své výroby, kdy dostala modernější příď, takže i v současné době vypadá šik. V kabině není zrovna mnoho místa, ale jízdní vlastnosti jsou velmi dobré, a to i když sáhnete po kombíku. V nabídce jich je spousta, bylo to velmi oblíbené auto. Jen si dejte pozor na sedadla, montovaly se sem dva druhy a slušné boční vedení měl jen jeden z nich. Na fotkách to je dobře vidět.

Verze 330i má pod kapotou atmosférický šestiválec o 231 koních a můžete si vybrat zadokolku, čtyřkolku, manuál, automat, kůži, po čem vaše srdce touží. V nabídce byla i navigace a spousta aut má nějakou výbavu z programu BMW Individual. Trojkové kombíky generace E46 se dnes dají koupit i za ceny dost pod 100 tisíc Kč, takže do limitu se vejde i pár novějších 330i E91, též ještě zajímavé vozy z „bezturbové éry” BMW. Nemusí to být špatná koupě, i když na opravdu dobré E91 to chce pořád o trochu více peněz, doporučovali bychom aspoň 200 tisíc.



Foto: BMW

Ford Mondeo ST220 Turnier

Mondeo z let 2000 - 2007 je dodnes příkladem relativně obyčejného auta s velmi dobrými motory i podvozkem. V podstatě i když si do tohoto stroje vyberete osmnáctistovku SCi, která je na papíře na těžké Mondeo slabá, budete možná překvapeni její živostí. Jenže naším cílem je skutečně rychlé auto, proto je potřeba zvolit verzi ST220, vrchol nabídky této generace Mondea a vlastně poslední Mondeo ST, které vzniklo.

Třílitrový šestiválec nabízí něco přes 220 koní a pohání přední kola přes manuální šestikvalt. Počítejte tu se „vším v elektrice”, 18" koly s vážně velmi nízkým profilem pneumatik, xenony nebo s koženými sedadly Recaro, která se dělala i v červené barvě. A některá Mondea z těchto let měla přední sedačky nejen vyhřívané, ale i chlazené. Vybírat můžete už mezi kusy s cenami bezpečně pod 100 tisíc Kč, za více koupíte už dost zachovalé exempláře.



Foto: Ford

Jaguar X-Type Estate 3,0 V6

Jaguar X-Type byl sice základním modelem, ale byl to pořád Jaguar, takže tu je spousta pohodlí, kůže, plno výbavy, co vás napadne. Pod slupkou už to však tak slavné nebylo, značku Jaguar tehdy vlastnil Ford a X-Type si z těchto plebejských aut dost vypůjčil. To ale vadilo, když ho člověk kupoval jako nový, protože byl pochopitelně dražší, je to přece Jaguar.

Co může vadit nyní, je, že X-Type nebyl nikdy etalonem spolehlivosti. Je tedy potřeba vybírat skutečně pečlivě, pokud tuhle kočku chcete mít v garáži. Třílitr AJ-V6 má přímé vstřikování, čtyři ventily na válec a nabízí 231 koní a 279 Nm. Může spolupracovat s manuálním či automatickým pětikvaltem a je tu i pohon všech kol. I tohle auto koupíte bez problémů do 100 tisíc Kč.



Foto: Jaguar

Mercedes C 32 AMG Kombi

S osmiválci pod kapotou kompaktních sedanů začal u německého trojlístku Mercedes, a to v roce 1997 modelem C 43 AMG. My se ale posuneme o generaci dále, která přešla na kompresorový šestiválec před tím, než se další znovu vrátila k V8. Můžete tedy sáhnou i po C 43 generace W202, Mercedesy té doby platí za auta velmi trvanlivá a V8 o objemu 4,3 litru s 310 koňmi a 410 Nm určitě ostudu neudělá. Vizuálně je to ale už dost staré auto.

Vzhledově zajímavější je kombík C 32 AMG generace W203 vyráběný mezi léty 2001 a 2003. Jeho motor V6 dává díky kompresoru až 354 koní, které na zadní kola míří přes pětistupňový automat - manuál tu nehledejte, jsme ve vrcholném Mercedesu. I zde by si člověk mohl pomyslet cosi o sběratelském artiklu, ale nestalo se, aspoň ne dosud. Za 150 tisíc Kč se tak dají koupit nejlevnější fungující kousky, bezpečnější ale bude pár desítek tisíc přidat.



Foto: Mercedes-Benz

Opel Vectra Caravan V6 turbo/OPC

Vectra nemusí mít příliš dobrou reputaci pro svou ne zrovna příkladnou bytelnost, ale jako všude bude dělat hodně údržba. Nicméně i ve své poslední generaci z let 2002 - 2009 se dělala s šestiválcovými motory a výbava na palubě byla také velmi bohatá. A je to auto slušně velké, zejména po stránce prostoru uvnitř, ale i zavazadelník má co říct.

Před faceliftem byl k mání 3,2litrový šestiválec o 211 koních, který poháněl přední kola nejčastěji přes automatickou převodovku, ale manuály se také vyráběly. Po faceliftu byl k mání turbomotor o 2,8 litru objemu, který se projevuje o poznání živěji, i když jeho maximální výkon 230 koní není o tolik vyšší. V nabídkách jsou obě varianty, bezpečně do 150 tisíc Kč. A narazíte mezi nimi i na 280koňové OPC, které je ale paradoxně horším autem než V6 turbo, zejména kvůli naladění podvozku.

Auta před faceliftem pořídíte bezpečně do 100 tisíc Kč, ale žádní krasavci to nejsou. Hezčí a schopnější faceliftovaná varianta s turbem bude za 150 tisíc už pěkný kousek.



Foto: Opel

Subaru Legacy 3,0R Combi

Písmeno R názvu neoznačuje žádnou specialitku, takhle se jmenovaly „základní” třílitry v Legacy v letech 2003 - 2009. Je to nicméně nejvyšší model standardní nabídky, takže očekávejte kůži, rádio s integrovaným měničem CD nebo navigaci, která ale do faceliftu někdy v roce 2007 v ČR mimo města moc použitelná nebyla. Ale každý z 245 atmosférických koní táhne jako divý, když jim dovolíte protáhnout nohy a pořádně se nadechnout ve vysokých otáčkách. A také krásně zní a je velmi bytelně postavený, jako celé auto.

Specialitkou by byl některý ze strojů Spec B nebo GT, ale najít nějaký takový kousek na prodej, aby byl v dobrém stavu a nezničený tuningem, je skoro nadlidský úkol. Čímž říkáme, že pokud ho potkáte a váháte, berte. Z aut na tomhle seznamu má Legacy jeden z nejlepších podvozků a s třílitrem se pojí i vektorování točivého momentu. Jediná převodovka k mání u 3,0R je sice pětistupňový automat, ten ale funguje dobře. Jakkoli jde o relativně vyhledávaný vůz a mnoho jich v nabídce nezůstává, za 100 až 150 tisíc Kč už se vybírat dá.



Foto: Subaru

Škoda Octavia II RS Combi

Hledáte-li co největší zavazadelník v co nejkompaktnějším balení, lze nabídnout i Octavii RS druhé generace ve verzi Combi. Není to nejřidičštější auto, jako rychlý rodinný cesťák je to ale dobrá volba. A umí ho opravit kde kdo, zejména u nás.

Dvoulitr TSI pod kapotou má 200 koní a spolupracuje s šestistupňovým manuálem a předními koly. Je tu také docela dost místa, občas je něco „simply clever”, kufr je vážně velký... o dvojkové Octavii RS toho byly napsány už stohy. Na tomto seznamu jsou sice i řidičsky zajímavější auta, ale RS má své kouzlo. Za 100 tisíc už pořídíte slušný kousek, za 150 už opravdu hezký.



Foto: Škoda Auto

Volkswagen Passat W8 Variant

S dvojnásobným objemem i počtem válců přichází poslední stroj na tomto seznamu, Volkswagen Passat. Ten se v generaci označené 3BG nebo také B5.5 vyráběl i s osmiválcovým motorem, jenže ne ledajakým - W8 byly v podstatě dva spojené bloky VR4, podobným způsobem jako u motorů W12 a W16. Motor W8 měl být testovací před startem výroby větších motorů s tímto uspořádáním, vyráběl se do roku 2004. Passat W8 byl vrcholový model, takže kůže a dřevo jsou samozřejmostí. A ty čtyři koncovky výfuku byly také standardem.

Osm válců a čtyři litry objemu dávalo 275 koní a posílalo je na všechna kola. Passaty W8 se vyráběly jak s automatickou, tak i s manuální převodovkou, takže když budete hledat, najdete obojí. Pokud chcete být nenápadní, je i tohle auto vynikající volba. Jen je potřeba si pohlídat údržbu mechanických částí vozu.

Ceny dnes začínají hodně nízko. Nejlevnější exempláře není dobré kupovat, do stanoveného limitu ale vyberete dobře - W8 za 100 tisíc už nebývají vraky, za 150 tisíc koupíte dobře udržované exempláře jen s vyšším nájezdem.



Foto: Volkswagen

Petr Miler