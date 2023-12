S koupí ojetého dieselu v Německu bychom počkali do příštího roku. Budou levné a mohou být ještě levnější před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Pokud jako firma „honíte” letošní náklady, asi vás nic nepřiměje čekat. Jste-li ovšem soukromá osoba a pořízení „nového” ojetého auta vás netlačí, je skoro jisté, že v Německu koupíte ojetý diesel příští rok levněji.

„Diesely jsou německý vynález,” prohlásil kdysi suše jeden kolega, když jsme společně zdolávali stovky kilometrů po německých dálnicích v šestiválcovém naftovém sedanu tamní provenience. A nenarážel tím na fakt, že Rudolf Diesel byl Němec, ostatně spousta pozdějších vynálezů posouvající možnosti jeho motoru vznikla jinde. Spíše šlo o fakt, že Němci udělali daleko nejvíc pro to, aby diesely v osobních autech fungovaly a dávaly smysl, zajistili jejich rozšíření a dovolili jim rozvinout naplno své přednosti na tamních dálnicích.

Pokud jste něco s auty najezdili, máte smysl pro techniku a efektivitu jejího fungování, nemůže vám projev čehosi jako sedanu či kombíku střední až vyšší třídy s výkonnějším dieselem na německé dálnici neučarovat. Právě tam se projevují přednosti těchto aut naplno - můžete jet relativně vysokými rychlostmi okolo 180 km/h s velmi nízkou spotřebou a obrovským dojezdem, i okolo takových met zažívat nenucenou dynamiku a těšit se z prakticky neslyšného projevu motoru. Jsou to skutečně německé vynálezy stvořené k tomu, abyste ujeli 400 km za dvě až tři hodiny, vystoupili svěží a zpátky se vrátili ten samý den bez nutnosti ztrácet byť jen minutu u pumpy. Musím uznat, že to má své to své kouzlo, i když si auto snů představuji docela jinak.

V posledních letech ale Němci dělají vše proto, aby tyto své vynálezy poslali do propadliště dějin. Diesely se od známé aféry koncernu VW postupně ocitly na seznamu ohrožených druhů, když automobilky upozaďují a omezují jimi poháněné vozy, přibývá zákazů vjezdů do různých částí měst a dříve protežované palivo se stává stále dražším. I tak zůstávají populární hlavně v třídách aut popsaných výše, v bazarech už to ale nejsou takové modly a od příštího roku jimi budou ještě méně.

Od 1. ledna se totiž už jistojistě zvedne sankční daň z CO2 uvalená na fosilní paliva. Více se dotýká nafty, kterou to už od srpna zdražuje asi o 8 eurocentů na litr (cca 1,95 Kč). To je dost peněz, ještě hůř ale bude později - od roku 2024 to bude 11 eurocentů, od roku 2025 půjde o 12 centů a o další rok později o 17 eurocentů. Bavíme se tedy až o 4,20 Kč na litr v přepočtu, to už leckoho odradí o toho si diesely dál kupovat, prostě se vyplatí méně. Dieselové ojetiny tak budou ve srovnání s dneškem levné a nejvíc se to projeví v momentě, kdy budou lidé s novou realitou konfrontováni, tedy vždy po každém skokovém zdražení.

Tohle ale nemusí být jediný faktor. Německá vláda marně hledá 17 miliard Eur, tedy asi 414 miliard Kč, kterými by zaplácla zákonem zakázanou, nadlimitní díru ve státním rozpočtu, a v návrzích stále častěji padá zvýšení dosud nižší spotřební daně na naftu. Nemusí se to stát, kdyby ale rozdíly v sazbách opravdu zmizely, její cena skokově stoupne o dalších 18 eurocentů, tedy asi 4,40 Kč. I kdyby byly rozdíly smazány jen částečně, bude zdražení nafty spolu s výše zmíněným novým zdaněním velmi citelné. A dieselové ojetiny ještě levnější.

Samozřejmě, nemusí se to stát, je to jen očekávání, předpoklad. Ale vše k tomu směřuje a obdobné dřívější změny ve zdanění apod. vedly k adekvátním šokům na trhu ojetin. Pokud tedy s nákupem nespěcháte, počkejte, zkazit zřejmě není co. Buď ušetříte anebo přinejhorším o nic nepřijdete.

Škoda Octavia III 2,0 TDI je správné „jedno auto pro všechno”. I ta může být příští rok v Německu k mání levněji kvůli umělému zdražování nafty v zemi, zejména pro provozovatele podobných aut bude změna citelná v každém případě. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroje: Focus, Automobilwoche

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.