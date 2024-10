Šéf floridských hasičů říká, že elektrická auta jsou tikající časované bomby, během jediného hurikánu jich shořelo nejmíň 11 včera | Petr Miler

Ale vždyť všichni říkají, že každému hloupému požáru elektrického auta se dostává světové mediální pozornosti a ve skutečnosti je to ta nejbezpečnější věc, kterou svět mohl poznat. Něco asi bude jinak.

Za normálních okolností by to bylo technické téma, o němž bychom se mohli bavit na základě dostupných faktů a postřehů lidí, kteří k němu mají co říci, stejně jako o kterémkoli jiném. Jenže normální okolnosti nepanují. Elektrická auta se stala předmětem masivního protežování na mnoha úrovních společnosti, a tak je šíření nehodících se, třebaže fakticky sebevíc relevantních informací potlačováno a jejich šiřitelé jsou hanlivě nálepkování, i kdyby byli kýmkoli a říkali cokoli.

Ze strany jejich odpůrců pak dochází ze stejného důvodu k zveličování některých problémů coby projevu jakéhosi odporu k výše zmíněnému. Na jednu stranu to není o nic lepší, na tu druhou ale není těžké chápat, že proti zlu nelze bojovat jen dobrem a na hrubý pytel přichází hrubá záplata. Tak či onak jsme svědky jakési informační války plné záměrně šířených nepřesností ohledně požárů elektrických aut. My se v této věci snažíme být dlouhodobě nestranní a reflektovat pouze realitu, ale protože ani ta není dost růžová, nehezké nálepky někdy ulpí i na nás.

Máme-li si zopakovat to hlavní, pak dosavadní zkušenost jasně hovoří o tom, že požáry elektrických aut jsou relativně a ještě více absolutně méně četné, vznikají ale někdy zcela spontánně a jsou extrémně nebezpečné a obtížně se s nimi bojuje. Navíc je třeba dodat, že ona relativně malá četnost je podle dat pojišťoven i zkušeností hasičů dána primárně jejich malým průměrným stářím. Pokud tento faktor (tedy věk) přidáme do rovnic, elektrická auta mají hořet s podobnou pravděpodobností jako ta spalovací, existuje ovšem jen hrstka elektrických vozů starších 10 let, což je skupina aut, kde se to požáry teprve začíná hemžit. Ostatně - kdy jste naposledy viděli hořet rok nebo dva staré auto jinak než po nehodě, žhářském útoku apod.? Něco takového se prostě nevidí.

Zato o požárech zánovních elektrických aut se dozvídáme dost často, jejich zastánci ale říkají, že to jen šum, že se z každého „blbého požáru” dělá světová senzace. To by jistě optiku zkreslilo, ale - i když nepopíráme, že požáry elektromobilů budí větší pozornost už kvůli své dramatičnosti, donedávna neobvyklosti apod. - asi to nebude až tak žhavé, jak naznačují informace od nejvyššího šéfa floridských hasičů Jimmyho Patronise. Ten jednak otevřeně popsal elektrická vozidla jako „časované bomby” po záplavách způsobených hurikány Helene a Milton. A to se škody způsobené tím druhým pořád sčítají.

Na základě státem vydaného varování o tom informují kolegové z Carscoops. Jak jsme probírali nedávno po masivním požáru v garáži odstavené Tesly, rizikem je pochopitelně delší vystavení těchto aut vodě, zejména pak té slané. A následky nejsou malé. Jen hurikán Helene způsobil podle statistik hasičů nejméně skoro 50 požárů lithium-iontových baterií, přičemž jen na Floridě a jen při této události hořelo právě kvůli baterkám celých 11 elektrických aut. Nevíme, o tom, že by se o novinové titulky postaraly byť jen dva z nich.

„Floriďané žijící na pobřeží, kteří vlastní elektromobily, jsou vystaveni riziku, že tyto vozy zaplaví vlna slané vody, která představuje hrozbu požáru pro rodiny žijící na Floridě a jejich domovy. Pokud máte některé z těchto vozidel včetně aut, skútrů, vznášedel, golfových vozíků nebo dětských hraček, která by byla ohrožena zaplavením, odpojte je prosím a přemístěte pryč ze svých domovů na volná prostranství,” stojí v oficiálním prohlášení. Pokud přemístění nebude možné, jsou obyvatelé vyzýváni k tomu, aby nechali všechna okna a/nebo dveře aut otevřená, aby umožnili únik potenciálně hořlavých plynů z prostor pro posádku.

Majitelé by také měli odpojit 12voltovou baterii vozidla a vyhnout se jakémukoli kontaktu s vysokonapěťovou baterií, „pokud vozidlo vykazuje známky poškození nebo přehřívání”. „Jak jsem už uvedl dříve, tato vozidla a zařízení představují časované bomby a moje kancelář bude i nadále koordinovat s federálními, státními a místními úředníky, aby zajistila, že majitelé a záchranáři budou informováni o těchto nebezpečích požáru po hurikánu Milton,” dodal dále nejvyšší šéf hasičů.

Z jeho slov je patrné, že riziko vzplanutí elektrických aut za těchto okolností je nemalé, ostatně 11 zdokumentovaných požárů elektromobilů způsobených jedinou živelní událostí - třebaže nemalou - není zanedbatelný počet. A to předpokládáme, že naprostá většina vlastníků těchto aut se snažila takovému riziku všemožně předejít. Naštěstí bude šiřitel těchto zaručeně nesprávných pohledů na věc včas odhalen jako dezinformátor, dezolát a degenerát a předseda organizace Elektrické srdíčko nám po studiu orální historie s nulovými zkušenostmi v oboru - zato zaštítěný senzační dotací z evropského programu osvěty okolo elektrických aut - vysvětlí, jak je všechno skvělé a žádné nebezpečí nehrozí. Takže: Aleluja a šťastnou cestu!

Někteří říkají, že riziko vzplanutí elektromobilů se přeceňuje. Šéf hasičů na Floridě ale po zkušenostech říká, že jde o tikající časované bomby. Tak si vyberte. Na záběrech vidíme následky nedávného spontánního vzplanutí Audi e-tron GT přímo v autorizovaném servisu během nesouvisející opravy v momentě, kdy přes víkend zůstal na zdviži a nikdo na něm nepracoval. Ilustrační foto: Carmel Fire Department, CC0 Public Domain

