Sexy prvotina luxusní značky Seatu jako ojetá maže jediný zásadní neduh tohoto vozu, vysokou cenu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cupra

Nedalo se úplně čekat, že by si auta nově vytvořené prémiové značky bez historie bůhvíjak držela hodnotu, a tak se Cupra Formentor po třech letech a desítkách tisíc km prodává téměř za polovinu ceny „funglovky”. A zásadní problémy s ní nejsou, byť nedostatky se najdou.

V uplynulých dnech jsem na test dostal faceliftovanou Cupru Leon Sportstourer. A přiznám se, že dobrat se k jednoznačnému verdiktu je v jejím případě náročné. Na jednu stranu jde totiž o velmi dobrý vůz, za jehož volant jsem se pokaždé těšil. Jenže na tu druhou jsem měl soustavně na paměti úsloví, které zaznělo v seriálu Dva a půl chlapa: „You can put a tuxedo on a goat, but... still a goat.“ Tedy jinými slovy, i když kozla navléknete do obleku, pořád to bude kozel, ne lev salonů. A řekl bych, že tato slova alespoň tuto Cupru docela dobře definují.

Kombík vypadá přitažlivě zvenčí i zevnitř. Sedadla vám nabídnou nemalé pohodlí i dobré vedení. A třeba audiosystém je velmi přesvědčivý. Jenže poté se rozjedete a ozve se laciný zvuk provázející zamčení všech dveří. To je první známka skutečné původní třídy auta, s tou další jste seznámeni ve chvíli, kdy poklepete na vnitřní panely či bronzově zbarvené dekory. V prvním případě jde o tvrdý plast, v druhým pak o plast a nikoli kov. Pročež se začnete ptát, kam se vlastně poděl ten milion korun, který jste zaplatili.

Pokud by se jednalo třeba o pár set tisíc korun levnější Škodu Octavia Combi, nad těmito aspekty mávnete rukou, možná si jich ani nevšimnete. Jenže ona vysoká cena je poněkud zavazující. A protože stejně jako český vůz i ten španělský využívá koncernových modulárních komponentů, nedokáže ji ospravedlnit třeba lepší technikou. O to větší pozornost je věnována všemu, co má značit příslušnost k prémii. A o to více poté vnímáte i drobné přešlapy, jako je třeba koberec vyčuhující zpod plastového obložení prahů.

Na trhu s ojetými vozy by se ale Cupra mohla stát bestsellerem, neboť pozitiva spojená s jejím vzhledem zůstávají. A nejinak je tomu pochopitelně i v případě oněch nedostatků, jenže protože je u toho o poznání nižší cena, budete je vnímat jinak - tedy pokud je vůbec budete vnímat. V právě v bazarech můžete Cupry pořídit citelně levněji.

Nejsou tedy ani tak vyloženě levné, to si musíme říci rovnou. Jakkoli je samostatná historie dříve sportovní divize španělského Seatu krátká, jde zatím o vůbec nejpovedenější vstup mainstreamové značky do prémiového segmentu za mnoho let. Ceny vozů tedy padají relativně rychle, ale z podobně vysokých met. To potvrzují i kolegové z německého Auto Bildu, kteří protáhli model Formentor, tedy prvotinu Cupry jako samostatné značky, z roku 2021. Vůz měl najeto 74 321 kilometrů, což na tříletý provoz není moc ani málo. Cena pak klesla o víc než 40 procent, což je potěšující, ovšem protože na počátku se jednalo o 48 259 Eur (cca 1 220 000 Kč), nyní je pořád třeba počítat s 27 980 Eury (cca 708 000 Kč). Ale i to je zajímavé, však jen pár let starý, neokoukaný vůz najednou stojí podobně jako nová Octavia Combi 1,5 TSI v základní výbavě.

Tady máte auto s bohatou výbavou, vyšperkovaný 19palcovými koly a v provedení VZ disponujícím přeplňovaným dvoulitrem naladěným na 310 koní. To je výkon, jaký u Škody nedostanete ani v případě vrcholných verzí protežovaných elektromobilů. Jeho přenos pak má na povel výlučně převodovka DSG, o jeho zkrocení se starají brzdy Brembo. Důvodů k nespokojenosti nebylo mnoho, typickým koncernovým neduhem byl multimediální systém MIB. Úplně skvělou vizitku pak ostatně nelze vystavit ani asistenčním systémům. Jsou to tak spíš menší pihy na kráse, nad kterými po takovém poklesu hodnoty mávnete opravdu snadno.

Lze už jen dodat, že na rozdíl od mnou testované jedna-pětky, jejíž potenciál dost sráží zmíněné DSG, kolegové přeplňovaný dvoulitr chválí jakožto zdroj slušné zábavy. Dodávají také, že ani po najetí 74 tisíc kilometrů nedošlo na poškození či opotřebení čalounění. Zavazadelník je přitom dostačující, aby pobral tašky celé rodiny a na zadní sedadla se vejdou i velké děti, nejen ty malé. Pokud tedy zrovna po tomto autě toužíte, pomalu není co řešit, za 700 tisíc bychom si dali říct.

Formentor vypadá stejně jako ostatní vozy španělské značky lákavě, jeho motorový prostor pak nabízí až 310 koní a do zavazadelníku naložíte u čtyřkolek 1 475 litrů. Když jsou u toho navíc ještě bazarové ceny, je pomalu ruka v rukávu. Foto: Cupra

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.