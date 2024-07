Škoda Enyaq ztrácí na ceně tak rychle, že už se dostala do výběru levných rodinných ojetin, stojí skoro stejně jako tříletá Octavia TDI včera | Petr Miler

/ Foto: Hans Lugmayr GmbH&Co., publikováno se souhlasem

A přesto pochybujeme, že nějakou rodinu „na rozpočtu” ohromí. Dostat ve velkém do oběhu ojeté elektromobily bude zkrátka kříž. Tohle je pořád příliš racionálně fungující trh na to, aby se lidé nechali utáhnout jen na relativně nízkou cenu vzhledem ke stáří vozu, chce to víc.

Nemuseli jste si toho všimnout, protože v Česku tohle auto skoro nikdo nekupuje, Škoda ale svou ryze elektrickou prvotinu jménem Enyaq nabízí už skoro čtyři roky. Reálně koupit ji lze spíš od začátku roku 2021, přesto jde pořád o docela mladé auto. Většina kusů v nabídkách bazarů je stará méně než tři roky a při pohledu do ceníku vozu, kde první použitelnější verze (aspoň 82kWh baterie, 4x4, výbava vyšší než základ) začínají okolo 1,5 milionu korun, by člověk čekal, že půjde o nějaké drahé zboží. Ale nejde.

Jak upozorňují kolegové z Auto Weeku, kteří Enyaq zařadili mezi levné rodinné ojetiny v ceně do 25 tisíc Eur, tedy asi 630 tisíc Kč, se až brutální ztráta hodnoty tohoto typu aut stará o to, že Enyaq vůbec drahý není. Naopak si dnes za částky odpovídající 40 až 50 procentům výše zmíněné sumy můžete vybírat ze spousty aut.

Abyste se dostali až někam k 550 tisícům Kč, bude chtít obvykle velmi nízké verze nebo vysoké nájezdy. A ani jedno nejspíš nechcete. Když ale sáhnete do kapsy po trochu vyšších sumách a ideálně překročíte i hranici oněch 25 tisíc Eur, otevře se vám celá škála cenových otloukánků, kteří toho moc nezažili, moc toho nenajeli, nejsou nějak zvlášť ošizení, a přesto stojí ve srovnání s novým vozem pakatel.

Za všechny příklady auto níže - černý Enyaq iV 60 z roku 2021, který má aspoň 180 koní výkonu, najel jen 57 787 km a není to úplné „holátko na plecháčích”. Vypadá celkově solidně, měl jednoho rakouského majitele a k mání je za 25 794 Eur, tedy asi 654 tisíc Kč, s možností odpočtu DPH. Takže koupit? Takový kus drahého auta za takové peníze po 3 letech a 1 měsíci na silnicích? No je to na vás, ale naprostá většina trhu zjevně říká ne.

Podívejte se na druhé auto na fotkách níže. I to je Škoda, i to je vůz z roku 2021, pouze z května. Najeto má podobných 58 680 km a je to v podstatě docela obyčejné provedení - Octavia 2,0 TDI Combi Style bez extra vysoké výbavy dnes spíš s neobvyklou (aktuálně k silnějšímu TDI ji ani nelze objednat) manuální převodovkou. Žádná elektrická sedadla, nic až tak zvláštního, zkrátka normální slušné auto za obvyklou cenu přímo od Mobile.de. A kolik stojí? 22 899 Eur, tedy asi 581 tisíc Kč.

Je fascinující, že tyto dva vozy se po třech letech sešly na téměř stejné cenové metě, i když je jako nové dělila cenová propast blízká dvojnásobku. Však dnes i novou Octavii Combi 2,0 TDI koupíte za pořád podobné peníze, propad hodnoty je u ní minimální. A přesto vám dealer v rakouském Welsu, kde zmíněný Enyaq stojí a se kterým jsme krátce hovořili, řekne, že 9 z 10 lidí by za stejné peníze stejně raději vzalo Octavii TDI. A je skeptický k tomu, že to další zlevňování změní.

Trh s ojetinami je totiž velmi racionální, tady se pořád hledá maximální hodnota za peníze, kterou elektrická auta nepředstavují ani po takové slevě. Jsou rozmarem, dílem politických tlaků a machinací s technickou realitou, které není zase tak těžké prokouknout. Poslat ve velkém do oběhu ojeté elektromobily bude kříž a jsme docela zvědavi, za jakých okolností se to vůbec povede. Pořád totiž zlevňují a pořád nedochází k vyrovnání nabídky s poptávkou.

Co odlišuje tohle auto od toho následujícího? Cena to opravdu není. Tříletý Enyaq... Foto: Hans Lugmayr GmbH&Co., publikováno se souhlasem



...se dá skutečnou koupit za podobnou cenu jako srovnatelná tříletá Octavie TDI, i když obě auta dělila jako nová obrovská cenová propast. A přesto je problém prodat Enyaq, ne Octavii TDI. Foto: mobile.de GmbH, publikováno se souhlasem

Zdroje: Auto Week, Mobile.de

Petr Miler

