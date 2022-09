Škoda Fabia III je jako ojetina stále zajímavější koupí, levněji s ní dostanete i věci, které ta nová nenabízí před 3 hodinami | Petr Prokopec

Nová Fabia opět zdražila. Stojí už od 350 tisíc Kč a bez 400 tisíc v kapse nemůžete uvažovat o jakkoli důstojné verzi. Vedle toho dává ojetina za klidně až čtvrtinové sumy velký smysl, zvlášť pak ve provedení před faceliftem s lepšími motory a klidně i karoserií kombi.

V showroomech mladoboleslavské automobilky už nějakou tu chvíli najdete jen Škodu Fabia čtvrté generace. Z jejího předchůdce se tak stala lákavá ojetina, jejíž akcie s časem paradoxně jen stoupají. Stará se o to nakonec i sama Škoda, která ceny čtvrté generace vozu čerstvě opět zvýšila. Dnes už ji tedy tedy nekoupíte za méně než 350 tisíc Kč, přičemž nedostanete nic víc než než malé auto s litrovým tříválcem bez turba a minimální výbavou.

Fabia číslo tři je jako ojetina pochopitelně dramaticky levnější, navíc skýtá mnohem širší výběr pohonných jednotek. Před sedmi lety jste totiž mohli sáhnout po benzinových jednotkách 1,0 MPI a 1,2 TSI, stejně jako po 1,4litrovém dieselu. Zejména po faceliftu v roce 2017 tak bylo z čeho vybírat, ojetiny původního provedení nabízí řadu motorů, o kterých si čtvrtá generace Fabie může nechat jen zdát. Ostatně už s modernizací té třetí přišla z hlediska motorů jen degradace. Diesely skončily úplně, nejlepší čtyřválcová jedna-dvojka byla nahrazena rozpačitým litrovým tříválcem, který páteř nabídky tvoří dodnes.

Právě motorový prostor je u ojetiny prvním místem, které byste v případě zájmu měli zkontrolovat. Maloobjemové pohonné jednotky koncernu VW někdy trpí nadměrnou spotřebou oleje. Škoda navíc na různých trzích a u různých variant nastavila odlišné servisní intervaly, načež není neobvyklé, že některé exempláře neviděly servis klidně dva roky. A to životnosti motoru dobře nedělá.

Historii auta je tedy třeba pečlivě zkoumat, stejně tak je třeba prověřit stav karoserie. Kvůli korozi to není, ta auto netrápí, Škoda ale u vozu použila panely z odlehčeného plechu, který se snadněji promáčkne. Podstatnou informací je i to, že různá tloušťka spár nemusí být dílem havárie, nýbrž nepřesvědčivou kvalitou výroby. Pokud si tedy nejste jisti tím, zda byl vůz dříve opravován po nehodě, prověřte třeba různé zbarvení krytů světlometů, stejně jako úchyty v motorovém prostoru či podbězích, které nestejné stáří některých dílů mohou jednoznačně prozradit.

Další rizikovou oblastí je interiér, kde je dobré se zaměřit na pazvuky jdoucí z přední části auta. Pokud vychází od čelního okna, je možné, že není správně uchycena palubní deska, u Fabie III se to stává. Její tvrdé plasty pak následně naráží na skelet, což pochopitelně vede k opotřebení a komplikovaným, tedy i drahým opravám. Stejně tak se vyplatí kontrola veškerých ovládacích prvků, multimediálního systému či dokonce rezervního kola, vzhledem k poptávce po nich jsou někdy prodána bokem, ač součástí původní výbavy byly.

Přesunout se můžeme k cenám, které jsou vedle nové Fabie skutečně o mnoho lákavější. Dnes začínají mezi 100 a 110 tisíci korunami, to jsou ale opravdu nejlevnější exempláře s vysokými nájezdem, často pak i se základní atmosférickou jednotkou, jejíchž 60 koní opravdu neláká. V případě benzinových jednotek je ideálem přeplňovaná jedna-dvojka, která byla naladěna na 90 či 110 koní. Pokud ji chcete s rozumným nájezdem, za 150 až 160 tisíc už se dá vybírat.

Co se dieselů týče, výběr byl poměrně široký, tříválcové TDI bylo naladěno na 75, 90 či 105 koní. S vyšším ročním nájezdem se kterákoli z verzí snadno vyplatí, jsou to velmi úsporné motory. Také zde sice startují okolo 110 000 Kč, jsou však spojené s opravdu vysokým nájezdem snadno přes 300 tisíc km. Na hezký naftový kombík (ano, i ten se vyráběl a čtyřka ho nedostala) s perspektivou to bude chtít aspoň 170 tisíc korun.

Na závěr už jen dodáme, že kromě rezervního kola se předchozím majitelům mohla zadřít pod nehty také škrabka na led, která je (či v tomto případě byla...) uschována ve víčku palivové nádrže. Jde sice o drobný detail, ovšem s ohledem na nadcházející období by vás mohl mrzet.

Fabia třetí generace dorazila na trh v roce 2014, a to s plejádou benzinových i dieselových jednotek. Zejména předfaceliftové provedení je dnes lákavou nabídkou díky motorům 1,2 TSI a 1,4 TDI, k dispozici byl navíc i kombík. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

