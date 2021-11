Škoda Superb III je jako ojetina stále lákavější nabídka, Britové ale varují před řadou neduhů před 7 hodinami | Petr Prokopec

Ceny vlajkové lodi Škody padly už hodně nízko, a tak v bazarech vyloženě láká. Z hlediska schopností právem, zejména v případě mechaniky je ale třeba dát pozor na už dobře popsané typické nedostatky.

Třetí generace Škody Superb přišla na trh v roce 2015 a u některých automobilek bychom touto dobou měli už po premiéře nástupce. Mladoboleslavská značka má však momentálně životní cykly poněkud delší a novinky se máme dočkat až v horizontu dvou let. Superb III se tak stále četněji objevuje v autobazarech, a tak kolegové z britského Autocaru dali dohromady přehled toho, na co si při výběru toho správného kusu dát pozor.

Superb III dnes jako ojetina startuje na zajímavých 220 tisících korunách. Je nicméně třeba dodat, že v takovém případě musíte počítat s opravdu vysokým nájezdem, který se může pohybovat okolo 300 až 400 tisíc kilometrů. U takových aut je prakticky jisté, že figurovaly ve firemních flotilách či sloužily taxikářům, což není u ojetého auta úplně ideální historie.

Zapotřebí je v proto v takových případech daleko větší opatrnost, a to už v interiéru, kde může být značně ošoupané čalounění a poškrábané plasty, které nepatří k nejtrvanlivějším. Zkontrolovat byste pak měli i funkčnost vyhřívání sedadel, tedy pokud takové jsou na palubě, stejně jako palubní displej. Pokud na něm svítí ikonky odkazují na možnou poruchu předního asistenčního systému, pak raději ruce pryč, jeho rekalibrace totiž není zrovna levná.

Přesunout se můžeme pod kapotu, kde můžete narazit na poměrně velké množství pohonných jednotek. Základem je přeplňovaná jedna-čtyřka, kterou posléze nahradila jedna-pětka. Oba motory produkují 150 koní, bezproblémový je ale hlavně ten starší. U toho mladšího může být v důsledku přetížení elektrického okruhu poněkud náročné startování. Vše měla nicméně vyřešit svolávací akce, proto se raději ujistěte, že vámi vyhlédnutý exemplář již u servisních techniků byl.

Stejně tak měla mladoboleslavská automobilka u některých aut vyrobených mezi květnem 2016 a listopadem 2016 vyměnit airbagy a předpínače bezpečnostních pásů, jenž v případě kolize nemusely vůbec reagovat. Tím jsme však poněkud odbočili, proto rychle zpět k technice. Kritika totiž míří i k automatické převodovce DSG, u které je třeba se zaměřit na rychlost reakcí. Pokud dochází k váhání a pomalému řazení, pak je možné, že spojky jsou zralé na výměnu.

Typickým koncernovým neduhem je pak možný únik oleje, ten by nicméně měl trápit jen ty nejstarší nebo naopak nejmladší exempláře. Jinak ovšem třetí generace Škody Superb není na světě tak dlouho, aby ve větším množství ohledů selhávala. Výměny výfuku se bát nemusíte, stejně jako by v pořádku měla být i světla či řízení. Problémem pak není rovněž koroze, a to ani u „nejolítanějších” kusů. Na brzdy byste si ovšem právě u takových aut měli dát velký pozor.

Tím jsme v případě negativ u konce, zamířit tedy můžeme k pozitivům, jichž rovněž není málo. Tím stěžejním je pak vnitřní prostor. Místem na zadních sedadlech totiž Superb může konkurovat i vrcholným limuzínám, do zavazadelníku pak pobere výbavu celé rodiny. A pokud namísto liftbacku zvolíte kombík, pak vám jeho objem vystačí i na přestěhování celého domu.

Použité materiály jsou spíše průměrné, zatímco jízda je obstojná. Při volbě vrcholného dvoulitru naladěného na 280 koní pak navíc můžete počítat i s velmi solidní dynamikou, stovku totiž Superb 2,0 TSI osazený automatem a pohonem všech kol zvládá za 5,8 sekundy. Jen musíte počítat s tím, že pořizovací cena takového provedení narůstá na minimálně 450 000 Kč, respektive dokonce nad půl milionu korun, pokud zároveň chcete i méně ojetý kousek.

Pokud si dáte pozor na problematická místa, pak vám ojetá Škoda Superb bude v příštích letech dělat spíše jen radost. Čím více koní a méně kilometrů ovšem budete chtít, tím hlouběji musíte sáhnout do kapsy. Foto: Škoda Auto

