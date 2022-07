Skoro ideální rodinné auto lidé v bazarech přehlíží kvůli stylu, i když je velmi spolehlivé, o to levnější je před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Je to tichá voda, která mele břehy. Tohle auto pro nezájem jako nové úplně skončilo a ani jako ojetina v bazarech neboduje, protože není „in”. Když se nad to povznesete, dostanete extra praktický rodinný vůz, který navíc v poslední generaci boduje i spolehlivostí.

O francouzských vozech se podobně jako o těch italských nemluví jako o spolehlivých. Problémem se napříč mnoha modely i lety stala elektronika, Achillových pat však auta od Citroënu, Peugeotu či Renaultu mají víc. O to překvapivější může být pohled do posledního TÜV Reportu, kde právě Renault má mezi nadprůměrně spolehlivými modely hned tři zástupce. A jedním z nich je Scénic.

Jeho čtvrtá generace se začala pořádně prodávat teprve v roce 2017, přesto už ho teď jako nový nekoupíte, pro nezájem skončil bez nástupce. I tak lze na trhu ojetin počítat se slušnou nabídkou a vzhledem k tomu, že MPV jsou dnes mimořádně nepopulární na všech frontách kvůli své nestylovosti, lze navzdory aktuální situaci na trhu počítat se slušnými cenami. Nejlevnější Scénicy 2017 koupíte již za sumy mezi 200 a 250 tisíc korun, což je na stále aktuální, maximálně 5 let starý moderní vůz slušná cena. Je navíc třeba dodat, že tolik stojí oholené verze se základním benzinem, mezi ojetinami najdete už za 290 tisíc dobře vybavené diesely s přijatelnými nájezdy okolo 100 tisíc km.

Případné zájemce budou jistě zajímat oblasti, ve kterých může dojít k selhání. Musíme zde dodat, že velmi dobře jsou hodnocena pouze dvou- a tříletá auta, tedy jen čistě vozy poslední generace. S rostoucím stářím Scénic sklouzává z čelních příček do podprůměru, o tragédii se ale nejedná. Přesto je třeba říci, že reputace třetí generace je o poznání horší.

Zastavme se nicméně nejprve u novějšího provedení, které by ideálně již mělo mít po mnoha svolávacích akcích. V jejich rámci přitom mělo být odstraněno jak úniky provozních kapalin 1,5litrového turbodieselu, tak haprující okenní airbagy. S čím se ovšem můžete a nejspíše i budete potýkat, to je problematické zavěšení kol, které se objevuje dvakrát častěji než u zbytku branže. Stejně tak byste měli proklepnout i světla, a to přední i koncová.

Výtky tím v podstatě končí, jakkoliv jednu okolnost ještě zmínit musíme. Renault se totiž rozhodl, že čtvrté generaci standardně nadělí 20palcová litá kola. Ta pochopitelně prospívají vzhledu, jsou však těžká a tím i hlučná. U předchůdce pak sice na danou „vadu“ nenarazíte, ovšem na pozoru se musíte mít daleko více. Lámat se totiž mohou brzdové pedály, kvůli čemuž automobilka přišla se dvěma svolávačkami. Stejně tak korigovala i přední sedadla.

Dále mohou praskat pružiny, od pátého roku je třeba zkontrolovat korozi a od sedmého jsou na kontrolu zralá světla. A více v tu chvíli jako hrozí i únik oleje v motorovém prostoru. Rizik tedy opravdu není málo, na druhou stranu tu ovšem máme stále okouzlující praktičnost. Tohle je rodinné auto par excellence - Scénic dokáže pobrat 1 870 litrů do zavazadelníku, prodloužený Grand Scénic pak dokonce až 2 083 l. Ceny jsou u trojky lidové, už za 80 tisíc korun si můžete vybírat z řady exemplářů klidně i s naftovým pohonem.

Z hlediska praktičnosti pak ve stopách třetí generace kráčí i ta čtvrtá, která ještě narostla v rámci délky i rozvoru. Volit tedy můžete mezi pětimístnou či sedmimístnou verzí, přičemž požehnat lze evidentně obě rozhodnutí. Pokud ale budete chtít maximum, nebude až tak levné. Zatoužíte-li po 160 benzinových nebo dieselových koních, které můžete dostat pod kapotu, budete se u méně jetých exemplářů pohybovat okolo 400 tisíc korun.

Třetí generace Renaultu Scénic dokáže okouzlit zavazadelníkem, jako Grand Scénic pobere až 2 083 litrů. Trápí ji však horší spolehlivost. Foto: Renault



Nástupce je na tom výrazně lépe, v TÜV Reportu patří mezi nejlépe hodnocené vozy své třídy. Zaujmout dokáže také vzhledem a zájemci si pochopitelně musí připravit více, poměr výkonu a ceny je ale velmi dobrý. Foto: Renault

Zdroj dat: TÜV

Petr Prokopec

