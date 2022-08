Sotva jetá Škoda Octavia Combi s nejlepším motorem a výbavou může být vaše o hodně levněji než základní Fabie před 11 hodinami | Petr Miler

I když se situace na trhu ojetin uklidňuje, ceny zatím klesají jen velmi pomalu. A pokud jde o nejžádanější ojeté auto v České republice, nemění se prakticky vůbec. I tak lze najít zajímavé nabídky, jen to chce trochu specifickou kombinaci vlastností.

Pokud byste dnes zatoužili po nové Škodě Octavia Combi, budete si muset připravit nejméně 559 900 Kč. Skutečně tak vysoko už se vyšplhala základní cena nevybavené verze Active s nepřesvědčivým motorem 1,0 TSI o třech válcích. To už je dost vysoká suma, navíc za v praxi téměř neprodávanou, pokud vůbec prodejnou specifikaci.

Jakmile si vymyslíte cokoli navíc, jste nejméně o deset, reálně ale spíše o desítky procent jinde. Už nejslabší benzinový čtyřválec s druhou nejnižší výbavou Ambition, vyžaduje úhradu 674 900 Kč. A to pořád není nic extra, jen přijatelná volba, navíc je otázka, kdy se takového vozu dočkáte - zaručeně víme, že z nových objednávek už letos škodovka nevyřídí ani jednu.

Auto na fotkách níže ale stojí o víc jak 400 tisíc míň, i když nabízí ještě víc - jak motoricky, tak výbavově. Od nového vozu jej přitom dělí jen dva majitelé a nájezd nevýznamných 50 tisíc km. A není v tom žádný fígl, stav auta je vzhledem k nájezdu a pravidelnému servisu od pohledu velmi dobrý a od perfektního jej zřejmě dělí jen pořádné vyčištění. A technicky je podle prodávajícího 1A. Háček je jen v tom, že jde 13 let starý vůz z dob, kdy se Octavie vyráběla ve své druhé generaci.

To je ale asi tak vše, co jí lze vyčíst. A nezajímavou nabídku to z tohoto vozu rozhodně nedělá. Problémem není ani specifikace, která má daleko k obvykle „oholeným” vozům německé provenience - někdo si vybral dražší karoserii Combi, nacpal do ní tehdy nejlepší motor (mimo verze RS) 1,8 TSI a vše spojil s tehdy vrcholnou výbavou Elegance. Není to žádný český Rolls-Royce, důležité věci od vyhřívaných sedadel, přes tempomat a parkovací asistent, až po tažné zařízení a kola z lehkých slitin tu jsou. Krom časového stáří a neaktuální generace tu zkrátka není žádný kompromis, je to pořádně nejeté auto ve velmi pěkné verzi za peníze, za které zdaleka nekoupíte ani nejzákladnější Fabii 1,0 - i ta dnes stojí nejméně 340 tisíc.

Motor 1,8 TSI je velmi solidní pohon se 160 koňmi výkonu. A ne až tak obvyklá kombinace tohoto motoru s manuální převodovkou potěší i nadšené řidiče. Stříbrná metalíza neurazí a zdá se být netknutá, černo-šedý interiér je jako nový, nevidíme nejen jakkoli nadměrné opotřebení. Ani zavazadelník se prý nenadřel, dokonce i tažné zařízení prý bylo používáno jen zřídka. Je to prostě nevyužité auto, lépe to nelze nazvat, což je samo o sobě nabídka, která se moc nevídá.

Jak jsme navíc už naznačili, majitel nechce za tento vůz žádné nesmyslné peníze - 9 990 Eur znamená velmi přijatelných 245 tisíc korun. Někomu to může přijít na Octavii II dost, ale všechno je relativní a při současných cenových relacích na trhu s novými i ojetými auty je kilometrově zánovní 160koňový kombík české provenience dobrou nabídkou. Však si zkuste naspecifikovat podobnou Octavii IV 2,0 TSI jako nové auto - od oka bychom řekli, že 900 tisíc stačit nebude. Koupě ojetiny nikdy není bez kompromisů, kdo chce ale zavzpomínat na časy, kdy Škoda vládla trhu v kategorii výkon/cena, tady má možnost. Tohle auto znamená za méně než 350 tisíc spoustu muziky.

Toto je mimořádně zachovalá, za 13 let sotva pořádně jetá Škoda Octavia II Combi 1,8 TSI s výbavou Elegance. Je v ní pořád spousta života, přesto nestojí víc jak 245 tisíc. Foto: IS Automobile, publikováno se souhlasem

