Ojeté elektromobily dál ztrácí hodnotu extrémním tempem, obyčejná spalovací auta majitelům i vydělávají

Přinejmenším stejným problémem elektrických aut je vedle jejich použitelnosti také cena jejich vlastnictví. Srovnání německého prodejního portálu AutoScout24 provedené napříč všemi typy vozů ukazuje, jak extrémně nevýhodná je dnes i koupě zdánlivě levné elektrické ojetiny.

Zamýšlená elektrická revoluce automobilového světa se poněkud zadrhává. Tržní podíl aut s bateriovým pohonem v Evropě klesá a stále více výrobců jako Audi, Ford, Mercedes-Benz či Porsche přiznává, že jejich plány pro budoucnost stály na vratkých základech. Zdá se tak být jen otázkou času, než se svých záměrů sleví i Brusel, třebaže se tak dnes netváří.

Jedním z důvodů, proč se lidé elektrickým autům stále více vyhýbají, je extrémní pokles jejich hodnoty. Ten bolí a nutí lidi, aby se vrátili ke spalovacímu pohonu, i když s použitelností elektromobilu neměli problém. Ten samý stav je pak překládán jako potenciálně pozitivní faktor pro rozšíření těchto aut, neboť zlevňuje jejich pořízení coby ojetin, právě tohle ale zatím nefunguje. Kdo si totiž dříve koupil ojeté spalovací auto udělal navzdory jeho podstatně menšímu dřívějšímu propadu hodnoty zásadně lepší obchod.

Dokazují to data obřího německého prodejního portálu s ojetinami AutoScout24 zpracovaná kolegy z Focusu. Z nich je patrné, že zatímco loni dobře koupený spalovací vůz může pro majitele znamenat optikou změny hodnoty dokonce i výdělek, u elektromobilu je tomu právě naopak.

V přehledu AutoScoutu figuruje pět nejpopulárnějších aut se spalovacími a pět s elektrickými pohony. U nich byly porovnány letošní průměrné prodejní ceny s těmi loňskými, z čehož pramení nevyhnutelný závěr: „Elektrická auta přišla o značnou část své hodnoty. Třeba Model 3 byl letos v červnu nabízen v průměru o 7 000 Eur (cca 178 tisíc Kč) levněji než ve stejném měsíci loňského roku. Oproti tomu Golf neztratil ze své hodnoty prakticky nic, a to i přesto, že ceny ojetin všeobecně poklesly,“ uvádí AutoScout.

Zatímco hodnota Tesly Model 3 meziročně klesla o 16,7 procenta, tedy o prakticky stejnou sumu, s jakou je spojen i Model Y, takový ojetý Volkswagen ID.3 lze nyní pořídit o 17,6 procenta levněji než o rok dřív. A v případě Smartu ForTwo je propad dokonce 25,5 procent, ceny ojetin tak startují na 13 043 Eurech (asi 331 tisíc Kč). I to je ale ve finále na malý dvoumístný vůz příliš velká suma, proto většina exemplářů v bazarech již obrůstá mechem a pavučinami. Golf se v nich ovšem nezdrží ani týden, proto si drží cenu.

Ještě zajímavější je situace u takového Audi A4 či VW Tiguan, kde se hodnota meziročně dokonce zvýšila, a to o 0,8 resp. 2,6 procenta. Navíc je třeba počítat s tím, že v prvním případě je průměrné stáří nabízených aut osmileté, ve druhém pak 7,7leté. U elektromobilů jde ale o jednotky let, třeba Model Y má na kontě pouze 1,6 roku. To ovšem znamená, že když si letos koupíte třeba šestiletý Tiguan, příští rok jej možná prodáte i za víc peněz přes vyšší nájezd a stáří. U elektromobilů s něčím takovým počítat nelze.

Právě tento vývoj vede k bizarním situacím jako je ta, o které jsme psali včera. Třeba taková Škoda Enyaq ztrácí na ceně tak rychle, že stojí skoro stejně jako tříletá Octavia TDI - zatímco dieselový kombík na ceně sotva klesá, elektrické SUV padá jak hruška. Dříve nebo později se tak obě auta schází na stejné cenové úrovni, i když jedno bylo jako nové snadno až dvakrát dražší.

Na příští rok je navíc naplánován příchod obrovského množství nových elektromobilů, které budou nabízet zase o trochu víc a nejspíš i levněji. Co to udělá s trhem ojetých aut? Dá se očekávat, že pokles cen ojetých elektromobilů se nezastaví, zatímco slábnoucí dodávky ojetých spalovacích aut budou znamenat cenovou stabilitu. Ani tohle elektromobilům „do světa” opravdu nepomůže.

Z takového A4 se překvapivě stala poměrně lukrativní investice, v průměru osmileté ojetiny se letos prodávají o 0,8 procenta dráž než loni. Foto: Audi



ID.3 má naopak na kontě 17,6procentní propad, přitom průměrné stáří nabízených aut je pouze 2,7leté. Čím více let navíc dané kousky mají na kontě, tím níže míří. Foto: Volkswagen

