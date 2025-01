Stále víc řidičů elektrických aut přichází na to, že obsloužit s nimi dovolenou je velká osina v zadnici včera | Petr Miler

A „stále více” neznamená, že si místo jednoho loni stěžují letos dva, nad tím by jistě šlo mávnout rukou. Je jich už plných 48 procent místo 35 procent loni. Skoro pro polovině lidí tak elektromobily „pomáhají” udělat z dovolených opravdu nezapomenutelný zážitek.

Obsloužit dovolenou po vlastní ose zůstává pro řadu lidí a jejich auta výzvou. Asi tomu tak není, pokud vyrážíte služebním vozem, kterým tak či onak několikrát týdně absolvujete cesty dlouhé stovky kilometrů. To prostě jen dojedete v trochu jiném obsazení na trochu jiné místo s trochu jinou motivací. Pro samotný vůz se nic nemění a udržovaná moderní auta obvyklé zvládají tisícikilometrové cesty prakticky kamkoli bez zadýchání. Ne každý ale má to štěstí.

Spousta lidí pro soukromé cestování udržuje v provozu dekádu a víc staré ojetiny často s mnohasettisícovými nájezdy, které „nejsou zvyklé” jezdit někam dál. Obvykle se s nimi jezdí do práce či po nákupech, cesta delší než pár desítek kilometrů je velkou výjimkou, která nastane párkrát za rok. A dovolenkové cestování bývá jednou z těch příležitostí. Nezřídka se tak stane, že auto právě při takové cestě selže, popř. se při ní projeví beztak existující problémy, které běžně nedostanou prostor se projevit.

Stane se to pak logicky tím spíš, když cílem vaší cesty jsou destinace, kde je neobvykle zima či neobvykle teplo, což se o dovolených stává - auto, které bezvadně funguje od -10 do +35° C snáz selže v momentě, kdy je 20 pod nulou anebo naopak 40 ve stínu. Proto také každoročně vychází návody, jak připravit auto na takové cesty - řadu věcí lze vyřešit předem kontrolou pár relativních banalit.

Smějete se tomu, protože místo 15 let starého olítaného Passatu provozujete zánovní služební model, který krom pár servisních prohlídek prostě jezdí? Tak počkejte, až dostanete elektrický ID.7 s mirakulózně se měnícím dojezdem v závislosti na čemkoli. To pak znovu poznáte to, co jste dávno nemuseli řešit. Sice v trochu jiné podobě, ta je ale vlastně jen horší - zatímco technickou kondici spalovacího auta vylepšíte, mizerný dojezd a komplikované dobíjení elektromobilu spravit nejde, je to jeho inherentní vlastnost.

Přijde vám to jako zbytečná skepse? Omyl, taková je reálná zkušenost lidí, kteří přesně taková auta provozují. Už dříve jsme zmiňovali, že se skoro polovina řidičů elektromobilů chce vrátit ke spalovacím vozům, protože se právě mizerná praktická použitelnost jim zkazila dovolenou. A musel to být horor, pokud stačila jedna taková zkušenost, aby ji znovu nechtěli podstoupit. Věc minulosti, překonaná věc, říkáte? Ale jděte...

Ta samá nizozemská VZR, tedy Vereniging Zakelijke Rijders, řekneme Asociace řidičů služebních aut, zveřejnila výsledky nového průzkumu mezi svými členy, kteří v případě řidičů elektromobilů ze 48 % konstatují, že dovolenou v zahraničí zahrnující cestu delší než 500 km považují za problematickou. A trend je děsivý - loni ve stejném průzkumu to řeklo 35 % řidičů elektrických aut.

VZR uvádí, že aktuálně víc lidí než dřív zkouší použít elektromobil i pro tento účel, proto jich také stále více naráží na problémy. Není to tedy tak, že 48 procent má negativní zkušenost a 52 procent pozitivní - zbytek má pozitivní anebo žádnou. Proto loni bylo negativních hodnocení jen 35 %. Jakmile tedy lidé zkouší elektrická auta používat pro vlastně docela obyčejnou věc víc, víc jich také naráží na potíže. Z těch, kteří dali přednost jinému druhu pohonu, 44 % uvádí, že dojezd elektromobilů byl pro jejich dovolenou nedostatečný. A 22 % také uvádí, že elektrický vůz není vhodný pro tažení přívěsu nebo karavanu.

V tomto kontextu se sluší připomenout absurdní výlev prodejního a marketingové šéfa VW, který nedávno řekl, že lidé, kteří se zdráhají si elektromobil koupit, by si ho měli půjčit na den, aby „zjistili, jak jednoduché a jak rychlé nabíjení může být”. Tak tihle už ho mají, tihle to zkusili a zjistili přesně to, co jsme zmiňovali my - jezdit s těmito auty dál je pořád stejný horor, který nechcete znovu zažít.

Na to přichází i „elektromobilisté” sdružení v rámci VZR, z nichž třetina už přiznává, že po negativní zkušenosti upravují své zvyklosti a na dovolenou raději letí letadlem, než jedou autem, vybírají si země s lepší dobíjecí infrastrukturou nebo na dovolenou vyrazí s jiným typem auta. Chce se zas jednou vzpomenout slova o tom, že auto by mělo být tím, co slouží nám, co se přizpůsobuje našim potřebám, ne tím, čemu sloužíme my a jehož limitům se přizpůsobujeme. Ale to jen tak na okraj...

Jet se Škodou Enyaq do stovky nebo tisíce kilometrů vzdáleného horského střediska? Volba jen pro masochisty, přitakává stále více řidičů elektrických aut obecně. Je jich už polovina, kteří to označují za osinu v zadnici, třetina už po zkušenosti volí jinou dopravu či jinak upravuje své zvyklosti. Foto: Škoda Auto

