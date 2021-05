Statistika ukazuje, jakou rychlostí zdražují nová auta, nic takového tu po dekády nebylo před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto, koláž Autoforum.cz

Máte pocit, že nová auta zdražují nebývalou rychlostí a máte tendenci omlouvat to snahou nebýt zahořklí jako vaši rodiče či prarodiče? Nemusíte, auta skutečně zdražují extrémním kalupem a nejlépe je to vidět na datech ze západu.

Když Škoda v listopadu 2011 začala prodávat Octavii čtvrté generace, byli jsme zaskočeni. Ačkoli jde o vůz stojící na úplně stejných technických základech jako „trojka”, je o hodně dražší. V roce 2013, když vstupovala do prodeje Octavia III, byl český bestseller k mání od 334 900 Kč jako liftback s motorem 1,2 TSI a výbavou Active. Octavia čtvrté generace ale začala na 456 900 Kč, tedy o více než sto tisíc dráže, navíc stále jako liftback s výbavou Active a naíc jen s litrovým tříválcem.

Už to byl faktickými změnami či inflací obtížně ospravedlnitelný nárůst, z dnešního pohledu ale bylo vlastně ještě dobře. O rok a půl později stále úplně tu samou Octavii 1,0 TSI Active koupíte za 493 900 Kč. To je o dalších skoro 10 procent víc, mezigeneračně se bavíme o změně o skoro 50 %, za pouhých 8 let. Nic takového přitom nebylo obvyklé, Octavie I, II i III byly v prodeji za velmi podobné ceny, někdy dokonce zamířily dolů.

Česká republika ale není ideální příklad pro sledování změn cen, protože životní úroveň tu za poslední dekády stoupla mnohonásobně a podobné ceny třeba v roce 1996 znamenaly něco úplně jiného než dnes - rychle se rozvíjející ekonomika v tomto směru nenastavuje dobré zrcadlo. Ne všude tomu tak bylo, takové Nizozemsko je stabilní zemí, kde k žádném překotnému rozvoji nedochází už dekády a právě tam se místní asociace automobilového průmyslu RAI a Bovag rozhodly ukázat, kam ceny nových aut míří. A výsledky jsou snad až trochu děsivé.

Průměrná cena nového auta prodaného loni v Nizozemsku byla 37 053 Eur, proč ne. Je to asi 943 tisíc Kč, hodně peněz, ale Nizozemsko je bohatá země s vysokým daňovým zatížením a vysokou cenovou penalizací žádanějších konvenčních aut, tak je výsledek takový. V roce 2010 měl ale stejný údaj hodnotu jen 24 096 Eur, dnešním kursem 613 tisíc Kč. Došlo tedy k více než 53procentnímu růstu a navýšení průměrné ceny auta o 330 tisíc, což samo o sobě zvedá obočí. To správné světlo ale vrhá na tento údaj až srovnání s předchozími dekádami.

V roce 2000 byla totiž průměrná cena auta, přepočteno na dnešní měnu, 19 367 Eur a růst předchozí dekádě byl tedy jen 24procentní a nominálně šlo pouze o 4 729 Eur (dnes 120 tisíc). V roce 1990 pak byla průměrná cena auta ekvivalentem 14 240 Eur a bavíme se znovu o podobném rozdílu (5 127 euro, dnes 130 tisíc). Zatímco rozdíly z předchozích dekád by šlo téměř plně ospravedlnit jen inflací, přitom za relativně stále stejné ceny byly k mání podstatně větší, výkonnější, bezpečnější a vybavenější vozy, v posledních letech ceny míří do stratosféry. Přičemž v některých ohledech dostaneme i méně, třeba v případě zkraje zmíněných motorů.

Důvodů bude více, RAI s Bovagem ale ani na chvíli nepochybují o tom, že jde v prvé řadě o výsledek podivné evoluce pod taktovkou Bruselu, v případě Nizozemska umocněné i místními tlaky na rozmach hybridních a elektrických aut. Je pak jen logické, že nové auto si může dovolit stále méně lidí a loňské prodeje byly v této zemi zdaleka nejen kvůli koronavirové pandemii nejnižší za mnoho dekád. Musíme se ptát, jestli jsme tohle chtěli. Tedy, my jsme to zcela jistě nechtěli, vy?

Nová Škoda Octavia je jistě zajímavé auto, její cenový růst oproti minulé iteraci je ale extrémní a technickou podstatou zcela neospravedlnitelný. Je v prvé řadě dílem evropského přerozdělování a mimotržním tlakům na to či ono. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroje: RAI, Bovag

Petr Miler