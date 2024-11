Tesla se zapnutým FSD smetla na dálnici jelena a neubrala ani pak. „Po tolika zbytečných brzděních den co den?” ptá se udivený majitel včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tohle je velmi výmluvné selhání autonomních systémů a dokonalá ukázka toho, co nám na nich tak vadí. V situacích, kdy by nemusely dělat nic, jednají jako splašené. A když už by konečně byly k něčemu, „nevšimnou si” ani rozpláclého jelena na přídi.

Pokaždé, když mířím na chatu v pozdějších hodinách, kdy již začíná být šero či úplná tma, jedu posledních pár kilometrů pomalu krokem. Důvodem je lesní zvěř, která nejspíš přišla na to, že přebíhání silnice je úžasnou adrenalinovou zábavou. A protože je jí všude kolem opravdu mnoho, často musím během oněch asi 10 kilometrů prudce zašlápnout brzdový pedál navzdory pomalé jízdě. Nepříjemné, ale pořád lepší než mít jelena na klíně.

Pokud bych měl vůz s různými pokročilými asistenčními systémy, které mají posloužit jako základy pro autonomní řízení, možná by mě to svádělo zvolit i vyšší tempo. Však všemožné radary a kamery mají vidět i to, co lidské oko v noci nemůže vidět. To by ale byl velký omyl, jak dokazuje i selhání tzv. plného autonomního řízení Tesly (alias FSD), na které se při jízdě noční dálnicí do určité míry spolehl majitel Modelu 3, který si na internetu říká Paul S.

Jeho zkušenost je vážně bizarní a nejlépe ji dokumentují přiložené materiály. Na těch je vidět, jak jeho Model 3 v plné rychlosti na dálnici sestřelí jelena, aniž by se elektronika vozu o cokoli pokusila. Jeho vůz přitom měl v okamžiku nárazu aktivované FSD, to však neudělalo nic a dokonce ani nijak nezareagovalo na samotný náraz. A muselo jít o slušnou pecku - jak Paul S. uvádí, došlo k poškození nárazníku, zatímco kapota se posunula tak, že se zastavila jen pár centimetrů před čelním sklem.

Udivený majitel vozu přitom trefně dodal, že za normálních okolností systém bezdůvodně brzdí mnohokrát denně, zrovna v případě, kdy reagovat měl, ale neudělal vůbec nic. A nezaskočil ho ani jelen rozmáznutý na přídi, prostě jel dál, jako by se nechumelilo. A to je přesně to, co těmto systémům pravidelně vyčítáme.

Kdyby řešily 99 % problémů a sem tam zasáhly, kdy to není třeba, fajn. Kdyby neomylně řešily 95 % problémů a zbytek byl na vás, fajn. Ale ono je to obvykle tak, že systém 10krát zasáhne, kdy se vůbec nic neděje, jednou, kdy se něco děje, a pak 30 problematických případů ignoruje. Je to velmi zoufalá bilance a je celkem jedno, jestli se bavíme o systémech Audi, BMW, Mercedesu nebo Tesly. Žádný z nich ani zdaleka, ale ani zdaleka nefunguje tak, že by byť jen naznačoval, že skutečné autonomní řízení přijde příští rok.

Sám případ z videa níže je ostatně v kontextu s údivem majitele velmi výmluvný, podívejte se na zachycené sami.

Poslední kolize jdoucí na konto autonomního řízení FSD jen připomíná, jak daleko jsme od toho, abychom se dočkali skutečného autonomního řízení. Nebo je snad přípustné, aby takový systém ignoroval jelena uprostřed cesty? A ignoroval, že ho právě „sejmul”? A to v situaci, kdy dokola kolem brzdí v situacích, kdy se reálně neděje vůbec nic? Odpovězte si sami. Foto: Tesla

Video is cut right before sensitive things appear on screen. Safe to watch. pic.twitter.com/FaXD6Gr68S — Paul S (@TheSeekerOf42) October 28, 2024

Zdroj: TheSeekerOf42@X

Petr Prokopec

