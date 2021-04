Teslu Model 3 si jako ojetou rozhodně nekupujte, radí nová studie Američanů před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Koupě ojetého vozu je obvykle vnímána jako cesta k výhodnější koupi než v případě pořízení nového auta a často tomu tak skutečně je. V některých případech je ale lepší se ojetině vyhnout.

Před necelými dvěma týdny jsem vyrazil na výpravu napříč skoro celým Českem až ke slovenským hranicím. Důvodem pochopitelně nebyla snaha vyzkoušet, zda někdo opravdu hlídá okresy. Místo toho mě jeden známý pořádal, abych mu pomohl s koupí ojetého automobilu. Za normálních okolností bych jej přemlouval, abychom to nechali na jindy, aktuálně ale prochází nelehkou životní situací a chtěl si udělat alespoň radost Jeepem Wranglerem.

Zatímco samotná cesta a vlastně i převzetí auta proběhly bez problémů, složitější bylo předchozí hledání vysněného kusu. Pokud si totiž kupujete třináct let starý off-road, jednoduše nečekáte, že vás vyjde na větší částku než nová vrcholná Škoda Fabia ve výbavě Monte Carlo, která z vašeho účtu odečte 437 900 Kč. Wrangler si nicméně drží cenu, a tak nakonec jen díky nevhodnému laku se povedlo usmlouvat o něco nižší částku.

K tomuto zážitku mě vrátila nová studie společnosti iSeeCars, která prověřila 2,6 milionu aut prodaných mezi srpnem 2020 a polovinou letošního března. Ta se zaměřuje na rozdíly mezi cenami nových a ojetých aut a odhaluje ty modely, po kterých byste vlastně v bazarech ani pátrat neměli. K mání jsou totiž jen o trochu levněji, než tomu bylo v showroomu s novými vozy. A jak už asi na základě úvodu článku tušíte, Wrangler mezi ně rozhodně patří.

Ještě než se ovšem k danému přehledu dostaneme, je třeba ještě o trochu více nahlédnout do zákulisí. Společnost iSeeCars totiž jako nová brala auta modelových let 2020 a 2021, zatímco ojetinami byly ty z let 2019 a 2020. Suma sumárum zde tedy mluvíme ve všech případech o buď zcela nových nebo zánovních vozech, čímž se vysvětluje, proč jsou cenové rozdíly zejména na vrcholných příčkách minimální.

Nyní ale již bez dalšího zdržování můžeme zamířit k slibovanému žebříku. Tomu vévodí Tesla Model 3, u které rozdíl mezi novým a ojetým vozem činí pouhá 2,1 procenta ceny neboli 923 dolarů (cca 20 530 Kč), což jsou velmi malé peníze. Stojí za tím hned několik faktorů, z nichž jedním je to, že Tesla modelový rok 2020 výrazně zlevnila. A ojetin na trhu není zase tolik, což je spolu s dále zmíněným též podstatný faktor.

Tím se dostáváme ke zbytku startovního pole, ve kterém figurují vozy jako Toyota Tacoma a 4Runner či již zmiňovaný Wrangler. To jsou žádaná auta z historického hlediska, velký zájem o ně je tak plně pochopitelný. Navíc Jeep Wrangler je ikona svého druhu, díky čemuž si drží nadprůměrnou hodnotu.

Zmínit můžeme také Kiu Telluride a Hyundai Palisade, které začínají být důkazem, že již ani Korejci nejsou automaticky spojováni s lácí. Tyto modely totiž často dominují žebříčkům nejrychleji prodávaných ojetin, aniž by zákazníky odradily jejich poměrně vysoké ceny. Vlastně tak není překvapivé, že mezi novým a ojetým vozem je v prvním případě pouze 5,7procentní a ve druhém 9,8procentní rozdíl.

Stejně jako společnost iSeeCars přišla s žebříčkem nejmenších rozdílů, tak tu máme i tabulku těch největších. A zatímco v první řadě se s výjimkou Tesly mluvilo především o SUV či pick-upech, nyní tu máme především sedany. Na vrcholu totiž najdeme hned tři (BMW 5, Hyundai Sonata, Infiniti Q5), další ovšem trůní uprostřed a na chvostu tabulky.

V tomto kontextu je třeba dodat ještě jeden faktor, který je na rozdíl od amerických dat, která vám předkládáme spíše pro zajímavost, velmi relevantní i u nás. A tím je slevová politika prodejců. Zatímco Tesla prodává auta jen za ceny, které najdete v jejích prezentačních materiálech, takové BMW nemá problém se slevami i přes 20 % oproti ceníkovým hodnotám, vždy záleží na povaze modelu a zákazníka.

Publikovaná data jsou tedy na jednu stranu trochu ošidná, neboť neukazují rozdíly mezi dvěma reálnými cenami, ale mezi cenou ceníkovou (která může a nemusí být realitě značně vzdálená) a udávanou cenou ojetiny (která také nemusí být tou finální, velké rozdíly tady ale v praxi nebývají). Na druhou stranu ale správně ukazuje jinou podstatu věci - některé roční ojetiny nabízené se zdánlivě vysokými slevami jsou ve skutečnosti pořád drahé, protože prakticky stejnou cenu dostanete na nový vůz.

Stejně jako bychom vám tedy nedoporučili koupi roční Tesly se slevou 2 %, nedoporučili bychom vám ani koupi roční Škody se slevou 15 % nebo BMW se slevou 20 % - k velmi podobným cifrám se dostanete u dealera nových vozů a můžete si koupit auto, jaké chcete vy, ne jaké vám naspecifikoval někdo jiný.

Auta s nejmenšími a největšími rozdíly mezi cenami nových a lehce ojetých kusů

Společnost iSeeCars prozkoumala 2,6 milionu nových a ojetých aut, aby zjistila, které modely od sebe dělí nejnižší a naopak nejvyšší rozdíly. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: iSeeCars



Lídrem se stala Tesla Model 3, v jejímž případě zánovní vůz a ojetinu dělí pouhých 20 530 Kč, do značné míry je to ale dáno politikou nulových slev oproti ceníkovým cifrám a nedávným plošným snížením právě ceníkových cifer. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: iSeeCars

Petr Prokopec