Test dojezdu elektrických aut v „zimě" teprve ukázal, co je to tragédie, už předpisová rychlost a teploty nad nulou stačí na propad o polovinu

A to je prosím přehled aut s tím úplně nejvyšším dojezdem za podobných podmínek, kdy pouze ve dvou případech klesly teploty pod nulu. A počítá s využitím kapacity baterie ze 100 na 0 procent, což je v praxi nereálné. Přesto jsou výsledky tristní.

Člověk nemusí být bůhvíjak bystrý, aby rychle pochopil, že praktická použitelnost elektrických aut dalece zaostává za tím, co jsme dávno zvyklí vnímat jako standard z ježdění s těmi spalovacími. Už udávané dojezdy jsou v kontextu s tím, jak dlouho se u těchto aut musí čekat na doplnění energie, velmi nepřesvědčivé, navíc platí za ideálních podmínek.

Abyste dosáhli někdy až 400, 500 nebo dokonce 600 km udávaného dojezdu, musíte jet rychlostí, kterou téměř nikdo v praxi nejezdí, stylem, který téměř nikdo nepraktikuje, za podmínek, které přijdou dvakrát za rok, se zatížením, které téměř nikdy nenastane, a to bez „rakve” na střeše nebo bicyklů na zádi, navíc se 100procentně nabitými bateriemi, které musíte vyjet až „do dna”. Kompletní kombinace těchto faktorů pak nenastane nikdy, nikde a u nikoho, je to ryzí teorie.

Můžete namítnout, že stejně je tomu u spalovacích aut, což je pravda, jenže u těch dojezd žádný podstatný problém nepředstavuje. Jednak může být za stejných virtuálních podmínek i násobně větší, jednak není problém využít téměř úplnou kapacitu nádrže (řekněme 95 až 90 procent je standard, ne výjimka), především ale doplnění energie může trvat klidně 100 sekund místo 100 minut, a to prakticky kdekoli a kdykoli. Když se tohle všechno sečte, máme na jedné straně auta téměř neomezeně využitelná, na té druhé auta pro určité druhy využití téměř nepoužitelná. A to se pořád bavíme o „pohodových podmínkách”.

Jak už padlo, různé okolnosti negativně ovlivňují dojezd u každého auta bez ohledu na typ, elektromobily jsou ale na okolní podmínky obecně citlivější i bez ohledu na složitost dobíjení. Zejména výkyvy teplot mají vliv na dojezd nejen kvůli tomu, že musíte v létě klimatizovat kabinu, musíte „klimatizovat” i baterii. V zimě se pak nůžky rozevírají jen víc, neboť spalovací auta vytopí kabinu odpadním teplem doslova za nic, navíc jim okolní podmínky dovolují snáze se chladit a fungovat spíš efektivněji než naopak (krom úvodních pár kilometrů). Elektrická auta musí teplo vyrábět z energie jinak využitelné pro dojezd a navíc soustavně „temperovat” baterii, aby fungovala efektivně. Tohle dohromady pak dělá mix podmínek, který dojezd elektromobilů posílá doslova ke dnu.

Zjistili to i kolegové z Auto Bildu, kteří publikovali přehled elektrických aut s nejvyšším dojezdem na nabití v „zimních” podmínkách. Obě adjektiva jsou tu klíčová - bavíme se o nejlepších autech, která tímto testem prošla, navíc za zimní lze popsané podmínky označit jen s velkým přimhouřením očí. Jako zimu si představujeme teploty aspoň soustavně pod nulou, zajímavé by pak byly výsledky v -10 nebo -20°C. Němci se ale spokojili s libovolnou teplotou pod +10°C. Co to je za zimu? V deseti nad nulou chodí otužilejší z nás pořád v kraťasech...

Pouze dvě ze změřených aut se tak reálně musela potýkat s teplotami pod bodem mrazu, dojezd je navíc uváděn optikou využití 100 % kapacity baterie, což je pořád stejná utopie. Sami příznivci elektroaut nám pravidelně píší, jak se o omezenou životnost akumulátoru zasloužil ten či onen majitel tím, že „blbec dobíjel do plna a moc vyjížděl”, že je třeba využívat kapacitu jen od 10 do 80 procent a pak je to „pohodinda”. Tak jsme výpočet dojezdu při té „pohodindě” doplnili.

Výsledkem je opravdu tristní přehled „zimních” dojezdů 16 „nejlepších” aut v tabulce níže. Projděte si ho sami, tohle nepotřebuje další komentář - dojezd proti tomu udávanému najednou klesl až o 52 % (u Škody Enyaq iV85x na fotkách okolo jde o 49 %) a s využitím oněch 70 % baterie se i u absolutně nejlepšího vozu bavíme o reálném dojezdu 254 km na nabití. Navíc jakým stylem? 130 km/h na tempomat pořád dokola, kdo tahle jezdí? Znovu nikdo. Chápeme nutnost zavést nějaký opakovatelný jízdní styl pro srovnatelnost výsledků, ale párkrát uberte a zrychlete a dojezd bude jen nižší.

Tomu my říkáme tragédie, podobně jako v podobných dřívějších srovnáních. A to je - znovu zopakujeme - přehled prezentován jako „créme de la créme”, tedy to nejlepší, co si na zimu s elektrickým pohonem můžete pořídit. Výsledky tedy mají vyznívat pozitivně. Pokud vám tak vyznívají, pak... Šťastnou cestu!

Nejvyšší naměřený dojezd elektrických aut při „zimních” testech Auto Bildu

Tohle je Škoda Enyaq iV85x Laurin a Klement s cenou od 1 644 900 Kč. Na 70 procent kapacity baterie ve čtyřech nad nulou ujede 193 km konstantní rychlostí. No nejste ohromeni? Foto: Škoda Auto

