Tsunami ojetých elektrických aut ještě víc zvýší propad jejich hodnoty. Jejich nabídka roste už teď 2,5krát rychleji než zájem o ně včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Momentálně snad největší negativum tohoto druhu aut se do jejich pověsti zakousne ještě víc, jak varují nizozemští experti. Hlavní důvod je pořád stejný - v minulosti umělými výhodami nakopnuté prodeje nových aut nejsou reflektovány adekvátním zájmem o ně na trhu ojetin.

Lidé jsou různí, ale jedna věc nás spojuje téměř všechny - nechceme zbytečně přicházet o peníze. Může to znít nemístně materialisticky, ale to je příliš zjednodušené vnímání. Pokud jste nevyhráli v loterii, někdo vám neodkázal majlant nebo jste se jinak bez vlastního zásadního přičinění velmi nestali bohatými lidmi, vaše jmění je výsledkem vaší práce, vašeho přičinění. A ta leckdy bolí, i když vás baví, musíte se jí věnovat ve chvílích, kdy byste třeba raději byli s rodinou, cokoli takového. Takže když je pak nějakým způsobem oceněna, nechcete výsledek této často neradostné směny za něco promrhat.

A je celkem jedno, jestli děláte v továrně za 170 Kč za hodinu nebo jste právník a účtujete za stejný čas tisíce korun. Dostáváte se do jiných sfér, kupujete si jiné věci, mění se vaše měřítka, ale princip je stejný - pořád nechcete zbytečně přicházet o peníze. Jen v prvním případě vás možná mrzí nesnědená svačina, která vás s příjmem v desítkách tisíc za den trápit nemusí, ale to je tak všechno, téměř nikdo nechce platit zbytečně moc za něco, co může mít levněji.

To je také důvod, proč extrémní ztráta hodnoty elektrických aut dobíhá téměř každého a dělá z nich stále méně žádoucí zboží. Je jedno, jestli jde o obyčejná elektrická auta Opelu nebo Škody či drahé elektrické sporťáky, jako jsou ty od Porsche, mimořádně hodně, ve srovnání se spalovacími vozy zcela nesouměřitelně na ceně ztrácí úplně všechny. A jde o takové peníze, že to ani relativně bohatým kupcům aut typu oněch Porsche prostě nemůže být jedno, neboť platí násobně víc za něco, co by od jiného auta mohli dostat za míň.

Tohle je podle nás klíčový faktor, který z „elektrické horečky” vyléčí i řadu těch, kterým se jinak tyto vozy líbí a nemají problém s jejich použitelností. Prostě nemají na to, aby si mohli dovolit snášet komplexní náklady jejich vlastnictví dané hlavně ztrátou hodnoty. Mohli bychom se nyní dlouze bavit o tom, co za ní stojí - od omezené životnosti baterek až po omezenou použitelnost pro většinu typických kupců ojetin -, ale ono je to nakonec jedno. Podstatný je jen základní tržní princip - na trhu ojetin je ve výsledku zásadně víc elektromobilů, než pro ně existuje potenciálních kupců. To vytváří masivní převisy nabídky nad poptávkou, což ceny žene níž a níž a níž. A tento trend se jen tak nezastaví.

Naopak nás čekají další propady, jak po analýze trhu varuje Melvin Ester, šéf prodejů firmy Adevinta Benelux, která provozuje velké prodejní automobilové portály jako Marktplaats. Ten pro Automotive Online připomíná, že v Nizozemsku bylo do konce roku 2019 možné pořizovat elektrická auta s mimořádnými, později zrušenými výhodami, které způsobily obrovský boom na tehdejším leasingovém trhu. Tahle auta se ve zbytku letošního roku a začátkem toho příštího začnou dostávat na trh ojetin po konci typických pětiletých smluv a způsobí to podle něj doslova tsunami ojetých elektromobilů, které pošlou jejich ceny ještě níž.

Bude to znát v prvé řadě v Nizozemsku, ale protože tamní trh je jedním z největších odbytišť těchto vozů v Evropě a pojmout je nestačí, podstatná část vozů zamíří také do zahraničí, takže to změní situaci v celé Evropě. A to i proto, že tětiva luku jejich zůstatkové hodnoty je už nyní napjatá k prasknutí a každých pár dalších nabídek situaci změní. Ester říká, že jen za poslední dva roky klesla průměrná cena ojetých elektromobilů v nabídce o 22 procent, situace se ale dál zhoršuje. Nabídka totiž roste dramaticky rychleji než zájem - na Marktplaats je nyní nabízeno skoro pětkrát víc elektromobilů než dva roky zpátky, zájem o ně ze strany návštěvníků ale vzrostl pouze dvojnásobně.

To je obrovský nepoměr a pokud se dnes prodávající chce dostat do hledáčku kupců, jinak než slevami to nejde. A pokud už nyní panuje tento stav, který se má do konce roku ještě zásadně zhoršit, ceny půjdou zase níž. Věc má samozřejmě i pozitivní rozměr, tato auta se pro kupce ojetin stanou ještě dostupnějšími, ale je to vážně plus, pokud tentýž vývoj bude dál odrazovat zájemce o nové vozy, aby si něco takového koupili? Nemáme ten pocit, opravdu ne.

Škoda Enyaq bude jedním z aut, jejichž tristní zůstatkové hodnoty dál utrpí. Dokud umělými výhodami nakopnuté prodeje nových aut nebudou reflektovány adekvátním zájmem o ně na trhu ojetin, jinak to nebude. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Automotive Online, Marktplaats

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.