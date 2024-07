Upadlý řezník VW Golf je dnes v bazarech ignorovanou cestou k levnému modernímu autu, dvouletý stojí míň než nová Fabie včera | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Je skoro neuvěřitelné, že tohle auto prodejně zašlapávalo do země VW Golf, jako jediné v historii to v Evropě dokázalo dvakrát, dokonce dvakrát po sobě. Dnes paběrkuje, ale je pořád dobré, jako ojetina předchozí generace je skoro milionovou koupí.

Bylo, nebylo... Tenhle článek musíme začít jako pohádku, neboť jeho úvod bude jako pohádka znít. Tedy pokud nepatříte mezi starší a pokročilé, kteří to sami zažili. Dnes třída kompaktních aut v Evropě zná jen pár opravdu úspěšných vozů a Opel Astra mezi ně rozhodně nepatří. Loňských 58 472 prodaných aut napříč kontinentem je vtip vedle toho, co bylo a pak najednou nebylo.

Považte, že Astra patří mezi hrstku aut, která kdy prodejně v Evropě porazila VW Golf, navíc to jako jediná dokázala dvakrát po sobě. A nebylo to někdy v dávnověku, stalo se to naposledy v letech 2005 a 2006, kdy vůz oslovoval téměř 500 tisíc evropských zákazníků ročně. Během dvou dekád a pár generací tak kompaktní Opel ztratil neuvěřitelných 90 procent své místní klientely a z řezníka VW Golf se stal leda upadlý řezník větve, na které kdysi sám seděl.

Člověk by mohl čekat, že žádná Astra za tohoto vývoje dávno není, ale omyl, ona je. Pořád se prodává, generace L je stále k dispozici, jenže ani ta, ani předchozí iterace zvaná K (nápadité, že?) se prodejním hitem nestala. Je ovšem jen kvůli tomu špatná? To právě vůbec ne, dnes jde spíš o jeden z vozů, který většina trhu z často iracionálních důvodů přehlíží. Díky tomu je ovšem levný, jak upozorňují i kolegové z německého Auto Bildu.

Opel Astra generace K se vyráběl teprve od roku 2015 a vydržel v prodeji až do roku 2022. Rüsselsheimský kompakt se hvězdou prodejních statistik znovu nestal, i když měl co nabídnout. A aspoň v Německu se ho prodalo dost na to, abyste si mohli vybírat, a přesto nemuseli moc platit. Zejména nejvíc žádoucí kombík s diesely 1,5 a 1,6 a nájezdem méně než 100 tisíc kilometrů můžete mít z posledních let výroby za zlomek původní ceny, snadno se dá koupit nehavarovaný za měně než 200 tisíc Kč. A pochopitelně lze jít s cenou i níž. První vyrobené Astry K s vyššími nájezdy koupíte už za ceny okolo 100 tisíc Kč.

Němci vyzkoušeli auto z roku 2022 s nájezdem 88 tisíc km, které se prodává za 13 280 Eur, tedy asi 337 tisíc Kč. Ani to není moc, bavíme se o voze starém dva roky za cenu nižší, než za jakou koupíte novou Škodu Fabia 1,0 s výbavou Zero Selection anebo tak nějak. Jak podotýkají i kolegové, ceny auta se sice propadají pod tíhou nezájmu danému mimo jiné zvěstmi o špatné spolehlivosti, realita je ale úplně jiná, než se traduje. I tohle bylo pak nebylo. Podle aktuálních statistik TÜV jsou moderní Opely obecně velmi spolehlivé a i Astra K se v relevantních věkových kategoriích drží v nadprůměru. Obvykle existuje jen pár jednotek vozů stejné třídy, které jsou na tom v relevantních věkových kategoriích lépe. A též průměrné nájezdy jsou vyšší, než je běžné.

Ani technici TÜV proto neevidují mnoho typických vad, mezi ty velmi nepříjemné patří jen úniky oleje z motoru a převodovky, které je třeba při koupi důkladně překontrolovat. Jinak je dobré se zaměřit na stav podvozku, který trpí obvykle s vysokými nájezdy zvláště u dieselů. Známé jsou displeje v informačně-zábavního systému, manuální převodovky mají občas problémy kvůli poddimenzovaným kuželíkovým ložiskům. Ozubený řemen, který běží v olejové lázni, je pak velmi citlivý na nesprávný typ oleje. Další slabá místa známá nejsou.

I schopnost vozu vizuálně odolat stáří je podle Němců dobrá, nájezdy okolo 100 tisíc km jsou na vozech krom pár šrámů obvykle sotva znát. Motor 1,6 CDTI se 110 koňmi pak stačí stále na stovku pod 11 sekund a maximální rychlost 195 km/h, přičemž při úsporné jízdě nežádá více než 4,5 litru nafty na 100 km. Kolegové pak zkusili doporučovanější, ještě spolehlivější alternativu v podobě dieselu 1,5 o 122 koních, který auto rozjede až na 210 km/h a na stovce je o půl sekundy dřív. Reálná spotřeba v kombinaci je přitom pořád pětilitrová.

To zní vážně jako zajímavý tip, však kolik „statisticky”, rozumějte fakticky méně zajímavých ojetých vozů se dnes prodává podstatně dráž? Astra zkrátka pořád má co nabídnout, jen slunce na ni v určitý moment jaksi přestalo svítit. Tak si ji raději kupte dřív, než se to znovu změní.

Pro Opel Astra K se lidé do bazarů neženou, ovšem do značné míry ke své vlastní škodě. I podle Němců jde o překvapivě levnou a překvapivě dobrou ojetinu. Foto: Opel

Zdroje: Auto Bildu, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.