Už nevyráběný Jeep láká nejen na své schopnosti v terénu. Po pár letech stojí zlomek původní ceny, přitom vydrží

Co tomuhle autu chybí? Snad jen poněkud obecně přijatelnější vzhled, jinak je to SUV v pravém slova smyslu, které pořád působí svěže. Přesto jej koupíte už za 210 tisíc Kč v perspektivním stavu a dobrou vizitkou z hlediska trvanlivosti.

Na 90. léta minulého století mnozí Češi vzpomínají nostalgicky. Tehdy padla železná opona a vstup do Evropské unie byl ještě daleko. Toto období tak není těžké vnímat jako to nejsvobodnější, jaké za existence naprosté většiny z nás budeme mít možnost zažít. Projevilo se to i na nabídce aut, neboť pro ta nová jste už nemuseli pouze do Mototechny, kde vám bez konexí prodali maximálně tak nějakou škodovku ve verzi, o kterou nikdo jiný neměl zájem. Mezi ojetinami pak ve velkém figurovaly „džípy“, přičemž jakkoli většina SUV měla i logo americké automobilky, zbytek s ní neměl pranic společného. Kvůli stavbě karoserie se ale pro ně vžilo jednotné pojmenování.

Jeepu nicméně trvalo velmi dlouho, než začal své vozy nabízet v Evropě a potažmo v Česku oficiálně. Nicméně třeba Cherokee páté generace, která debutovala v roce 2013, již byla na starém kontinentu jako doma. Mimo jiné i proto, že šlo o první vůz této značky, který použil platformu Compact Wide od Fiatu. Díky ní pak svého předchůdce přesáhnul o 130 milimetrů, zároveň ale se svými 4,6 metry délky nepůsobil problémy v úzkých městských uličkách. A tak nalákal poměrně velké množství zákazníků.

Na počátku loňského roku ovšem výroba skončila, a to bez přímého nástupce. Zda se Cherokee někdy do nabídky někdy vrátí, je otázkou - Jeep nicméně aktuálně zjevně zvládá uspokojovat klientelu s pomocí větší verze Grand Cherokee, jíž záda kryje Compass, Wagoneer, Grand Wagoneer, Wrangler a Gladiator. Tedy ve Státech, v Evropě je totiž možné pořídit ještě Renegade, tedy přepracovaný Fiat 500X.

Pro Cherokee tedy dnes musíte do bazarů, kde první exempláře již startují lehce nad 200 tisíci korunami. Bývá u toho vyšší nájezd nejméně okolo 200 tisíc kilometrů, který je navíc spojován s benzinovými i dieselovými motory. To lze vnímat i jako dobrou zprávu, neboť daný stav naznačuje slušnou výdrž. Té neodporují ani postřehy kolegů z Auto Bildu po jejich testu, jakkoli s jistými výhradami, kterou jsou hlavně elektronického rázu.

Pokud tedy o ojeté Cherokee máte zájem, zkontrolujte hlavně funkčnost parkovací brzdy, přístrojového štítu, multimédií a posilovače řízení. Jakmile pak automatická převodovka řadí ztuha, povede to k poměrně drahým opravám, proto raději rovnou ruce pryč. Pozor také na ty 2,4litrové benzinové motory, které konzumují nadbytek oleje, byť to při krátké testovací jízdě nejspíše nezjistíte. Protékající chladiče a nefunkční termostaty ale již odhalit lze.

Velkou výhodou Cherokee jsou schopnosti vozu v terénu, většina majitelů ale následně nevěnovala dostatečnou péči očistě podvozku. Jeep navíc nabízel pouze sedmiletou záruku na prorezavění karoserie, načež je třeba opravdu pečlivě zkontrolovat, že někde již nezačal bujet „oranžový mor“. Tím jsme prakticky na konci nedostatků, zbývá dodat jediné - i přes jisté poevropštění je Cherokee stále americkým vozem, na který budou náhradní díly drahé. Tedy pokud budou potřeba, že?

Americká auta nejsou na evropských silnicích až tak častá, Cherokee páté generace tak může i přes desetileté stáří působit velmi přitažlivě. Problematických míst přímo z továrny až tak moc nemá, přitom obvykle zvládá najet statisíce kilometrů bez velkých potíží. Foto: Jeep

