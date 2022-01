Už pár let starý Mercedes C koupíte v bazaru docela levně. Vydrží a nabídne i víc než nejnovější generace před 10 hodinami | Petr Prokopec

Překvapivě malé peníze stačí na pořízení některé ze dvou posledních generací Mercedesu třídy C. Zejména ta starší stihla proslout vysokou kvalitou, v případě obou navíc můžete pomýšlet na motory V6 a V8, které jsou novince stejné třídy zapovězeny.

Na počátku loňského roku Mercedes-Benz představil zcela novou třídu C. Potěšil s ní však jen málokoho, neboť pro fanoušky zelené mobility nebyly čtyřválcové modely dostatečně ekologické, a to i přes přítomnost 48voltového okruhu a mild-hybridní techniky. Milovníky pořádných motorů pak rozhodnutí značky vyřadit ze hry cokoli většího. Osmiválcové a dokonce ani šestiválcové agregáty nedostane ani vrcholné AMG, které jakožto čtyřválcový plug-in hybrid dostane do vínku část techniky Mercedesu A45.

Řešení této zapeklité situace naštěstí existuje. Pokud totiž hoříte pro elektromobilitu, má pro vás třícípá hvězda na výběr již celou plejádu bateriových modelů (EQA, EQB, EQC, EQE, EQS, EQV). Je nicméně třeba pamatovat na to, že pod 1 299 540 Kč se nedostanete. Levněji přitom lze pořídit osmiválcové provedení C63, a to dokonce i ve verzi S, jenž disponuje 510 koňmi. Jen pro takový vůz již nesmíte do showroomů, nýbrž do autobazarů, kde je k mání od zhruba 980 tisíc korun.

I tato suma nicméně pro řadu lidí může být nedosažitelná. Pokud tedy nebudete bazírovat na generaci W205, může vás snadno uspokojit i předchozí provedení W204. To dokonce jako AMG nepoužívá přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec, nýbrž atmosférickou 6,2litrovou jednotku. Ta pod kapotu sedanu, kombíku, kupé a kabrioletu dorazila hned v několika specifikacích, přičemž na 457 koní vám postačí 450 tisíc korun. Počítat přitom můžete s maximálně 14 let starými kousky.

Co se přitom týče kvality, pak Mercedes v rámci TÜV Reportu pravidelně okupuje nejvyšší příčky. Neznamená to však, že byste při výběru mohli být takříkajíc střelcem bez míření. Hlavně v případě starší generace W204 se obezřetnost vyplácí, a to jak u základních verzí, tak u vrcholného AMG. Pozor je třeba dávat hlavně na zavěšení, které je neduhem také u novějšího W205, byť v té chvíli již musí jít o exempláře z počátku výroby, jenž odstartovala v roce 2015.

Stěžejní slabinou postaršího provedení jsou nicméně brzdy, konkrétně pak ta parkovací a hadičky kotoučových. Tím nicméně kritika de facto končí, neboť k výfuku míří chvála, stejně jako ke světlometům. Jakkoliv je třeba dodat, že někteří majitelé si stěžovali na ta potkávací. Stejně tak se občas v negativním slova smyslu mluví o úniku oleje, nicméně i tak třída C nadále zůstává nad celkovým průměrem branže.

Opomenout pak nesmíme ani mnohé svolávací akce, jenž byly spojené hlavně s dieselovými motory, a to u obou generací. Stejně jako na počátku vás tak i nyní můžeme nasměrovat právě k osmiválcovým verzím AMG, z nichž se navíc mohou snadno stát i sběratelské vozy. Tak objemné jednotky totiž již pod kapotu třídy C nikdy nedorazí, pročež bychom si jich měli pořádně užít, dokud to ještě jde. Pokud se spokojíte se skromnějšími agregáty, na auta v použitelném stavu vám může vzhledem k šíři jejich nabídky stačit už 100 tisíc korun, to zní skutečně lákavě.

Pokud toužíte po osmiválcovém Mercedesu C63 AMG, postačí vám na jeho 510 koní necelý 1 milion korun. To je menší suma, než jakou dáte za zcela nové elektrické EQA. Foto: Mercedes-Benz



S předchozí generací W204 jsou pak spojené ještě nižší ceny, přičemž základní varianty lze pořídit již za pouhých 100 tisíc Kč. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

