V bazarech opomíjený velký kombík nabízí levně spoustu místa a pohodlí, vypadá pořád šik

Je to jedno z těch aut, kterým lidé věštili, že vizuálně rychle zestárnou, ale nestalo se. Kromě atraktivního vzhledu zaujme i prostornou kabinou, velkým zavazadelníkem a velmi příjemnou jízdou, favorizovaný motor je ale třeba řádně prověřit.

V roce 2011 představilo Hyundai pohyblivou sochu. Tak alespoň řada lidí začala nazývat nové kombi i40, které se pár měsíců po debutu dočkalo sourozence v podobě sedanu. I s jeho vzhledem byla spojena nemalá chvála, stejně jako s dalšími korejskými vozy té doby, nakonec i od nás se vůz jako nový dočkal velmi pozitivního vysvědčení. Díky tomu Hyundai a Kia definitivně vystoupily ze stínu německých či francouzských značek a začaly být uznávány jako významné entity. Zvláště když atraktivní design začala doplňovat stále lákavější technika i vyšší a vyšší kvalita za stále dobré ceny.

Svého času jsem sám o koupi korejského kombíku uvažoval, nakonec jsem ale dal přednost menší Kie Cee'd SW. Její kompaktnější tvary totiž lépe pasují k úzkým pražským uličkám. Kromě toho u osobních aut preferuji spíše benzinové motory, nicméně ty v případě prostředků určených pro denní provoz nesmí být až tak žíznivé jako dvoulitr s až 178 koňmi, který se pod kapotu i40 montoval. Nepřeplňovaná jedna-šestka naladěná na 136 koní pak u toho o kombi dynamikou zrovna neohromovala.

Nejsmysluplnějším pohonným ústrojím se tak zdál být 1,7litrový turbodiesel. Ten by pochopitelně byl daleko úspornější a dynamicky dostačující, jakkoli opomíjena nesmí být ani zhruba 100kilová nadváha na přední nápravě. Asi dvě třetiny lidí si tak nepřekvapivě pořídili i40 kombi právě s tímto motorem, a tak na něj v bazarech narazíte nejčastěji. Zrovna jemu je ale třeba věnovat při výběru ojetiny patřičnou pozornost.

Vybírat je z čeho a hluboko do kapsy sahat nebudete muset, tohle auto není jako ojetina dvakrát vyhledávané. Ceny i40 tak startují už na 100 tisících korunách, jakkoli tak nízká suma obvykle znamená vysoká nájezd. Už 50 tisíc korun navíc vám přihraje exempláře s nájezdem výrazně pod 150 tisíc km. A pokud svůj rozpočet zdvojnásobíte, rázem již máte co do činění s vozy, které ještě ani nemají najeto 100 000 km. A povětšinou jsou to pořád atraktivní „nafťáky“ se 136 koňmi.

Právě nájezd je jednou z vlastností, které je třeba věnovat pozornost ze všeho nejdříve. Hyundai totiž dieselové motory osadilo filtrem pevných částic, který potřeboval alespoň jednou za čas delší výlet než jen projížďku po městě. A pokud se mu jí nedostalo, začalo docházet nejprve k ucpávání a posléze k úplnému zničení filtru pevných částic. Ještě dražší opravy si nicméně vyžádalo jeho nedostatečné uzavření, jenž vedlo ke kontaminaci olejového systému palivem.

Naši kolegové z německého Auto Bildu právě i40 1,7 CRDi otestovali, k dispozici nicméně měli variantu s nejnižším výkonem (116 koní). Nepřekvapivě tak vyzdvihují hlavně 5,9litrovou spotřebu nad 12,6sekundovým sprintem. Pokud jsou pak vaším „revírem“ hlavně dálnice, po kterých se pohybujete na delší trase, pak lze i takové provedení doporučit, nemáte-li velké dynamické ambice. Díky 70litrové nádrži (kdeže tyto sněhy jsou...) vám auto zajistí reálný dojezd dalece za hranicí 1 000 kilometrů.

Pokud nicméně preferujete dynamiku a kratší trasy, jděte buď do silnější verze nebo do onoho benzinového provedení. A jakkoli tomu již nemusíte příliš nakukovat pod sukně, rozhodně zkontrolujte hlavně ráfky. Výše položené motorizace a úrovně výbavy totiž nepočítaly s ničím menším než s 18palcovými koly. Na těch se nicméně již mohlo podepsat velké množství obrubníků, stejně jako se zub času již mohl projevit na některých levnějších plastech v interiéru.

Právě tyto tři oblasti, tedy motorový prostor, litá kola a plasty uvnitř, jsou oblastmi, k nimž míří největší část kritiky. Jinak tu máme spíše chválu, zvláště adresovanou prostorné kabině a zavazadelníku. Na zadní sedadla se totiž vejdou i 1,95metroví jedinci, kufr pak pobere 553 až 1 715 litrů. To jsou působivá čísla, jimiž pochopitelně disponoval i kolegy testovaný exemplář, jehož cena po pěti letech a najetí 86 297 kilometrů klesla na 13 480 Eur, tedy asi 331 000 Kč. Jak jsme ale řekli, starší kousky s podobným nájezdem můžete mít snadno o 130 tisíc levněji.

Zejména jako kombi působí Hyundai i40 atraktivně i smysluplně. Hodí se hlavně na delší trasy, po které je jako stvořený dieselový motor. S tím ale mohou být problémy, kontrola filtru pevných částic a možných následků špatné péče o něj ale většině z nich předejde. Ilustrační foto: Hyundai

