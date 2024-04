V Německu se začal prodávat nový „čistý” diesel zatížený nulovou daní, má své výhody i nevýhody včera | Petr Prokopec | Přidat příspěvek

Byla to politicky dlouho odmítaná věc, zejména Německo se nesmyslně tvářilo, jako by neexistovala. Nyní má HVO 100 prodejní zelenou a s nulovým zdaněním i minimálními emisemi CO2 má šanci na úspěch. Ovšem to musí sama ještě trochu zlevnit.

Není pochyb o tom, že životní prostředí je třeba chránit. K takovému úkolu je ovšem třeba přistupovat bez emocí a s rozumem v hrsti, jinak se snadno může stát, že místo užitku způsobíme jen víc škody. To se v případě bezhlavého tlačení elektromobility jako jediného řešení snadno může stát. Chce to mix různých cest vhodných pro různé země i způsoby využití, ne sázku na jednu kartu, svět přece není černobílý.

V tomto ohledu tedy rozhodně vítáme, že se němečtí politici po mnohaletém váhání konečně rozhodli dát oficiální požehnání ekologické naftě známé pod označením HVO 100. Ta není vyráběna z ropných produktů starých mnoho milionů let, nýbrž z maximálně pár let starých rybích zbytků a použitého rostlinného oleje. Tento bioodpad je následně za pomoci vodíku konvertován v palivo, které může spalovat naprostá většina moderních dieselových motorů.

Některé německé čerpací stanice přitom začínají HVO 100 prodávat již tento měsíc, řada dalších se přidá v květnu, jak připomíná Auto Bild. Dobrou zprávou pak je, že ekologická nafta není zatížena žádným zdaněním. Tou špatnou je ale skutečnost, že i tak je dražší než klasický diesel, a to o zhruba zhruba 20 eurocentů neboli pět korun na litr. Podobně je tomu třeba v Rakousku, kde se HVO 100 prodává již delší dobu. Stojí za tím vyšší náklady na výrobu.

V tomto ohledu lze pochopitelně očekávat, že čím více se e-palivo bude šířit, tím masovější, a tedy i levnější se produkce stane. Jak ale asi už tušíte, zmínit je třeba ještě jednu věc. S nižšími daňovými příjmy stát funguje tuze nerad a hlavně ta spotřební představuje významnou položku v každém vládním rozpočtu. Pokud ovšem začnou klesat příjmy spojené s ropnými produkty, bude třeba přijít s nějakou náhradou - a zdanění e-paliv bude vedle elektřiny první položkou na mušce.

Do jisté míry nás pochopitelně může hřát, že skutečně pomáháme životnímu prostředí, a to bez ohledu na energetický mix té které země. Na konto HVO 100 jde totiž 95procentní redukce emisí CO2 ve srovnání s ropným dieselem. Když si nicméně uvědomíme, že automobilová doprava má na světovém znečištění jen velmi malý podíl, a ta evropská především, pak na místě více než co jiného jsou myšlenky na Dona Quijota a jeho boj s větrnými mlýny.

Závěrem lze zmínit už pouze jeden neduh e-paliva, a to nižší energetickou hustotu HVO 100, než jakou disponuje konvenční nafta. Vozy testované německým autoklubem ADAC tak v důsledku toho měly o dva litry na sto kilometrů vyšší spotřebu. To provoz pochopitelně prodraží ještě více, znovu tu tedy rozhodně nemáme řešení pro všechny. Vůbec to ale nebude vadit, pokud politici nakonec lidem dovolí, aby každý přispěl k ochraně planety tak, jak jen je toho schopný - ať již s pomocí e-paliv, elektromobility nebo jakkoli jinak

HVO 100 se v Německu začíná prodávat ve velkém, dokonce bez daňové zátěže. To je ta dobrá zpráva, špatnou je skutečnost, že i tak je e-palivo o pět korun na litr dražší než ropné produkty, navíc má nižší energetickou hustotu. Ilustrační foto: ADAC Presse

