Velké SUV Renaultu jako nové propadlo. Jako ojeté je na tom snad ještě hůř, stojí ale pakatel

Trhákem v Evropě se tento Renault nestal, a tak tu předčasně skončil. V bazarech si ale můžete vybírat z tisíců dostupných exemplářů, které můžete i s šestiletým stářím mít od 250 tisíc korun. To zvlášť vzhledem k někdejším cenám nových Koleosů mnoho opravdu není.

Renault Koleos již není součástí nabídky francouzské automobilky, tedy ne u nás a ne v Evropě. Není to až tak překvapivé, neboť ta boduje hlavně ve své domovině, kde lidé preferují vozy jako Clio či Captur. Velké SUV pak není vyloženě jejich šálkem kávy. A i když tomu v jiných zemích je jinak, Koleos na těchto trzích musel bojovat s černou konkurencí, proti které se prostě neprosadil. A divit se znovu nelze, nakonec si stačí připomenout stav, který u nás panoval na počátku roku 2021, kdy tento Francouz dorazil do showroomů po lehké modernizaci.

Za základní Koleos bylo nutné platit 845 tisíc korun, přičemž v té chvíli se o roztáčení předních kol starala přeplňovaná jedna-trojka. Pokud jste ovšem chtěli čtyřkolku, bylo nutné přepřáhnout na dvoulitrový diesel. S ním pak sice výkon vzrostl ze 160 na 190 koní, ovšem místní zastoupení Renaultu po vás již požadovalo 1 milion a 15 tisíc korun k tomu. Je pak sice hezké, že vše bylo kompenzováno poměrně bohatou výbavou, jenže když proti vám na druhé straně barikády stojí Škoda Kodiaq, musíte o klientelu bojovat pilněji.

Pokud jste totiž zamířily do showroomů mladoboleslavské automobilky, mohli jste její SUV osazené základní jedna-pětkou pořídit již od 716 900 Kč. Pohonná jednotka sice i přes vyšší objem produkovala o 10 koní míň než u Francouze, to ale nejspíše nikoho netrápilo. Zvláště když pořídit šel v daný moment také dvoulitrový diesel disponující stejným výkonem, a to za 816 900 Kč. V případě benzinového agregátu se pak Škoda pohybovala pod základními cenami Renaultu i u druhé úrovně výbavy.

Dnes je tak Koleos už jen ryze čínskou záležitostí, zájemci v případě Evropy mohou zamířit pouze do autobazarů. V nich přitom druhá generace tohoto SUV, jenž přišla na svět v roce 2016, startuje na 250 tisících korunách. To je na auto kdysi za milion opravdu málo, zvlášť když může jít i o vyšší verze z pozdějších roků výroby, očekávat však v té chvíli musíte poměrně vysoký nájezd. A také méně výkonné agregáty, s nimiž byl na počátku své dráhy tento vůz ještě spojen, typicky základní 130koňový diesel. Tehdy základní jedna-sedma dCi zamířila do propadliště dějin v rámci už zmíněné modernizace.

Na kousek z roku 2020, tedy ještě před oněmi změnami, si posvítili kolegové z německého Auto Bildu. Ti připomínají někdejší vysoké ceny při pořízení, které sice už nejsou relevantní, promítají se ale do drahého pojištění či servisu. To by nutně nevadilo, pokud by Koleos byl neskutečný držák, s nímž k mechanikům zamíříte jen zřídka. Jenže potíže můžete zaznamenat ještě předtím, než vůbec usednete za volant, neboť standardně dodávané dálkové ovládání odemykání auta ani zdaleka není bezchybné.

Dále je třeba si dát pozor na automat Xtronic, který není zrovna robustní, zvláště v kombinaci s dieselovými motory. Totéž platí také o zadním diferenciálu u aut s pohonem všech kol. Samotné motory dCi pak často odcházejí hlavně kvůli filtrům pevných částic. Zasáhnout je ovšem může i únik olej, zatímco brzdové kotouče a destičky je třeba měnit jak na běžícím pásu. A pokud vám v rukou tancuje volant, nejspíše již došlo na přílišné opotřebení kloubů řízení.

Výčet kritických míst nicméně stále není u konce, problémy se totiž mohou objevit také v interiéru, kde je třeba trvat na funkčním audio systému. Jinak budou vaše uši dráždit nepříjemné zvuky jdoucí od vrzajících sedadel či středové konzole. Haprovat pak může i víko zavazadelníku, jenž v té chvíli bude vyžadovat přenastavení. Vskutku je tedy třeba zvolit spíš levný kousek, abyste vykompenzovali případný větší průvan v peněžence během vlastnictví.

Zrovna v tomto ohledu nicméně kolegové štěstí neměli, jimi zvolený vůz z roku 2020 totiž po najetí 150 655 kilometrů stál 19 680 Eur, tedy zhruba půl milionu korun. To málo není, stačí nicméně trocha hledání, a rázem hodně ušetříte - v prodeji v Německu nyní vidíme například 177koňový diesel 4x4 z roku 2017 s nájezdem 128 tisíc km za 12 900 Eur, tedy asi 325 tisíc Kč. To je vzhledem k tomu, co všechno vám tento vůz nabídne, velká láce - srovnatelná Škoda Kodiaq bude nejméně o 115 tisíc korun dražší, to je obrovský, skoro 40procentní rozdíl.

Otázkou přesto je, zda s Koleosem pokoušet štěstí. I když totiž zvolíte relativně kvalitní kousek, stále budete třeba v oblasti jízdních zážitků pošilhávat po konkurenci, která je jistější v kramflecích i pod kapotou.

Koleos působí pohledně i prostorně, problém však má s jízdou i spolehlivostí. Proto jsou jeho ceny v bazarech tak nízké třeba ve srovnání s Kodiaqem, i když nový stál naopak podstatně víc. Zda s ním pokoušet štěstí, musíte říci sami. Foto: Renault

