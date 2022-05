Velký japonský kombík je v bazarech nemístně přehlížený držák, koupíte ho už za 250 tisíc před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Platí za kvalitní a odolné auto, trápí ho v podstatě jediný větší neduh. Přesto ho v bazarech většina lidí přehlíží, to nakonec může být výhoda pro kohokoli, kdo po této praktické Toyotě sáhne.

O výdrži japonských aut kolují legendy. Nejde ale o stoprocentní bernou minci - kvalitu aut ze země vycházejícího slunce ovlivňuje jak místo montáže, tak konkrétní značka, neboť některé v určitých ohledech selhávají. Takové Mazdy jsou spojovány s poměrně brzkou korozí, u Toyoty tento nešvar majiteli až tak zmiňován není. O to překvapivější může být, že zrovna tento problém trápívá nepříliš starý Avensis Touring Sports, který se vyráběl docela nedávno, mezi roky 2015 a 2018.

Velké japonské kombi přitom stejně jako sedan patří k nejlépe hodnoceným vozům v rámci německého TÜV Reportu, kde se ve všech věkových kategoriích vejde nejhůře do 36. místa. To je velmi nadprůměrný výsledek, s takovou reputací by koroze měla být pomalu zakázaným slovem. Jenže evidentně není, na tradiční neduh některých japonských aut je třeba dávat pozor i zde.

V bazarech nejčastěji narazíte na auta z kategorie čtyř- až pětiletých, jejichž nájezd se obvykle pohybuje okolo 80 tisíc km (dle statistik TÜV Reportu činí průměr všech testovaných aut 74 tisíc km). To obvykle stačí na povrchovou korozi přinejmenším u aut, která pravidelně zažívala zimní provoz. A ruku na srdce, to bude skoro každé, však kdo si kupuje Avensis kombi jako letní víkendovku? Pokud tedy míříte do bazarů, je třeba věnovat pozornost i zdánlivě nedůležitým detailům, neboť koroze se u tak mladých aut obvykle moc nezkoumá.

Na druhou stranu je třeba dodat, že to je jediný závažnější problém, který tento vůz trápí. A výhodou je i to, že tohle velké japonské kombi je navzdory své značce a spolehlivosti nabízeno poměrně levně. Ceny začínají u 250 tisíc Kč za více jeté kusy a za 300 až 350 tisíc Kč už si můžete vybírat z průměrně až lehce nadprůměrně ojetých exemplářů. To představuje zlomek někdejší pořizovací ceny a na dnešní dobu parádní sumu na tak spolehlivý a praktický vůz s pár jednotkami let na kruhu.

Pravda, interiér vás za danou sumu asi až tak příliš nenadchne, přeci jen směsice černých a šedých plastů není ničím atraktivním. Ovšem po stránce kvalitativní vás vyjma zmíněné koroze budou trápit už jen maximálně světla, která lze obvykle vylepšit vcelku levně pouhou výměnou žárovek.

Suma sumárum tu tak máme žhavý tip, se kterým jsou navíc spárované nízké provozní náklady. Za danou cenu totiž můžete počítat s dvoulitrovým turbodieselem, který je na dlouhé trasy ideálním společníkem. Jen je třeba počítat s tím, že díky němu je většina z 1 565 kilogramů hmotnosti na přední nápravě. Pokud tedy budete muset někde dříve měnit brzdy, bude to právě na této straně vozu.

Klidně jen čtyřletou Toyotu Avensis Touring Sports s dieselovým motorem můžete v pořídit ve slušném stavu snadno do 350 tisíc korun. To je vskutku atraktivní cena, pozor je ale třeba dávat na korozi. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: TÜV

Petr Prokopec

