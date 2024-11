Video názorně ukazuje propastný rozdíl mezi rychlostí dobíjení elektromobilů a tankováním spalovacích aut včera | Petr Miler

Psali jsme o tom nejednou, někdy je ale lepší si to názorně ukázat. Pokud se automobilky chlubí tím, že elektromobil získá u nabíječky v optimálním případě třeba 10 km dojezdu za 1 minutu, tady můžete na vlastní oči vidět, jak to obstojí ve srovnání s tankováním spalovacího auta u obyčejné benzinky.

Pro nás jako pro technicky orientované a racionálně uvažující lidi je až neuvěřitelné, kolik polopravd a ve prospěch jedné strany zmanipulovaných informací obchází elektrická auta. A jak dlouho se některým, zřetelně zavádějícím prezentacím reality pokřivujícím skutečný stav věcí daří přežívat. Informace okolo dobíjení těchto aut patří mezi ně.

Je jednoduchým zadáním vyžadujícím jen elementární znalosti matematiky a fyziky, abyste si spočítali, jakou rychlostí by se musela nabíjet jaká baterie, abyste se aspoň trochu přiblížili rychlosti tankování paliva, popř. jak pomalu byste museli nalévat naftu do nádrže (navíc jak malé), abyste vyrovnali marnost dobíjení současných elektromobilů. Kdysi jsme tomu věnovali rozsáhlý článek, který je v principu stále validní, od té doby se jen zvýšila efektivita spalovacích motorů všeho druhu. Je to ale poměrně dlouhé počítaní, stejně jako nedávné nastavení zrcadla odvážným tvrzením jednoho čínského výrobce.

Můžete si obojí prostudovat, pokud se chcete ponořit do hloubky, pro dnešek jen rychlé závěry: Současné baterie elektromobilů mají vzhledem k jejich velikosti a hmotnosti (řádově mnoho set kg) především velmi malou kapacitu, už ty lepší s cca 80 kWh představují ekvivalent asi 20 litrů nafty v palivové nádrži dieselu. Relativně rychle je pak lze dobíjet jen cca mezi 10 a 80 procenty kapacity, takže zbývá 70 procent „rychleji využitelné kapacity”, ekvivalent cca 14 litrů nafty. Když se pak všechno dobře sejde, udržíte průměrný nabíjecí výkon někde kolem 150 kW i u nejlepších nabíječek. Takže tu máme co? Dolití 14 litrů paliva za nějakých 23 minut, když se všechno dokonale sejde. Kdybyste do auta nosili naftu z kuchyně v PET láhvích po pěti pivech za blackoutu v 20°C pod nulou, budete rychlejší než tohle.

Matematika je ale nuda, počítat je nuda, a tak je někdy lepší si vše ukázat. Níže můžete vidět celý průběh dotankování 74litrové příplatkové palivové nádrže Porsche Macan GTS u docela obyčejné maloměstské pumpy. Je to skutečně z prakticky ničeho do úplně plna, máme od toho i účet. Je to zajímavé jednak proto, že Macan může mít relativně velkou nádrž, u které to vynikne víc, také ale umí v reálném čase ukazovat rostoucí dojezd při průměrné spotřebě okolo 15 litrů benzinu na 100 km a stav v palivové nádrži. A tak můžete vidět, jak obojí roste před očima.

Srovnejte si to s nabíjením - tahle show trvá pouhých 100 sekund, během kterých je doplněno téměř 500 km „německého dálničního dojezdu”, tedy velmi rychlé jízdy, a to prakticky u jakékoli čerpací stanice kdekoli na světě. Bavíme se také o 74 litrech paliva, tedy ne 80kWh baterii, ale ekvivalentu asi 250kWh baterie (protože tu máme benzinové auto s trochu jinou měrnou hustotou paliva, kdyby vám to nesedělo s „naftovými výpočty” výše). Taková by vážila přes tunu a výše popsaným způsobem by se dobíjela hodiny, protože dobít zejména poslední desítky procent kapacity by trvalo věky i u seberychlejší nabíječky.

Také se to dá přepočíst na ekvivalent nabíjecího výkonu - cca 250 kWh dodaných za 100 sekund je ekvivalent 9 MW dobíjecího výkonu. 9 megawatt! Zmíněných 150 kW průměru u nějaké supernabíječky je 6 procent z toho, skoro jedna sedmnáctina. A když k jedné pumpě o 8 stojanech přijede 8 Macanů GTS, každý dostane svých 9 MW a každý po 100 sekundách může jet. Kdyby tohle měla replikovat nějaká nabíjecí stanice, potřebuje snadno 80 a víc MW elektrického výkonu (protože nabíjení nikdy nebude - a v praxi rozhodně není - 100procentně účinné) jen na oněch osm aut. Už na to by padl téměř celý výkon elektrárny v Litvínově, kterou dobře znám. A co ta dnes všechno živí.

Jsou to prostě jiné světy, jiné světy, jiné světy. Nelze to ve vší té informační mlze dostatečně zdůraznit. Pokud tedy někdo říká, že se jeden druhému blíží, že jsme se někam posunuli, že nějaké vyrovnání je na dohled... Jsou to jen a pouze lži. Nemáme na to baterky, nemáme na to elektrickou síť, nemáme na to ani onu elektřinu. Je to vlhký sen, který jistě jednou může být splněn. Ale kdy? Třeba do roku 2035 nemáme ani šanci se tomu byť jen výrazněji přiblížit. Příchod ničeho ani parciálně lepšího není ani na spadnutí.

