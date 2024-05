Vlastnictví vzácného Mercedesu ze začátku milénia ruinuje i boháče, jen výměna brzd je stojí miliony před 10 hodinami | Petr Miler

Kdo chce mít opici, musí mít i banány, říká se v žertu v našem oboru. Ono to ale platí skoro doslova, a to dokonce i v momentě, kdy ona „opice” nestojí zase tak moc, aby potřebu hromady drahých banánů dávala předem najevo. Mercedes SLR McLaren budiž důkazem.

Je tomu už pěkných pár pátků, kdy jsme žasli nad kolekcí aut íránského emigranta, který se z chudého stánkaře vypracoval na realitního magnáta vlastnícího tehdy pět Mercedesů SLR McLaren - dnes jich má ještě víc. Někdo může říct, že zrovna SLR dnes není autem, které by bylo symbolem až takového bohatství - ojeté exempláře koupíte už za 7 milionů Kč, což je o dost méně než suma, kterou si za tento vůz třícípá hvězda účtovala mezi roky 2003 a 2010, kdy jej prodávala jako nové auto. Jenže náklady na pořízení nejsou u tohoto vozu zdaleka vše.

Udržovat všech několik burácejících GT při životě si může dovolit jen opravdu majetný člověk, ostatně vysoké servisní náklady jsou obvykle důvodem, proč se z většiny aut stane špatná investice, i když se to na první pohled nezdá. Vozů, které rostou na ceně, není zase tak málo, jenže pokud se vezmou do úvahy nezbytné průběžné náklady všeho druhu, jde často o ztrátovou záležitost. A Mercedes SLR je dobrým příkladem. Stačí se podívat, kolik na tomto autě stojí výměna brzd.

Upozorňuje na to jeden z majitelů na sociální síti X, jak můžete vidět níže. Ten si chtěl nechat na svém SLR vyměnit kompletní sadu brzdových kotoučů i desek, autorizovaný servis mu ale poslal nabídku na - podržte se - 120 462,79 USD, tedy 2,8 milionu korun. To je snadno víc než třetina ceny celého auta. Stačilo by to na 4 parádní Octavie, špičkové BMW M3 klidně s karbon-keramickými brzdami nebo ojetý supersport menší míry exkluzivity. Na první pohled to není k uvěření, ale je to tak.

Že nejde o omyl, ověřili kolegové z Jalopniku, kterým jiná dealerství Mercedesu nabídla totéž až na jednu výjimku ještě dráž. Cena výměny se u nich vyšplhala až ke 128 tisícům dolarů, to už se bavíme o 3 milionech Kč. Tři „míče” za brzdy? Auto s takovými servisními náklady skutečně zvládne ruinovat i velké boháče.

Neuvěřitelné sumy vychází pochopitelně ze specifičnosti vozu a omezeného rozsahu výroby jakýchkoli zvláštních komponentů. McLaren k tomu dnes říká, že svého času počítal s tím, tak výjimečný automobil bude naprostá většina majitelů beztak používat velmi zřídka a brzdové komponenty tedy obvykle nebude nutné měnit po celou dobu existence vozu. U podobných hypersportů to dává smysl, soudě dle útrap některých majitelů se ale Britové v některých případech zjevně mýlili.

Pro nás to budiž znovu poučením, že ne každá ojetina za lákavou cenu musí být takové terno, jakým se na první pohled zdá být. Mercedes SLR McLaren pořád není ničím levným, s cenami začínajícími na oněch 7 milionech Kč je ale na poměry své výjimečnosti relativně dostupným zbožím. Pokud ale jen výměna brzd navýší rozpočet na jeho pořízeno snadno o 40 procent, lákavá koupě to opravdu není...

Mercedes SLR McLaren je pořád zatraceně lákavé auto a jeho ceny na trhu ojetin padly docela nízko. Náklady na jeho servis jsou ale docela jiný příběh - jen kompletní výměna brzd vyjde skoro na 3 miliony korun. Foto: Mercedes-Benz

I gotta sell this shit this not finna work pic.twitter.com/vDDZR8Ke0p — Kancho (@HumpedMyJeweler) May 3, 2024

Petr Miler

