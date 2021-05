Levné ojeté obytné vozy lákají spoustu lidí, Němci ale radí dát od nich ruce pryč před 3 hodinami | Petr Prokopec

Vypadá to jako lákavá cesta, jak strávit dovolenou v relativní pohodě a jistotě, jenže realita takového řešení je komplikovanější, než se na první pohled zdá.

Začíná být stále jasnější, že ani letošní léto nebude stejné jako před dvěma roky. Vlastně bude nejspíše ještě specifičtější, než to loňské, třebaže řada zemí momentálně přichází s výrazným rozvolňováním. Koronavirus ale za poslední rok několikrát zmutoval a mnohé státy přijaly nové standardy, kterými se brání jeho opětovnému rozšíření. Zatímco tedy ještě loni jste mohli vyrazit do Chorvatska bez jakýchkoliv testů či očkování, letos zkrátka již nějaké to úřední lejstro mít musíte. Už jen kvůli ubytování, návštěvám barů a podobně.

Řada Čechů tak již zahraniční dovolenou odpískala a hodlá raději objevovat krásy vlasti. Ještě více tak začíná růst zájem o obytné vozy a přívěsy, který ostatně míří vzhůru prakticky od počátku pandemie. Problematickou je nicméně pro mnoho lidí cena takových aut, neboť u řady novinek zmiňujeme pomalu vyšší ceny, než za jaké se prodávají chaty a chalupy.

Nekvete tedy pouze obchod s novými obytnými vozy, ale rovněž s těmi ojetými. Jeden takový postavený na bázi Fiatu Ducato vyzkoušel i německý Auto Bild. A na základě testu radí dát ruce pryč, přestože prodávající měl dle svých slov do auta napěchovat nemalé peníze. Než inzerát nabízející 20 let starý obytný vůz zamířil na internet, měli se v servise postarat o brzdy, přední světla a vyměněna byla i tyč řízení či dvě celoroční pneumatiky. O drobné korekce tedy nešlo.

Němci nicméně uvádí, že jakkoliv opravy nebyly malé, prodávající se na nich snažil co nejvíc ušetřit. Je pak otázkou, zda to byl on či jeho předchůdce, ale stěny karavanu pokrývá celá řada neoriginálních děr, jimiž chtěl kdysi kdosi něco přichytit. Nejspíše pak šlo o neoriginální příslušenství, které velmi pravděpodobně bylo přiděláno stejně humpolácky jako ohřev horké vody. Skoro byste se tak mohli bát, že vaše první dovolená v tomto voze bude i dovolenou poslední.

Nejde pochopitelně o kritiku výrobce, jímž je společnost Ahorn Camp, na karavanu se podepsala hlavně neodpovídající péče předchozího či dosavadního majitele. Zvolit lze mnohem kvalitnější kousek - ten však bude stát i mnohem více peněz. Navíc ani tak se nejspíše nevyhnete některým nežádoucím následkům péče předchozích majitelů, jako jsou ony díry ve stěnách. Dá se totiž předpokládat, že pokud měl obytný vůz kdokoliv delší dobu, začal jej přizpůsobovat svým vlastním potřebám.

Kromě toho je třeba pamatovat, že pokud saháte po starším voze, dorazí spolu s ním i starší hnací ústrojí. Tedy nepříliš silný motor, který se navíc projevuje vyšší spotřebou. Pokud pak vůz ještě najel značný počet kilometrů, stane se jakákoliv vaše další cesta utrpením, neboť při pomalém tempu budete hodiny poslouchat vrzání a skřípání.

Ač má tedy upravené Ducato praktickou kuchyni ve tvaru písmene „L“ v zádi vozu a dostačující koupelnu, množství negativ převažuje. Zvláště když k nim je třeba připočítat ještě design a materiály z 90. let, které vám připomenou spíše komunistické paneláky plné umakartu než dětství strávené u babičky na vesnici. Za 11 500 Eur (cca 296 tisíc korun) se tedy o dobrý obchod nejedná, to raději volte ony PCR testy a bungalov v Chorvatsku.

Ojeté obytné vozy, ať již jde o výše popsaný Ahorn Camp či na fotkách prezentovaný Rimor Katamaran, představují nemalá rizika. Jejich kabina totiž odpovídá době vzniku, navíc velmi pravděpodobně ponese známky úprav dosavadních majitelů. Proto raději ruce pryč. Ilustrační foto: Rimor

