Zkušený mechanik varuje před dlouhými servisními intervaly, ukázal, co mohou udělat s motorem

Přiznejme, že je lákavé, když vám automobilka slibuje možnost nenavštívit s autem servis dva roky a klidně i více než 30 tisíc kilometrů. Je to ale pohodlí, za které můžete zaplatit vysokou daň nejen v podobě drahého oleje.

V posledních letech se servisní intervaly aut hodně prodloužily, a technici tak mnohé majitele vidí pouze jednou za dva roky nebo 30 tisíc ujetých kilometrů. Či ještě méně často. Po teoretické stránce by se jim přitom nemělo nic stát, neboť výrobci se začínají doslova předhánět v tom, kdo z nich bude vlastníky aut povolávat do servisů co nejméně, a ušetří jim tak více peněz. Mnohde tedy můžete mezi jednotlivými návštěvami najet klidně i 30 nebo 45 tisíc kilometrů. Něco takového vám ovšem rozhodně nedoporučujeme, a to především kvůli výměně oleje.

Hned na úvod je třeba vzpomenout dnes již legendární český film Jáchyme, hoď ho do stroje, a spolu s ním kultovní hlášku: „Nemažete, klepe to.“ Ta je možná tou nejpravdivější, která se kdy na plátnech kin a televizních obrazovkách objevila. Potvrzuje to i zkušený americký technik specializovaný na auta Toyoty, který provozuje vlastní servis a na Youtube vystupuje pod přezdívkou AMD. Aktuálně se totiž vyhranil proti tomu, že japonská automobilka doporučuje návštěvy servisů po 10 000 mílích (asi 16 tisíc km) místo obvyklejších 5 až 10 tisíc mil (cca 8 000 až 9 700 km).

Pokud vám to přijde jako jako málo místo mála, je třeba dodat, že americké reálie jsou kvůli odlišným používaným olejům trochu jiné a tamních 10 tisíc mil místo 5 nebo 6 je ekvivalent 25 nebo 30 tisíc km místo 15 tisíc, které se nejčastěji skloňovaly dříve. Ať už takové nebo onaké prodloužení není mince s jednou stranou, jak AMD demonstruje na Toyotě Camry z roku 2015, která najela 180 tisíc mil (289 620 km). Její majitel péči rozhodně nezanedbával, dokonce i začal zpochybňovat poměrně velkorysé intervaly automobilky. Ovšem zaměstnanci autorizovaného servisu jej přesvědčili, že skutečně stačí měnit olej až po 16 tisících kilometrech. To byla rada za všechny peníze, ovšem v tom smyslu, že majitele čeká nemalá investice.

Po najetí zhruba 120 tisíc mil (193 080 km) totiž Camry začala spalovat olej. Zpočátku šlo o zhruba litr na každých tisíc mil (1 609 km), nicméně po najetí 150 000 mil (241 350 km) se již spotřeba oleje skoro ztrojnásobila. Něco takového majitel již dlouho nevydržel, a proto se japonský sedan dostal právě do dílen specialisty AMD. Ten zjistil, že stěny hned dvou válců jsou pokryty škrábanci, kvůli nimž se olej dostává dovnitř. Motor tedy funguje tak, jako by byl přidřený, přičemž za poškozením přitom stálo opotřebení pístních kroužků dané v tomto případě jen a pouze příliš dlouhým používáním jednoho a toho samého oleje.

AMD dodává, že pokud by majitel měl olej každých 5 tisíc mil (8 045 km), pak by rozhodně oprava pohonné jednotky nebyla třeba. Doporučuje tedy, aby lidé nedali na instrukce výrobců, neboť ti se ze stále méně častých servisních intervalů rozhodli udělat marketingovou výhodu. Pokud totiž kampaň postaví na faktu, že skutečně musíte za techniky až po dvou či více letech, je více než jisté, že tím zlákají davy - zdá se totiž, že jejich motory jsou kvalitnější než u konkurence a servis bude stát méně peněz. A do hry vstoupilo i větší sebevědomí výrobců olejů, kteří své produkty popisují jako ekologičtější právě proto, že nemusíte do servisů alespoň jednou ročně.

Je to všechno jen vábnička, které byste neměli podlehnout. My v redakci u našich vlastních aut nikdy dlouhodobé intervaly nerespektujeme, kolega má za sebou historii provozu desítek aut ve vlastní firmě, která najela mnoho milionů kilometrů a nikdy neměl s motorem jediný problém. Také ale nechává vždy olej měnit v klasických intervalech během 10, maximálně 15 tisíc km. Je to pochopitelně okamžitě dražší, z dlouhodobého hlediska se to ale zjevně vyplatí, nemluvě o tom, že kupci ojetin jsou ochotni to ocenit i v rámci alespoň trochu vyšší prodejní ceny.

Měnit olej v rámci prodloužených intervalů se nevyplácí, i když to automobilky vřele doporučují. A to dokonce ani u takových aut, jako je Toyota Camry, která je spojována s vysokou kvalitou a trvanlivostí. Ilustrační foto: Toyota

