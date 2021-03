17 let starý diesel na Autobahnu ukázal, proč byly naftové motory tak populární před 3 hodinami | Petr Prokopec

Naftové motory umí být atraktivní i dnes, potřebujete ale spíše některý z přežívajících šestiválců, aby skutečně jely. Volvu V50 v roce 2004 stačilo na zajímavou dynamiku 136 koní, sami to velmi dobře pamatujeme.

Ochrana životního prostředí je bezesporu záslužnou věcí a nejspíše se shodneme na tom, že je jí třeba. Je ovšem třeba pečlivě zvažovat každý krok a brát v potaz všechna pozitiva i negativa, která přinese. Nemáme pocit, že by vývoji automobilismu vládl tento přístup, a tak jsme tam, kde jsme.

Podle nás si na ochranu klimatu spíše hrajeme, když regulátoři dovolují jako ekologická nabízet jen vývojově i výrobně velmi složitá řešení, která na papíře vypadají velmi efektivně, ale v praxi tomu tak vůbec není. Řeč je třeba o hybridech, které mají nahrazovat diesely, ve výsledku jde ale o velmi komplikované pohony s nejasnou životností, které potřebují dva motory a akumulátor, ve výsledku moc nejedou a jejich spotřeba je beztak vysoká, rozhodně mnohem vyšší, než by měla být.

Že v jednoduchosti může být více krásy, připomíná nejen zdravý rozum, ale i naše vlastní minulost. Stačí podívat na níže přiložené video s aktuální jízdou Volva V50 z roku 2004 po německém Autobahnu. Švédský kombík je totiž osazen dvoulitrovým turbodieselem, který produkuje pouhých 136 koní. Tedy na dnešní dobu pomalu až směšný výkon, který již není ani tak spojován s dvoulitrovými jednotkami, jakožto spíše s litrovými tříválci. Z níže přiloženého videa je nicméně patrné, že i toto malé stádečko vozu bohatě stačí, auto se v praxi projevuje dynamicky velmi přesvědčivě.

Není to tím, že by byl upravený nebo cokoli podobného. My sami jsme stejný daný motor vyzkoušeli pod kapotou kdečeho, zejména pak vozů Fordu, který používal stejný motor označený jako 2,0 TDCI. Už tehdy nás překvapoval svým zátahem, málokdo věřil, že tu skutečně odvádí práci jen oněch 136 koní. Jízdní dynamika byla velice slušná, přičemž ji navíc doplňovala reálně nízká spotřeba - za 5 až 6 litrů jezdila auta s tímto motorem zcela nenuceně, na něco jako 9,5 už to chtělo jízdu, jakou vidíte na videu.

Něco takového dnes žádný motor nenabídne. Na podobnou dynamiku dnes potřebuje koní daleko více a tomu odpovídá i spotřeba. Není to hmotností, auta od poloviny předminulé dekády už neztěžkla, je to hlavně efektivitou anti-emisních systémů. Přinést jasná zlepšení, nemáme nic proti, jejich výsledný dopad je ale sporný. Ano, tento diesel nebyl nejčistší, když se ale podíváme na věc komplexně, je reálně lepší třeba plug-in hybridní pohon s motorem 1,4 TSI koncernu VW (známý i z Octavie a Superbu), který s autem ani takto nezacvičí, rychle za 9,5 litru čehokoli nejezdí a vyvinout a vyrobit jej je velmi složité?

Dovolíme si o tom pochybovat, ovšem posuďte sami. Jedno je ale jasné - není divu, že byly diesel v době vzniku tohoto Volva tak populární, podobnou kombinaci vlastností tehdy jiný pohon nenabízel a obáváme se, že jej žádný nenabízí ani dnes.

S pouhými 136 koňmi pod kapotou dokáže Volvo V50 opravdové divy. Ve výsledku tak může životní prostředí zatěžovat méně než moderní hybridy, které potřebují spoustu výkonu na to, aby vůbec rozumně fungovaly a ještě jej nenabízí trvale. Ilustrační foto: Volvo

