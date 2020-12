Mistr světa mohl po 15 letech projet svou F1, jeho představení ohromilo všechny před 5 hodinami | Petr Prokopec

Byl sice o něco málo pomalejší než dnešní monoposty, nicméně každý na tribunách i v boxech by jeho stroj hned bral zpátky. Důvodem je hlavně jeho úchvatný zvuk, takové představení už dnes v F1 nezažijete.

V roce 2005 ve Formuli 1 definitivně skončila nadvláda Ferrari a Michaela Schumachera. FIA tak dlouho hledala cesty, jak Italům znepříjemnit život, až v roce 2005 uspěla, a to díky novým pravidlům zakazujícím výměny pneumatik - z dnešního i dřívějšího pohledu to bylo absurdní omezení. Ferrari přesto do posledního závodu bojovalo o titul, úspěšné ale nakonec nebylo.

Pohár konstruktérů tak opanoval Renault, zatímco novým králem světa byl korunován Fernando Alonso. Francouzská stáj i španělský závodník pak zabodovaly rovněž o rok později, v obou případech naposledy. Jakkoliv totiž rodák z Ovieda následně zamířil k McLarenu a poté dokonce k Ferrari, nakonec měl vždy navrch někdo jiný, ať to byl již Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton či Sebastian Vettel.

Je přitom otázkou, zda od Alonsa můžeme čekat velké výkony v příštím roce, kdy se Španěl znovu stane součástí startovního pole. Jelikož nicméně Renault za dominantním Mercedesem zaostává, dá se předpokládat, že ani v příštím roce Alonso nebude korunován mistrem potřetí. Byť je třeba zdůraznit, že na svůj návrat se připravuje opravdu usilovně a s novými i postaršími monoposty najíždí pomalu více kilometrů, než mají letos v nohách aktivní jezdci.

Alonso nechyběl ani u oslav konce sezóny v Abú Zabí, kde usedl za volant právě mistrovského monopostu R25 z roku 2005. Na měkkých pneumatikách pak zajel čas 1 minuta a 39 sekund, čímž vyrovnal Hamiltonovo nejrychlejší kolo z loňského závodu. S letošními vozy by ale již krok držet nedokázal, daný čas byl o dvě sekundy pomalejší než v případě Nicholase Latifiho alias jezdce s nejhorším časem v rámci kvalifikace. Ani to ale za 15 let není ohromující rozdíl.

Přesto nicméně dle Alonsa by každý v boxové uličce a vlastně i na tribunách vyměnil současné monoposty za ty někdejší. Stojí za tím zvuk uječeného desetiválce, díky němuž je ostatně vůz daleko rychlejší, než se může zdát. „Je to něco, co opravdu postrádáme. A nejenom fanoušci, zvuk chybí i nám všem v boxech. Chybí nám jednoduše Formule 1, do které jsme se zamilovali, když jsme ji jako děti sledovali v televizi,“ řekl Alonso. S tím lze jen souhlasit, na letošní Alonsovo představení ale lze hledět i pozitivně - vzpomínky na tyto krásné časy vrací velmi živě, však se na to podívejte a poslechněte si to sami.

