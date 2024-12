Američané srovnali nejlevnější nová výkonná auta s cenou do 830 tisíc a vybrali to nejrychlejší, v Evropě můžeme jen závidět před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Kdo by nechtěl slušně rychlé auto s pořádným výkonem v balení každodenně použitelného stroje za přijatelné peníze? Kdysi jsme z podobných vozů mohli vybírat i my, teď můžeme jen koukat, co mají pořád k dispozici Američané.

Pravidelně zmiňujeme, že USA jsou stále trochu jiný svět než Evropa. Nejnověji na to upozornil Jason Cammisa, který na jednu startovní čáru postavil sedm sportovních vozů ve snaze nalézt takový, který je nejrychlejší ve zrychlení na čtvrtmíli. Něco takového nevypadá bůhvíjak mimořádně, z našeho pohledu to ale mimořádné je - Cammisa proti sobě postavil hned sedm aut, u nichž je společným cena do 35 tisíc USD, tedy asi 830 tisíc Kč.

Za tyto peníze lze v zámoří koupit jak Ford Mustang EcoBoost, tak i Hyundai Elantra N, Mazdu 3 Turbo, Mini Cooper S, Subaru WRX, Toyotu GR86 a Volkswagen Golf GTI j. To je cosi jako rajská hudba, neboť když se zadíváte na evropskou nabídku, zjistíte, že pouze Mini nabízí své třídvířko za méně než 1 milion korun (konkrétně jde o 780 000 Kč). U „lidového vozu“ jste ovšem již nad touto metou, u Hondy ji pak dokonce překonáváte o parník.

Větším problémem než cena je ovšem fakt, že tím vaše možnosti prakticky končí. Mustang totiž u nás se čtyřválcem k mání není, pouze s osmiválcem. To sice není nic špatného, jenže do kapsy v takový moment musíte sáhnout pro minimálně 1 591 900 Kč. Elantra se pak v Evropě nenabízí, navíc se spalovacími sportovními deriváty Korejci na starém kontinentu skončili úplně. Tlak na emise pak protřídil nabídku u Subaru, zatímco GR86 musela Evropě zamávat kvůli požadavkům na kyberbezpečnost.

Co se Mazdy týče, ta sice letos potichu přišla s dva-pětkou, jenže ta disponuje nižším výkonem než dvoulitrová verze. Turbo pak u 4,5metrového sedanu či hatchbacku vůbec nenabízí. Pořád je ale vlastně její portfolio zajímavější, než je tomu třeba u Renaultu. Ten se totiž rozhodl, že své sportovní deriváty zcela zabije. Podobně tomu pak vlastně zakrátko bude u modrého oválu, neboť Puma ST ve své stávající podobě není zajímavá a Focus ST brzy skončí. Navíc ani ten pod 1 milion korun nekoupíte.

Pokud tedy máte zájem o dostupné sportovní vozy, pomalu vám nezbývá nic jiného než zůstat u snění a podívat se na zmiňované video. Jeho první část se věnuje rozstřelu předokolek, ze kterého vítězně nevychází Golf GTI jako letitá ikona, ten naopak skončil na posledním místě. Místo toho si nejlépe vedli Korejci, i proto, že pod kapotou zaměstnávají 280 koní. Elantra N tak postoupila do druhého kola, kde se možná i překvapivě utkala s Mustangem, jemuž nakonec podlehla.

Ve prospěch modrého oválu hrál jak desetistupňový automat, tak i vyšší výkon, než jakým disponují Subaru či Mazda, u kterých tak nepomohl ani pohon všech kol dávají lepší trakci. Základní Mustang přitom v USA koupíte už za 31 920 USD (cca 761 tisíc Kč), tedy prakticky za tutéž cenu, za jakou vám u nás Škoda prodá Octavii 1,5 TSI se 150 koňmi a trochu lepší výbavou. Tenhle souboj můžeme Američanům v Evropě jen závidět.

Nejrychlejším dostupným sporťákem Ameriky je snad i nepřekvapivě základní čtyřválcový Mustang. Ten přitom klientelu v USA vyjde na stejnou částku, jakou zde dáte za Octavii se 150 koňmi a trochu lepší výbavou. Foto: Ford

Zdroj: Hagerty@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.