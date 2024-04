Arab blbnul s legendárním off-roadem Toyoty na pláži. Šel přes střechu, vyletěl z kabiny a pak se podruhé narodil před 5 hodinami | Petr Miler

Tady někdo zas jednou na vlastní kůži poznal, že bez křídel je lepší nemachrovat. Díky bohu se dotyčnému nic vážného nestalo, nicméně způsob, jakým se vše seběhlo, je dobrým varováním pro něj i všechny ostatní.

V každém chlapovi je kus malého kluka, říká se. Obáváme se, že je to pravda, nakonec nechceme nikoho unavovat nesmyslným mravokárstvím - každý si občas musí tím či oním způsobem zablbnout, jinak bychom se z šedi dokola stejných dnů zbláznili, což by dobrý konec také nebyl. I blbnout je ale třeba s rozumem, tedy přiměřeně okolnostem, přiměřeně vlastním možnostem a s řádnou přípravou. Člověk z videa níže na to zapomněl a málem za to zaplatil životem.

Zajezdit si s off-roadem v písku, zvlášť pak s takovou ikonou, jako je Toyota FJ Cruiser, zní nevinně i lákavě současně. Jenže také to se musí umět. Písek může chvílemi působit jako sníh, ale je záludnější, má mnohem větší hustotu, takže umí klást mnohem větší odpor. Když se pak pohybujete na rozraní vody a písku, je to ještě složitější.

V případě jízdy vodou - a to znáte i ze silnic - existuje relativně úzká hranice mezi tím, kdy se kolo s pneumatikou do vody zařezává a kdy se začne smýkat po jejím povrchu. V druhém případě vzniká zásadně větší odpor, takže když k tomu dojde jen na jedné straně vozu, okolností auto okamžitě posílají do rotace. Přesně k tomu to došlo a díky výše zmíněné vlastnosti písku bylo z nevinné zábavy najednou drama.

Video níže vám to ukáže tak, jak nelze popsat slovy, blíže neupřesněný Kuvajťan ale právě s FJ Cruiserem blbnul na pláži na rozhraní písku a vody. V jednu chvíli ale zajel moc hluboko do vody, levá polovina vozu se okamžitě zbrzdila, auto chytilo levý smyk, po korekci pravý smyk, pak při jízdě bokem narazilo na odpor nahrnutého písku a šlo přes střechu. Řidič to absolutně nečekal, navíc ani nebyl připoutaný, takže jej vůz během rotace vymrštil z vozu několik metrů nad něj. Mohl spadnout na zem, mohl spadnout na kámen, mohlo ho rozdrtit jeho vlastní auto, mohlo se stát tisíc fatálních věcí. Naštěstí ale žbluňknul do vody a nic vážného se mu nestalo.

Štěstí v neštěstí? Jistě. A k tomu poučení pro něj i pro nás, jakkoli nebudeme zastírat, že s tímto koncem má celá nehoda i slušný komický rozměr...

Toyota FJ Cruiser je off-road par excellence, i jeho hloupé používání ale může řidiče pořádně vytrestat, však se podívejte na video níže. Foto: Toyota

