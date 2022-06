Asi nejlíp znějící moderní supersport se předvedl v akci na silnicích i v tunelech, jeho V12 bez turba bere dech před 5 hodinami | Petr Prokopec

Svým vzhledem nadchne asi málokoho, stačí mu ale povolit otěže. A rázem budete toužit po tom, abyste patřili mezi stovku vyvolených zákazníků, kteří si tento stroj mohli pořídit.

Přiznám se, že McLaren F1 mi po designové stránce nikdy k srdci příliš nepřirostl. Vím, zní to pomalu jako svatokrádež, ovšem zkuste jeho vzhled porovnat třeba s italskými supersporty. Rázem zjistíte, že dvanáctiválcový britský vůz hraje opravdu trochu jinou ligu, vizuální atraktivita jeho silnou zbraní rozhodně není. Ve srovnání s novým dílem Gordona Murrayho jde ale i tak krasavce. GMA T.50 totiž skutečně klade důraz jen a pouze na funkci, které je uzpůsobeno naprosto vše. Při pohledu zezadu tak vůz působí jako poměrně úzký a vysoký, za čímž mimo jiné stojí i jeho výrazný ventilátor.

Pokud bych ovšem měl k dispozici nezměrné bohatství, zařadil bych do sbírky oba tyto vozy, ideálně pak do sekce technických zázraků, ve které by mimo jiné figurovalo i Bugatti Veyron. Přesně těmi stroje legendárního konstruktéra Formule 1 jsou - líbit se vám nemusí vizuálně, každý coul jejich konstrukce je ale projevem geniality tvůrce, něčím, čemu se žádný jiný silniční vůz ani zdaleka neblíží.

T.50 je skutečně dílem génia. I s dvanáctiválcem pod kapotou totiž neváží ani tunu, což pochopitelně prospívá ovladatelnosti. Pohonná jednotka je pak spárována s manuálem, díky kterému jste v centru dění, stejně jako s ohledem na uprostřed umístěnou sedačku řidiče. Vše pak korunuje soundtrack, kvůli kterému vás možná i vykážou z některých okruhů. Řev dvanáctiválce vyvinutého společně s Cosworthem totiž překonává i jednotku BMW z McLarenu F1, která přišla v době mnohem benevolentnějších limitů.

Je přitom třeba dodat, že vůz zachycený níže na videu stále ještě nenarazil do omezovače, který je usazen o poznání dále než u zbytku současné produkce. Stačí si totiž jen uvědomit, že plný výkon 663 koní máte k dispozici až v 11 500 otáčkách. V té chvíli lze očekávat bezkonkurenční serenádu, jíž si bude moci užívat pouze sto lidí. Murray přitom již oznámil, že každý exemplář bude naprostým unikátem, i kdyby si dva zákazníci objednali tentýž odstín stejné barvy. Firma je totiž v takovém případě namíchá lehce odlišně.

Podívejte se na jeden z předprodukčních exemplářů na videích níže při projížďce s McLareny F1 po Itálii, je to snad jediný vůz, po kterém mohou majitelé původního F1 koukat s touho jej vlastnit místo perly automobilové produkce 90. let minulého století.

T.50 zatím ještě nebyl dodán žádnému zákazníkovi, do Vánoc by se nicméně první z nich měli dočkat. Příští rok chce totiž firma již montovat okruhovou verzi Niki Lauda. Foto: Gordon Murray Automotive

