Britové poslali Ladu Niva do souboje v terénu s moderními soupeři, dočkali se překvapení | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Je to souboj moderní elektroniky s klasickým ruským hardware, klání, ve kterém budou mnozí vidět předem jasného vítěze. Jenže on tak jasný není, spíše vůbec.

Ladu Niva máme zafixovanou jako pravověrný off-road. Nejen proto, že je tu s námi již několik dekád, ale zejména s ohledem na její redukční převodovku a uzamykatelný středový diferenciál. To jsou prvky, které ve většině moderních SUV nenajdete, i z toho důvodu je jejich majitelé používají prakticky jen na silnici a zpevněný asfalt opustí vlastně jen ve chvíli, kdy potřebují překonat posledních pár metrů, které je dělí od chaty na pokraji lesa či vesnice.

Mat Watson z britského Carwow se proto rozhodl zjistit, zda Niva skutečně dokáže své moderní soupeře, kteří ale také v terénu hodně umí, dokáže porazit. Do souboje s Ladou poslal Dacii Duster a Suzuki Jimny, tedy další dva menší teréňáky, které lze pořídit relativně levně. Japonský vůz také disponuje ortodoxnější technikou, na straně Rumunů je pouze pohon všech kol, jenž navíc počítá se spojkou připojující zadní nápravu.

Jak se nicméně ukázalo v sérii zkoušek zahrnující jízdu do a ze svahu či překážkovou dráhu, moderní elektronika dokáže překonat i hardware, který byl svého času považován za nepřemožitelný. Niva totiž skončila až na posledním místě, neboť ve většině testů nezvládla modernější dvojici konkurovat. Duster, který bychom mohli považovat za papírového outsidera, oproti tomu i přes absenci uzamykatelného diferenciálu exceloval.

Bylo to však nakonec Suzuki, které v tomto srovnání zvítězilo, a to přesto, že Jimny ztrácel na Dacii jak v rámci výkonu (101 koní vs. 115 koní), tak v případě točivého momentu (130 Nm vs. 260 Nm). Na českém trhu přitom japonský vůz lze pořídit už jen v N1 verzi za 540 900 Kč, zatímco ten rumunský s dieselem a 4x4 startuje na 481 900 Kč. Niva oproti tomu v základu stojí jen 372 tisíc korun, načež vlastně chápeme, že pro řadu lidí bude i přes třetí příčku stále tím prvním na seznamu.

Suzuki Jimny je dle Britů nejlepším dostupným off-roadem, je ale také nejdražší. Dacia Duster dCi 4x4 skončila na druhém místě, a to i v případě ceny. Lada Niva je pak nejlevnější, ovšem u řady zkoušek se již projevila její archaická konstrukce. Foto: Automobilky

Zdroj: Carwow@YouTube

