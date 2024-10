Britové srovnali dvě vrcholná sportovní Audi sázející na úplně jiné koncepce. Vyhrál papírový outsider ze staré školy před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Tak schválně, na co byste si vsadili? Šlo by o model s turbem přeplňovaným osmiválcem a pohonem 4x4, nebo o ten s atmosféricky plněným motorem s pohonem zadních kol? Váš tip tušíme, realita je ale opačná.

Na počátku letošního roku se Audi začalo loučit s jedním ze svých nejslavnějších modelů. Sportovní kombi RS6 Avant už totiž nikdy nemá znovu dostat se spalovacím pohonem a určitě jej nedostane v nadcházející generaci. Němci se totiž rozhodli klasická sudá čísla ve svých alfanumerických názvech vyhradit elektromobilům. S benzinovými a dieselovými jednotkami pak budou spojena ta lichá, načež nová generace kombíku dostane označení RS7 Avant. Počítat pak u ní můžeme s hybridizací, což z končícího modelu dělá už teď něco výjimečného.

Audi si to zjevně myslelo rovněž, a proto před oněmi osmi měsíci vyrukovalo s provedením GT, v jehož případě byl výkon čtyřlitrového osmiválce twin-turbo navýšen na 630 koní. Vůz tak zvládá stovku za 3,3 sekundy a dvoustovku za 11,5 sekundy, přičemž jeho rozlet brzdí omezovač až při dosažení mety 305 km/h. Protože pak jde o více než dvoutunové kombi, není překvapivé, že standardem jsou karbon-keramické brzdy, které si s danou hmotou i výkonem dovedou poradit.

Dovede si ovšem RS6 Avant GT poradit s Audi R8 GT, tedy s další limitkou z produkce čtyř kruhů? To se rozhodl zjistit Mat Watson z Carwow, který usedl za volant aktuálně již nevyráběného kupé. O jeho pohon se stará 5,2litrový atmosférický desetiválec, který produkuje 620 koní, tedy jen o fous míň než přeplňovaná jednotka RS6. Jenže spojeno je s ním 1 570 kilogramů, tedy o půl tuny méně než u kombíku, který se může pochlubit pohonem quattro.

Jinými slovy zde tedy sice máme dva vozy téže značky, ovšem zcela rozdílných koncepcí. O to zajímavější je výsledek, neboť do cíle dorazila obě Gé-Téčka takřka současně. RS6 sice získalo díky roztáčeným oběma nápravám náskok na úvod, ovšem ten R8 vcelku rychle zlikvidovalo. Následně pak sice kombíku začalo ujíždět, ovšem ani ten se nedal zahanbit. Přičemž opravdu překvapil při testu brzdění, kdy jeho drobná ztráta rozhodně neodpovídala jeho nadváze.

Co dodat? Snad jen drobné píchnutí do vosího hnízda. Jakkoli jsou časy 11,4 (R8) a 11,5 (RS6) sekundy působivé, oběma vozům velmi snadno zvládá vypálit rybník americká Corvette Z06, která ke zdolání čtvrtmíle potřebuje jen 10,6 sekundy. Přitom v zámoří stojí citelně méně (2,6 milionu Kč versus 4,6 milionu Kč) než letos odhalený kombík. I to vlastně jen dokazuje, kterak evropské automobilky přichází o nadvládu nad světem, která byla po dekády skoro samozřejmostí.

R8 se bohužel již nevyrábí, stále však dokáže bodovat. Foto: Audi



RS6 Avant pak též zakrátko vyklidí pole, přičemž Němci se s ním rozloučili s pomocí 660kusové limitované edice. Foto: Audi

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.