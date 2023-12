Cadillac dává svým novinkám podobně hloupá jména jako Škoda, ale aspoň z nich čiší láska. Anebo smrt? před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Cadillac

Nevíme, koho názvosloví moderních SUV Škody napadlo, za dobrý nápad ho ale nepovažujeme. Fakt, že se jím nechal inspirovat Cadillac, zvedá obočí, na výsledku jeho práce se ale aspoň něco pozitivního najde. Tedy, pokud se podíváte jen na čtyři pětiny reality.

Vnímání této věci bude nevyhnutelně subjektivní, osobně ale mám pocit, že Škoda se se jmény svých aut dlouho trefovala do černého. Ať už šlo o označení jmenná nebo číselná, byla buď líbivá či neutrální. Dobře, taková Felicia zněla trochu zženštěle vzhledem k tomu, kam zatím poslední iterace tohoto modelu mířila, originálu ale toto jméno sedlo. Podobně to bylo s každou Fabií, Octavií nebo alespoň některými Rapidy. Proti označením jako 100, 110, 130 nebo 1202 a 1203 lze stěží něco namítat, měla svou číselnou chladnost i význam.

Poslední dobou se ale škodovka vydala dost kontroverzní cestou. Už Scala je podivné slovo, za největší minelu ale považujeme bazírování na označení končící písmenem Q u SUV a crossoverů. Vždy, když přijmete nějaký podobný mustr, je to velmi omezující a vede to snáze k žertovným příměrům. Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq... Nic z toho mi nejde přes ústa a říkám si, co asi přijde příště. Septiq?

Znám jen málokoho, kdo by na tato označení nereagoval negativně, a to v Česku i v zahraničí. O to více překvapí, že na podobnou kartu vsadil také Cadillac. Ten momentálně jako správná značka koncernu GM předělává prakticky celé své portfolio směrem k elektrickým modelům, se kterými písmeno Q spojil. Pravda, někdy se podržel tradice a třeba nesmyslnému novému Escalade přidal označení IQ, jinak je to ale Škoda 2.0: Lyriq, Optiq, Celestiq...

K těmto modelům nyní přibyl chystaný nový Vestiq, tedy další elektrické SUV, mnohatunová hloupost až pro sedm, která s 507 koňmi výkonu a 102 kWh baterek dojede leda na nákup do nejbližšího města a zpátky. Samotné auto ale necháme být, v Evropě ho stejně nejspíš neuvidíme, pozastavíme se zase jenom nad jménem. Jak nyní podotýkají Američané, hloupá jména novinek možná skládají něco přece jen hezčího, něco ve stylu S, E, X, Y portfolia Tesly. Však čtěte s námi: Lyriq, Optiq, Vestiq, Escalade. No je to LOVE, láska, není to krásné? No, my to asi vidíme trochu jinak: Lyriq, Optiq, Vestiq, Escalade, Celestiq - LOVEC, z toho čiší spíš smrt. Lovec, který ulovil jen vlastní skalp, to už tak hezky prostě nezní. Uvidíme, co se časem stane realitou…

Cadillacy Lyriq, Optiq, Vistiq a Escalade IQ prý dají dohromady lásku. My to vidíme trochu jinak, asi jsme škarohlídi. Foto: Cadillac

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

