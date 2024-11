Český designér vrátil život legendární Škodě 110 R, v moderním provedení vypadá stejně úchvatně jako originál před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

V české automobilové historii bychom našli jen málo světově významnějších aut, než je právě toto kupé. Sama Škoda se párkrát pokusila o něco podobného, úspěchu originálu ale nikdy nedosáhla. Co říkáte na tohoto moderního nástupce?

Pomineme-li posledních pár dekád, kdy se Škoda pod taktovkou koncernu Volkswagen stala globálně významnou automobilkou, nenašli bychom v celé historii českého resp. československého automobilismu mnoho aut, která si získala světový věhlas. A většina těchto výjimek by nutně spadala do dob, kdy místní průmysl ještě nebyl zdevastovaný komunistickým centrálním řízením. Vymyká se jim jen Škoda 110 R, která se představila až v roce 1970, přesto okouzlila nejen u nás či na východ od našich hranic.

Bylo to do značné míry dílem jejího elegantního designu, ani technika ale nebyla úplně marná. VW Golf udělal z motoru uloženého vpředu a předního pohonu nový standard až v roce 1974, a tak si „eRko” ani nemuselo hrát na „Porsche východu”, aby jeho později zastaralá koncepce vypadala atraktivně. Bylo to sympatické, levné, a přesto docela schopné auto - motor 1,1 s 62 koňmi ve voze s hmotností 835 kg neurazil, čtyřstupňový manuál se nevymykal, přední kotoučové brzdy byly standard a relativně primitivní podvozek tehdy také nebyl mimo realitu dobového vývoje. Jestli s nějakou škodovkou šlo tehdy zažít krásné řidičské chvíle, byla to tato.

Automobilka model 110 R vyráběla dlouhých 10 let, pokusy navázat na něj pozdějšími typy Garde a Rapid už ale nebyly tak úspěšné pro jejich zastaralost. A jak to dopadlo s Tudorem, víme dobře. Může se něco jako eRko ještě někdy vrátit jako sériová Škoda? Pokud se svět zásadně nezmění, tak ani omylem, to ale neznamená, že někdo menší nemůže stvořit něco podobného. Tzv. restomody kombinujícími základy starých vozů s moderní technikou jsou dnes populární a český designér Rostislav Prokop dal jednomu takovému za vznik, samozřejmě virtuálně.

Podívejte se na něj níže a zkuste říci, že mu to nesekne - nebudeme vám to věřit. Prokop navíc není idealista, používá skutečné základní tvary vozu s existujícími díly (např. světla z Porsche Cayman GT4, interiér též), takže schopný „fachman” by tohle auto mohl reálně dát dohromady. A máme pocit, že holky by koukaly. A kdyby ne, tak my bychom koukali určitě - podívejte se na tohle dílo sami níže, srovnejte si jej s originálem a posuďte, jak se vám zamlouvá.

Původní Škoda 110 R je legenda. Co říkáte na její moderní provedení níže? Foto: Škoda Auto

Zdroj: Rostislav Prokop@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.