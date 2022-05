Číňan se neuvěřitelným způsobem otočil na hraně srázu, k dispozici zdaleka neměl ani místo odpovídající délce vozu před 4 hodinami | Petr Miler

Jak se dá otočit s autem na místě, kdy na jedné straně je zeď, na druhé ostrá hrana hlubokého srázu a šířka onoho místa zdaleka neodpovídá ani délce vozu? No, podívejte se, raději ale ne po jídle, může se vám z toho trochu zvednout žaludek.

Je jasné, že přiložené záběry vznikly pro kameru jako ukázka něčích schopností a odvahy, neboť normální člověk by z takového místa jednoduše vycouval. Navíc je třeba se ptát, proč by na něj vůbec zajížděl. Nic to ale nemění na tom, že jde o pozoruhodné, třebaže snad až zbytečně riskantní představení.

V hlavní roli je už známý čínský profík, který podobnou věc neudělal zdaleka poprvé. Tentokrát sedí za volantem Buicku Excelle GT, jenž byl v této podobě vyráběný mezi léty 2010 a 2015. Asi ani nechce velký automobilový rozhled, abyste v něm spatřili dobový Opel (konkrétně Astru generace J), ale to dnes není důležité. Podstatné je, že si tento, zjevně už trochu obouchaný vůz zvolil pro kaskadérské představení svého druhu, vedle kterého vypadá i David Copperfield ve svěrací kazajce nad hořící vatrou jako žabař.

Vybral si prostor na začátku jednoho z vysokých čínských mostů, kdy pár metrů široký plácek omezuje z jedné strany zeď a z druhé ostrý sráz s koncem kdesi v hlubokém údolí. Je tak úzký, že se na něj auto nevejde na délku, takže základní poučka zní, že se na něm otočit nedá. Protože v nějaké fázi, i kdybyste to vzali „přes ručku”, potřebujete místo šířkou odpovídající délce vozu. Navíc diagonálně bude auto ještě delší. Přesto se dotyčný otočil.

Houdini? Ani ne, jakkoli daleko to k tomu nemá. Fór je v tom, že zeď je jen na jedné straně, takže teoreticky stačí, aby osa zadní nápravy nepřesáhla hranu srázu v momentě, kdy se příď dotýká zdi. Přesně to bylo splněno, ani tak ale nelze manévr označit za banalitu. Řidič musel v několika fázích pustit jedno ze zadních kol nad propast, navíc si ani pořádně neuklidil prostor u zdi, takže odlehčená příď měla problém přenést výkon, aby se „spuštěná záď” opět vyškrábala na pevnou zem.

Nebudeme vás napínat, samozřejmě se to podařilo, ale trochu z toho mrazí, zvlášť když člověk vidí nepřipoutaného ani jinak nechráněného šoféra při práci. Je to jistě borec, ale také trochu blázen. Doporučujeme takové věci nezkoušet, rozhodně ne s tak mizernou přípravou. I tak je zajímavé vidět, co je s trochou citu také možné.

