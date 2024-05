Číňané rozjíždí novou levnou značku aut s cílem zaútočit s ní na Evropu. Se zvoleným jménem v Česku nemají šanci před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nio

Bohužel pro autory těchto jmen platí pořád jedna a ta samá poučka - pokud chcete s určitým označením nepohořet na některých trzích, musíte se obrátit na rodilé mluvčí v jednom každém z nich. Jen Google všechna rizika nerozptýlí.

Možná si vzpomenete na díl seriálu Simpsonovi, ve kterém Homer s Marge vybírali jméno pro svého syna. Použijeme českou verzi - Marge nadhodí jméno Emil, Homer kontruje tím, že by se mu ve škole vysmívali tak, že by na něj volali Emil debil. Tak co Klement? To bude zase Klement dement. Bob? Škrob! Vít? Prevít! Marek? Párek! Nakonec vytáhla Barta a Homer přemítá: „Cart, Dart, Mart... Zdá se, že Bart je čistej.” Odpusťme autorům, že zrovna tady v americkém originálu přichází v úvahu „fart”, ale to dnes není důležité.

Je to humor, ale v podstatě stejně se snaží automobilky vyhnout negativním konotacím, když vybírají jména pro své nové modely. Nestačí na to hlava Homera Simpsona, je třeba široká rešerše, neboť na světě lidé mluví tisíci jazyky a skoro každé slovo v nějakém něco znamená. Asi se nic hrozného nestane, když vaše auto znamená v čibče (to je skutečně jazyk) něco vulgárního či jinak problematického, ale když trefíte významnou rodinu románských, germánských nebo i slovanských jazyků, je to potenciálně průšvih. Vzpomeňme třeba Mitsubishi Pajero a nejen to.

Proto se kdysi rozmohla číselná označení, se kterými nic nezkazíte, ze stejného důvodu zaznamenali úspěch géniové vymýšlející úplně nová slova. I ti se ale mohou se zdánlivě nic neznamenající sekvencí písmen píchnout do vosího hnízda. Jak informuje agentura Reuters, čínská automobilka Nio, která se dnes soustředí na prémiovou část trhu, spouští novou značku levnějších aut zvanou Onvo. Nic to neznamená, ale když jsme tohle jméno v redakci poprvé viděli v tiskovce, říkali jsme si: Ovno? Tou už stačí jen jedno písmeno a...

Téhle asociaci se prostě nelze ubránit a nedokážeme si představit, jak si lidé půjdou s nadšením kupovat auto, kterému široké okolí bude říkat posměšně Ovno. „Koupil sis Ovno? Tos udělal dobře!” řekne soused. Nebo: „Kolik to Ovno stálo?” No, ano to nezní moc dobře. Navíc tu nejde jen o Česko, obdobu onoho slova (nezřídka s géčkem na začátku) používají nejen bratři Slováci, ale také Poláci, Rusové, dokonce Chorvaté... Našlo by se i dost dalších jazyků.

Automobilku jsme s tímto zjištěním konfrontovali a dostalo se nám udivené reakce, že značku Onvo a potenciální význam tohoto slova široce kontrolovali prostřednictvím internetových prostředků a nenarazili ani na závadné souvislosti ve významných jazykových skupinách, ani na jinou firmu stejného jména působící v automobilovém prostředí. Nevíme, jestli to Nio ještě přehodnotí, už má připravené vše včetně webu značky, kdyby ale přece jen, víte, odkud vítr vane...

Nio je dnes proslulé relativně drahými elektromobily jako ET5 Touring, nově chce zamířit níže s novou značkou. Se jménem Onvo ale v Česku a „okolí” snad ani nemá šanci. Foto: Nio

Zdroje: Reuters, Nio

Petr Miler

