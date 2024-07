Dědic Fiatu ukázal, že nová Panda může být parádní normální auto, jeho kreace ale znovu dráždí italskou vládu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Garage Italia, tiskové materiály

Je to ten typ auta, který si s Fiatem spojíme ze všeho nejvíc - normální, relativně dostupný a široce využitelný vůz. Právě tento aspekt zdůrazňuje Lapo Elkann, jenže si současně znovu naběhl.

Nejspíše nikomu neunikl spor, do kterého se zamotaly koncern Stellantis a italská vláda. Ta se rozhodla, že bude tvrdě vyžadovat skutečně italský původ všeho, co od pohledu vzbuzuje dojem, že pochází z apeninského poloostrova. Fiat tak kupříkladu nemůže používat jako ozdobu tradiční trikoloru u svých aut, jinak hrozí jejich zabavení. Alfa Romeo kvůli tomu pak musela přejmenovat své nové SUV. A třeba DR vyfasovalo nemalou pokutu, byť zrovna v jeho případě to může být oprávněné.

U koncernu Stellantis je ale situace jiná. Fiat je tradiční italskou značkou, stejně jako Alfa Romeo. Ani jeden výrobce nezmiňoval, že by modely 500 a Milano vyráběl v Itálii, druhá zmíněná naopak uváděla, že pokud by se tak stalo, byl by vůz o statisíce korun dražší. Tímto názvem pak jen chtěla odkázat na svou domovinu, stejně jak tak učinil Fiat s onou trikolorou. A nejsme si jisti, že by si zrovna tímhle automobilky nahrabaly majlant. Nikoho ani neuváděly v omyl, Itálie je zrovna s nimi neskonale spojená i v případě, že se některé modely vyrábí jinde.

Co za tímto sporem stojí, je otázkou, zatím ale kulminuje posměšky Alfy Romeo. A může zajít ještě dálo, neboť na straně dědiců Fiatu se v na nějaké velké ohledy dál nehraje. Nejnověji přiložil polínko do ohně Lapo Elkann, jeden z původních dědiců Fiatu, který dnes spoluovládá firmu Exor, konglomerát mající velkou moc i nad celým koncernem Stellatis. Ten také majoritně vlastní společnost Garage Italia, která přišla se svými vizualizacemi možných podo nového Fiatu Grande Panda. Jde o šest grafických návrhů, které odkazují na minulost vozu i samotné země a ukazují jeho možné využití pro docela normální účely. Třeba provedení SIP dává vzpomenout na telekomunikační společnost, která využívala Pandy osazené žebříkem na střeše.

Malý hatchback byl nicméně využíván také lesníky či policisty, přičemž i na ně nyní Elkann pamatuje. Stejně jako ve vizualizacích vzpomíná i na 90. léta, a to s pomocí verze ozdobené trikolorou. Jenže na tu Grande Panda nemá nárok, montovat se totiž bude v srbském Kragujevači, opět mimo Itálii. Že to znovu dráždí italskou vládu, nemusíme dodávat, něco nám ale říká, že i o to Lapo jako známý excentrik stál. Aby někdo měl problém s použitím italských insignií na Fiatu ve ztvárnění italskou společností s názvem Garage Italia nám přijde opravdu absrudní.

Firma Lapa Elkanna dráždí italské politiky, její grafické návrhy nového Fiatu Grande Panda totiž odkazují na Itálii. Jenže tam se vůz nevyrábí. Sám Lapo je ale známý provokatér s opravdu silným ekonomickým zázemím. Foto: Garage Italia, tiskové materiály

Zdroj: Garage Italia

Petr Prokopec

