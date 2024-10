Ferrari ještě s motorem V12 bez turba změřilo síly s vrcholnou Godzillou, je to testament jedné automobilové éry před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Jedno z těchto aut v každém srovnání dynamiky vyhraje, ale není nakonec jedno, které to je? Jde hlavně o exhibici úchvatného projevu atmosférických Ferrari i jakési lidové dynamiky Nissanu GT-R, kterou lze snadno posouvat dál a dál. Obojí z automobilového světa mizí.

Je rychlejší dvanáctiválcové Ferrari, nebo víc rychlosti dostanete z šestiválcového Nissanu? Pokud byste tuto otázku položili člověku, který o autech ví jen o trochu víc než to, že mají volant, kola a sedačky, nejspíš by na vás koukal s otevřenými ústy. A poté by logicky zvedl praporek s logem italské automobilky. Nadšenci by ale dost možná udělali pravý opak, neboť Japonci neposílají na trh jen auta jako Qashqai či Leaf, ale také sportovní ikony, přičemž tou vůbec největší je slavná Godzilla, model GT-R.

Jeho stále aktuální provedení bylo představeno již před dlouhými 17 lety, přičemž Nissan nedávno přiznal, že by ho klidně dalších 17 let nechal v prodeji. Jenže kupé se již neslučuje s řadou předpisů na řadě světových trhů, a proto mu již Nissan chystá rakev. Co se týče nástupce, ten zřejmě dostane do vínku elektrický pohon. S ním se ovšem nestane žádanějším, už ani nebude tím kurážným vyzyvatelem nejvyšší ligy z řad běžného lidu. Ani jeho poslední vystoupení tedy snad ani není možné zhlédnout bez trochy slz v očích.

Může to znít krutě, ale podívejte se sami na nejnovější srovnání britského carwow, do kterého nastoupila právě Godzilla po boku Ferrari 812 Superfast. Již první zašlápnutí plynu u obou aut dokáže vybudit víc emocí, než jaké by dokázal vygenerovat i mnohem rychlejší elektromobil po několika stech kilometrech. Stejně jako totiž dobré jídlo nesmí jen zasytit, ale také skvěle vonět a chutnat, tak hlavně sportovní auta musí být jak rychlá, tak i hlučná a vibrující. Za zvuk je tu pak Ferrari, jehož opojného projevu motoru V12 bez turba se snad ani nedá přejíst.

Ale vraťme se k původní otázce směřující k tomu, zda cíl uvidí dřív Ferrari či Nissan. Odpověď nám nakonec přijde nedůležitá, ale ona ani není jednoznačná. V sériovém provedení je o fous rychlejší Ferrari, jenže GT-R prošlo tuningem, který umožňuje přepínat mapu řídicí jednotky motoru a jeho sériový výkon (600 koní) posunout až za hranici 800 koní, jimiž disponuje Ferrari. A i když je těžší, má k dispozici pohon všech kol a rovněž ona dvě turbodmychadla, která znamenají více výkonu v nižších otáčkách. V důsledku toho zde máme větší odpich, který Ferrari zvládá srovnat jen při nastavení na sériových 600 koní. Jakmile ale obě nápravy roztáčí větší síla, nepomáhá italskému plnokrevníkovi už ani jeho větší objem či závodní technologie.

Podívejte se na to sami, přes stáří obou aut (812 je v podstatě faceliftovaný model F12berlinetta z roku 2012) je to fascinující podívaná, hotový testament jedné automobilové éry, která nám bohužel uniká mezi prsty.

GT-R má i po 17 letech v prodeji stále co říci, zvlášť pokud když projde tuningem. Fascinující. Foto: Nissan



812 Superfast je fakticky jen o málo mladší, ovšem fascinuje též. Ani pomalé není, ale jeho zvuk a projev vůbec... Foto: Ferrari

Zdroj: Carwow@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.