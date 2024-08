Ford už teď prodělává 987 tisíc na každém elektromobilu, dalších 43 miliard odepíše za odpískané modely včera | Petr Miler

/ Foto: Ford

Ztráty Fordu na těchto aktivitách nejsou ničím novým, až jejich přetrvávající výše ale donutila automobilku jednat. V tuto chvíli považuje další byznys s nimi za tak rizikový, že raději odepíše 43 miliard za vývoj, než aby do prodeje poslala další takové vozy.

Někteří lidé mají radost, když na jejich slova dojde, i když někomu nebo něčemu věštili něco negativního. Já mezi ně nepatřím a jen se chytám za hlavu, jak mohly automobilky tak dlouho věřit tomu, že se pro ně slepá sázka na elektrická auta stane něčím jiným než obrovským problémem. Vydat se tímto směrem nebylo uváženým rozhodnutí, šlo o obrovský hazard přesně tak, jak to kdysi popisoval ex-šéf Škody. A dopadlo to tak, jak obvykle hazard dopadá - kasino vyhrálo, jen nevím, kdo v tomto případě kasinem je. Poražení jsou ale jasní.

Jedním z nich je Ford, který v roce 2021 vsadil na elektromobily úplně všechno a kritizovali jsme to stejně jako kdykoli dříve i později. Roky nás bil po hlavě za to, že mu netleskáme, až to letos šéf automobilky označil za „pitomou vizi” a po hlavě začal mlátit sám sebe. Od té doby od automobilky přichází jedno popření elektrických záměrů za druhým druhým a celou situaci nyní shrnuje Wall Street Journal. Jeho článek je postaven okolo zrušení plánů na nové elektrické SUV a další modely, kterému jsme se věnovali, jako správný ekonomický magazín si ale víc všímá čísel. A ty je dobré si doplnit.

Jednak WSJ konstatuje, že i letos, mnoho let poté, co do těchto aut masivně investoval a je naprosto pomýlené k tomu říkat, že tato bilance stojí okolo jednorázových výdajů, které se vrátí časem, prodělává na každém elektrickém autě 44 000 dolarů, tedy asi 987 tisíc korun. To jsou ohromné peníze i na Ford a jak jsme sami kdysi upozorňovali, ztráty jsou to tak obrovské, že se automobilka musí začít strachovat, kdy už si na ně nevydělá svými ostatními aktivitami. Na všech spalovacích osobních vozech (tedy ne autech prodávaných užitkovou divizí Pro) aktuálně vydělává jen o málo méně, než na hrstce elektromobilů prodělá. Až to byl pro Ford budíček, že podnikat v rytmu elektrických pětiletek dlouho nepůjde.

Obavy firmy zašly až tak daleko, že Ford raději nezačne prodávat skoro hotová auta tohoto ražení. Vzpomínáte, jak jsme včera psali, že „automobilový byznys je kapitálově extrémně náročný a nejdražší je, když do prodeje dostanete něco, co se nakonec neprodává, takže výrobci dělají první poslední, aby se tomu vyhnuli”, a tak raději nezačnou prodávat auto, ve kterém nevidí původně očekávaný tržní potenciál? Přesně k tomu dospěl Ford, neboť jeho velké elektrické SUV bylo zjevně s vývojem daleko. A teď nebude vůbec.

Automobilka tak říká, že neumořené a neumořitelné náklady souvisejících s odpískáním onoho SUV si vyžádají jednorázový náklad ve výši 400 milionů dolarů v rámci aktuálního kvartálu a dalších 1,5 miliardy v těch následujících. Ford tedy raději odepíše 1,9 miliardy USD, skoro 43 miliard korun za dosavadní vývoj, než aby poslal tohle auto na trh. Proč? Protože se bojí, že by na něm prodělal ještě víc, je to úsporné opatření. Taková je současná realita podnikání s elektrickými auty, prostě a jednoduše. A nic lepšího není v dohledu, ostatně tohle auto mělo po posledním odkladu dorazit do prodeje až za dva tři roky.

Jestli bude pro Ford stejný průšvih i elektrický Explorer, který si v podstatě půjčil od VW, se uvidí. Ale prodejní úspěch mu opravdu nevěštíme, však čím má ohromit? Foto: Ford

Zdroj: Wall Street Journal

Petr Miler

