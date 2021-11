Francouzský extrémista skočil s motorkou ze 135metrového útesu, přežil on i stroj před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Red Bull

Když někoho pohltí vášeň pro extrémní jízdu na motorce i létání, jde zdánlivě o dva úplně jiné světy. Tom Pages se se je rozhodl spojit v jeden a zapsal se do historie, ač mu hrozilo zlomení vazu.

Nejspíše každý z nás by se velmi rád zapsal do historie. Podaří se to však jen málokomu, zvláště v současné době, kdy přijít musíte s kouskem, při kterém často tuhne krev v žilách a stávají vlasy hrůzou na hlavě. Jeden takový má aktuálně za sebou francouzský extrémista Tom Pages, který v minulosti získal pět zlatých medailí na hrách X Games v kategorii freestylového motocrossu. Jednostopým strojům je věrný dodnes, svůj záběr v mezičase však obohatil také o létání, konkrétně skydiving.

Když Pages začal skákat s padákem, napadlo ho, že by do vzduchu zamířil i se svou motorkou. Náročný trik chtěl uskutečnit již loni, ovšem překazil mu jej příchod pandemie. Ta sice řádí i nadále, ovšem tentokrát již extrémista dostal zelenou a s podporou Red Bullu, který o kousku informuje ve své tiskové zprávě, zamířil do francouzského horského střediska Avoriaz. Tam se nachází strmý 135metrový útes, na jehož vrcholku byla vybudována sedmimetrová rampa, která Pagese i jeho stroj vynesla vysoko do vzduchu.

Nadšenec najel na rampu v rychlosti 80 km/h, následně provedl dvě salta vpřed a ve vzdálenosti 55 metrů od útesu zatáhl za padák. V té chvíli se již pohyboval rychlostí 150 km/h, načež bylo extrémně důležité správné načasování. Jak je totiž patrné z přiloženého videa, kvůli rotaci hrozilo zlomení vazu. Nakonec ale vše dobře dopadlo a Pages po třicetisekundovém letu bezpečně přistál 170 metrů od útesu.

V pořádku na zem dopadl i motocykl, který byl taktéž vybaven padákem. Ten vyvinul Stephane Zunino, jenž manuální otevření integroval do sedadla. Jak nicméně Pages posléze přiznal, zatažení za příslušná táhla nebylo to nejtěžší. Vypořádat se musel se silným větrem. Ten nicméně na videu není patrný, i proto možná daný trik vypadá poměrně jednoduše. Pages je ale prvním člověkem na Zemi, který něco takového zvládl.

Francouzský extrémista Tom Pages je prvním člověkem na světě, který zvládl skok z útesu i s motorkou. On i stroj přitom byli vybaveni padáky, jež zajistily bezpečné dosednutí. Foto: Red Bull

Zdroj: Red Bull

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.