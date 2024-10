Graf vývoje počtu vyrobených aut v různých zemích světa v průběhu času ukazuje, jak drasticky Evropa ztrácí. A míříme jen hlouběji včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Chápeme, že pro ty, kteří o takový stav usilují, jde o dobrou zprávu, ale opravdu jsou Spojené státy nebo Japonsko o tolik horší místa k životu, že je špatné držet krok byť jen s nimi? Výroba aut v Evropě po dekádách postupného rozmachu jednoznačně vymírá.

Automobilky dostanou pokutu 376 miliard, nebo nevyrobí 2,5 milionu aut, to je varování spojené s rokem 2025, které asi před měsícem vyřkl šéf evropské asociace výrobců aut. A nejde o plané strašení, jak ukazují aktuální kroky Fiatu, který zastavuje výrobu elektrických i spalovacích modelů, protože jedny nikdo nechce a za prodej těch druhých by platil vysoké pokuty. Továrny italské značky v její domovině jsou tak na hranici kolapsu, neboť lidé v nich už doteď měli práci na jeden až dva dna v týdnu, „když to dobře jde”.

Automobilová produkce na starém kontinentu - na našem kontinentu - pod taktovkou EU zřetelně vymírá a nebude si říkat, že je to náhoda. Jde o nejspíš cílený následek opatření spojených s absurdními, naprosto utopickými teoriemi „nerůstu”, které svým nedomyšleným idealismem připomínají myšlenky komunistů zpřed více jak 100 let. Také oni to možná mysleli dobře, jejich doktríny ale z podstaty vedly k bídě a nesvobodě - přesně k tomu, k čemu pomalinku, polehounku, ale stále zřetelněji směřujeme dnes.

Je snadné to takto říci, je ale těžké si představit, co to konkrétně znamená, jak moc velkou změnu to přináší, jak nekonkurenceschopnou to Evropu postupně činí. Snahy EU dirigovat dění v tomto oboru za hranicí únosnosti jsou staré dekády a přesně po tu dobu způsobují popsané. Pokud se na věc podíváte optikou kumulované výroby aut za celou historii tohoto oboru, působí Evropa pořád jako jeden z králů, pokud se podíváte na čísla z libovolného roku, naznačí to víc, ale stejně vám to moc nepoví. Vizuální ztvárnění dlouhodobých trendů v podobě vývoje počtu vyrobených aut v různých zemích mezi roky 1950 až 2022 je ale velmi výmluvné.

Už loni se o něj postarali lidé z VGraphs, jejich práci možná znáte. Tehdy ale tohle jejich konkrétní dílo vzbudilo pramalou pozornost, na Youtube má dodnes pouhý 1 tisíc zhlédnutí, i když za sebou autoři mají mnoho „milionových” videí. To až v poslední době se právě ve stínu výše popsaného dění začaly šířit světem různé deriváty tohoto videa a dostaly se až k nám. A nemůžeme toho nevyužít k připomenutí originálu.

Ten jasně ukazuje, že v dobách největšího rozmachu automobilismu byly jasným hegemonem Spojené státy, které zůstaly prakticky na svých číslech až dodnes, po 70 letech jsou o nějakých 25 procent dál. V mezičase povstali Asiati, nejprve Japonci a nakonec hlavně Číňané, my se ale budeme soustředit na Evropu. Místní země jako Velká Británie, Německo, Francie a Itálie (ale v přehledu se na několik let objeví i Česko) postupně zlepšovaly svou pozici, až dosáhly na miliony vyrobených aut ročně v Německu (až 6,2 milionu), Francii (až téměř 4 miliony), Itálii (až 2,1 milionu), Británii (přes 2 miliony) nebo Španělsku (přes 3 miliony). A nakonec ani 1,4 milionu aut vyrobených za rok v Česku není vůbec málo.

Co z toho zbylo? Velmi málo, už do nynějška, a to teprve stojíme na prahu dalšího kola teď už zřetelně řízené devastace tohoto oboru ve jménu bůhvíčeho. V roce 2022 byla první pětka mimoevropská, šesté Německo stálo s výrobu 3,6 milionu aut daleko za tím, čím bývalo. Deváté vidíme Španělsko s 2,2 milionu, pak už jen Francii s 1,4 milionu a 1,2milionové Česko. To je všechno, Itálie nebo Velká Británie vypadly z přehledu zcela. Jistě, živit se dá i jinými věcmi než výrobou aut, ale na vrcholu pořád vidíme země jako Spojené státy a Japonsko, to přece nejsou žádné rozvojové země. Podívejte se na to sami, otevírá to oči.

Ani výroba aut v Česku není na dobré trajektorii, dosud to ale ještě šlo. S novou a pokročilejší verzí ve své podstatě plánovacích mechanismů EU platných od roku 2025 ale bude nejspíš ještě citelně hůř. A pro co? Foto: Škoda Auto

Zdroj: VGraphs@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.