Grafici digitálně odmaskovali novou Škodu Elroq. Ani sebehezčí vzhled ale nezastře její faktickou marnost

Tohle auto nebude vypadat špatně, spadne do té správné obchodní třídy a nabídne jistě i spoustu vychytávek, které lidé na škodovkách milují. Ale co je to platné, když vsadí na předraženou techniku, která nebyla konkurenceschopná ani v době svého zrodu?

Byli bychom rádi, kdybychom o směřování nejvýznamnější české automobilky mohli informovat v pozitivnějším duchu, sama pro to ale bohužel nedává prostor. Značka, která si znovu vydobyla světové renomé hlavně díky své racionálně koncipované nabídce a dobrému poměru hodnoty a ceny, se v posledních letech chová stejně iracionálně jako většina jejích soupeřů. Se stejným úspěchem jako dosud tedy chce prodávat jen elektrická auta, ale jak by mohla? Taková vize je od počátku nereálná a jedinou skutečně nezodpovězenou otázkou je, kolik zbytečné škody bude muset vzniknout, než si to automobilka sama uvědomí a své plány změní.

Tady odpověď skutečně neznáme, jisté ale je, že zbytečných Škod vznikne hned několik. Premiéra té další je na spadnutí, však automobilka se s ní už pár dnů marně snaží zaujmout. Bude to Elroq a půjde o nové elektrické SUV, tedy vůz vskutku originální koncepce. Už jeho základní pojetí je nápadité asi jako bílá lednice ve tvaru kvádru a již nastíněná technika je ze stejného ranku. Vůz stane na elektrické platformě MEB, na které dosud nevznikl ani jeden skutečně úspěšný produkt, i když jí od roku 2019 použilo celkem už 18 modelů koncernu VW. Elroq bude tím 19. a v pekle by asi muselo začít sněžit, aby po takové době konečně začal něčím ohromovat. Faktem je, že ani před 5 léty nebyla tato technika ničím oslnivým, tím méně bude něčím takovým dnes.

Technické a obchodní aspekty už jsme ale probírali, dnes si můžeme posvítit na vzhled. Ten skutečně může být zajímavý, jak naznačuje i pokus lidí z magazínu Kolesa digitálně zbavit zahalené prototypy z oficiálních fotek kamufláže. Jak moc byli úspěšní, uvidíme až časem, vše ale nasvědčuje tomu, že se s širokou a nízkou mřížkou chladiče lemovanou tenkými LED světly docela trefili. Spodní část přídě se svislými boční průduchy by též nemusela být jiná, vzadu novinka připomíná spíš už existující elektromobily značky - tedy jeden elektromobil ve dvou variantách.

Jde o první vlaštovku nového designového přístupu značky. Pokud výsledek bude vypadat takto, půjde o sympaticky vyhlížející auto, ale koupí si ho někdo jen kvůli tomu? Pár lidí se jistě najde, ostatním bude vadit, že dají milion a víc korun za kulhavého poníka zvládajícího pár béčkových triků, jehož životnost - a tedy i postupná ztráta hodnoty - bude odpovídat tomu, že vám ho už nového dodají se třemi nohami. S tím se většina trhu nikdy nesmíří a je dokola fascinující, kolik lidí ve Škody je ochotno před tím stále zavírat oči do chvíle. Zřejmě to budou dělat do chvíle, než jim budou „násilím” otevřené.

Takto nový Elroq zatím ukazuje sama Škoda, mnoho toho z něj vidět není. Její faktická marnost je ale jasná předem, tak co sejde na tom, jak bude vypadat? Ilustrace níže vám přiblíží to, co by škodovka měla odhalit během zbytku letošního roku. Foto: Škoda Auto

