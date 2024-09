Hollywood byl napřed, díky elektromobilům tu konečně máme auta reálně explodující při nehodách před 9 hodinami | Petr Miler

Žerty stranou, tady zemřeli dva lidé a další byli zraněni. Ale jinak je to tak - zatímco exploze při nehodách benzinových aut jsou ryzí fantazií filmových tvůrců, exploze elektrického vozu může být smutnou realitou.

Je to jeden z mylných dojmů, který v lidech vyvolává filmová produkce, která logicky musí být vždy o něco dramatičtější než realita. Od útlého dětství jsme tak všemožnou tvorbou od hollywoodských trháků až po seriálu typu Kobra 11 „krmeni” dojmem, že každá větší nehoda automobilu končí mohutnou explozí. Nic takového se ale ve skutečnosti neděje.

Může se to stát u aut s plynovými nádržemi v útrobách, to ano, ale benzin ani nafta za běžného tlaku a teploty neexplodují, nafta dokonce sotva hoří. Jenže zkuste lidem ukázat „normální” nehodu - nebudeme říkat, že je to nuda, ale auto prostě někam hlasitěji „bouchne”, trochu se zdeformuje, něco z něj upadne a v „lepším” případě přijde i trocha kouře. Filmoví tvůrci mají jiné zadání - chce to pořádnou ránu a velkou ohnivou kouli, exploze je tady to pravé. A tak snad i banální nehody ve filmech vypadají tak, jako by něčeho právě najela bomba na kolech, i když už (alespoň trochu dramatické) rychlé shoření nespáleného paliva je ve skutečném světě velmi neobvyklé.

Nyní to ale vypadá, že se podobných scén můžeme reálně dočkat s rozmachem elektrických aut, jak ukazuje jedna velmi nemilá nehoda, o které informuje americká CBS v přiložené reportáži. Odehrála se začátkem týdne ve White Plains nedaleko New Yorku, kde elektromobil Tesly po ostré akceleraci vjel na obrubník, narazil do stromu a od toho se odrazil do domu. Začal okamžitě hořet a podle očitých svědků „vybouchnul jako bomba”. Podle dostupných informací se to stalo až poté, co byl zasahujícími hasiči odtažen od budovy, ale i tak je to výbuch, který se benzinových nebo naftových aut prostě nemůže stát.

Nevíme, jestli je to zase „ten pokrok”, nehoda má každopádně velmi nemilou bilanci. Auto řídila 70letá žena s 36letou snachou na sedadle spolujezdce poté, co vysadily děti ve školce. A obě jsou po smrti. Odletující šrapnely z explodovaného auta pak zranily kolemjdoucí a několik obyvatel domu bylo ošetřeno s drobnějšími zraněními. Nevíme, jestli to označit za štěstí v neštěstí, to by asi nebylo vhodné, ale mohlo to snadno skončit ještě hůř - zejména v domě nebyli v jeho nejvíce zasažených částech žádní lidé.

Úřady nehodu vyšetřují i s podezřením na možné nechtěné zrychlení, tedy situaci, kdy by vůz náhle začal zrychlovat bez ohledu na vůli řidiče. S ohledem na věk dámy, která seděla za volantem, bychom to ale viděli na (bohužel) klasický případ záměny pedálů auta. Následky jsou v tomto případě opravdu smutné a fakt, že auto po nehodě rychle začalo hořet a explodovalo jako ve filmu, na tom nepochybně má svůj podíl. Samotný náraz by posádku nejspíš nezabil.

Už z dřívějších incidentů víme, že nehody Tesel může následovat pořádné inferno. Ale výbuch jako ve filmu, to je novinka. Li-ion baterie ovšem něčeho takového schopné jistě jsou. Ilustrační foto: Morris Township Volunteer Fire Company, CC0 Public Domain

