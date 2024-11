„Horst Fuchs v sukních” ve svých 84 letech ve vysoké rychlosti nezvládl nové Ferrari, skončilo na střeše dnes | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Ženy tuto dámu znát mohou, většině mužů zřejmě jméno Brigitte Lund-Arnold nic neřekne. Je to ale německá královna teleshoppingu, takový Horst Fuchs v sukních, která si svými aktivitami vydělala i na rozsáhlou sbírku Ferrari. Teď má o jedno míň.

I když se teleshoppingovým nabídkám leštícím do krásy obvykle nesmyslné, nefunkční a z pochopitelných důvodů jinde nedostupné produkty snad většina z nás jen upřímně zasměje, zjevně jde pořád o dobrý byznys s ohromným dosahem. Ostatně sám jsem si po náhodném shlédnutí teleshoppingové prezentace nikdy nic nekoupil, dnes už zesnulého Horsta Fuchse a „jeho” produkty od zázračných pánví po kosmické leštěnky na auto ale znám. A nepotkal jsem v životě jediného člověka, který by nevěděl, o koho jde.

Tento muž má svou obdobu opačného pohlaví, shodou okolností také Němku jménem Brigitte Lund-Arnold. Nevím o ní zdaleka tolik co o Horstu F., a tak vás do tajů jejího podnikání neumím důkladněji zasvětit, její nabídky jsem ale v zahraničí též párkrát zahlédl. A obvykle se soustředily kolem televizních prezentací kosmetických produktů značky „Brigitte Lund” od firmy HSE. Nevím, jestli nedělá ještě něco jiného, na každý pád dokázala za svůj už 84 let trvající život řádně zbohatnout ještě víc než Horst Fuchs. V automobilovém světě je totiž známá hlavně svou vášní pro vozy značky Ferrari, kterých má vlastnit celou kolekci. A navzdory svému pokročilému věku je používá pro denní ježdění, podle svých slov je dokonce „profesionální závodnicí” a rok co rok najezdí v těchto autech okolo 50 tisíc km.

Je-li tomu tak, pak klobouk dolů, aktuálně se ale ve světě proslavila něčím, co ke smeknutí tak úplně nenutí. Jak informuje Bild, Brigitte se měla se svým novým žlutým Ferrari Purosangue rozvášnit na rychlostně neomezeném úseku dálnice A23 poblíž Pinnebergu, kde nezvládla řízení vozu při ostré akceleraci ve vysoké rychlosti. Sama hovoří o možném technickém defektu, ale zdá se, že jen přecenila trakci vozu při zrychlení, auto se dostalo do smyku, následné rotace a přistálo na střeše poblíž dálnice. Podle fotek je zjevně totálně zničené, tohle už nikdo spravovat nebude.

Jak jste už jistě pochopili ze zmíněného, paní Lund-Arnold účast na nehodě nepopírá, sama byla i se spolujezdcem jen lehce. Po nehodě otevřeně tak přiznala, že ji pořád neopouští vášeň pro rychlá auta. „Profesionálně závodím 13 let,” řekla Bildu. Na své Ferrari Purosangue byla hrdá, měla být jedním z prvních zákazníků v Německu, kteří jej od italské automobilky dostali. Teď už ho nemá.

Škoda na majetku je odhadována až na půl milionu Eur (přes 12,5 milionu Kč), neboť při nehodě došlo k poškození dalšího vozu a také části dálnice. Předpokládáme, že paní Brigitte má dobré pojištění, ale i kdyby ne, tohle ji podle všeho nerozhází. Podívejte se na fotky níže, jak její auto dopadlo.

Ferrari Purosangue je kontroverzní auto, ale Brigitte Lund-Arnold si ho zamilovala. Německá královna teleshoppingu s ním měla jezdit často a ráda, po nehodě na dálnici A23 ale zjevně dojezdila, jak dosvědčují i fotky níže. Foto: Ferrari

Zdroje: Bild, supercar.fails@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.