Ikonické BMW na německé dálnici ukázalo, proč za něj lidé i 18 let po konci výroby platí miliony

Většina aut je po 18 letech na světě skoro bezcenná, za tohle dnes lidé platí víc než za nové i v momentě, kdy celý svůj život jezdilo. Až jej uvidíte i po takové době od konce výroby znovu řádit na německé dálnici, pochopíte.

Nemusíte s námi souhlasit, ale patříme mezi ty, kteří jsou přesvědčeni, že automobilový průmysl dosáhl svého vrcholu krátce po přelomu milénia a své tehdejší úrovně už nikdy znovu nedosáhl. Platí to pochopitelně relativně, spousta věcí se posunula ještě o pořádný kus dál, zejména bující regulace ale donutily výrobce přijímat kompromisy, ke kterými by dříve nepřistoupili. Věci už nebylo možné dělat prostě nejlépe, ale nejlépe v rámci stále úžeji vymezených mantinelů, což přineslo ústupky na spoustě úrovní. A nikdo nečekal, že bude tak zle.

Mohu vzpomenout rok 2001, kdy technici BMW se zcela vážnou tváří říkali, že modely divize M „nikdy” neosadí přeplňovaným motorem, protože už by to prostě nebylo ono. Kde jsme teď, vidí každý - BMW už nenabízí jediný motor bez turba a modely M nejsou výjimkou. Nejde ale jen o tyto velmi hmatatelné projevy, tlak na nutnost investovat do trhem nevyžádaných řešení a inovovat pro regulace - nikoli pro zákazníky - přinesl vyšší náklady, které bylo nutné kompenzovat jinde. Nebude náhodou, že zrovna kvalita BMW tou dobou začala rychle padat, na něco jako „vymazlené” interiéry už nebyly peníze.

O bavorské značce nemluvíme jen proto, že se stala jedním ze symbolů tohoto úpadku, neboť se u ní ve stejné době zapojily do hry i jiné než regulacemi vynucené faktory. Ale také kvůli videu níže, které lepší časy připomíná. Zachycuje jízdu modelu M3 generace E46 v ikonickém provedení CSL po Autobahnu na „plný kotel”, což stačí k tomu, abychom si uvědomili, jak moc nám v dnešních autech některé věci chybí.

Je docela dobře možné, že M3 CSL by dnes na dálnici dynamicky „roztřískal” VW Golf R s dvoulitrovým turbem, ale je to důležité? Video vrací vzpomínky na zvonivý zvuk motoru 3,2 R6 s 360 koňmi, který je v oblasti okolo 8 tisíc otáček naprosto opojný. I dynamika ale stojí za to, vůz bez potíží dosáhne tachometrové rychlosti 290 km/h, reálně 273 km/h podle GPS, vůz tedy byl zjevně zbaven omezovače na obvyklých 250 km/h.

Podívejte se na to sami, není divu, že tohle auto dnes není možné ani v hodně ojetém stavu koupit za méně 2 miliony Kč a nejhezčí exempláře verze jako CSL vyrobené jen v 1 383 kusech chtějí miliony 3 až 4. Je to něco, co bylo, není a už nikdy se nevrátí. A nikdy nebylo překonáno ve všem, co nabízí, proto to zůstává svým způsobem nenahraditelné a nedocenitelné.

BMW M3 E46 v provedení CSL je jedním z vrcholů historie automobilové evoluce. I po 18 letech od konce výroby se tak na Autobahnu předvádí ve skvělém světle, podívejte se na to sami. Ilustrační foto: BMW

