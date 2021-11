Jízda dekády starým Mercedesem maximálkou po Autobahnu je úžasný návrat do dob sametové revoluce před 4 hodinami | Mirek Mazal

V revolučních časech, kdy jsme u nás jezdili tak nanejvýš Favority okolo 140 km/h, měli v Německu své proslulé dálnice a auta schopná pohybovat se mnohem rychleji. Legendární Mercedes 190 se na nich na svou maximální rychlost rozjede i dnes.

Tento týden jsme oslavili 32. výročí od tzv. sametové revoluce, která pomohla vrátit Československo a později Českou republiku na mapu svobodného světa. Jak moc svobodným zůstává po více jak třech dekádách zrovna v této době, je otázkou, to ale nechme na jinou debatu. Faktem nepochybně je, že v roce 1989 existovaly mezi demokratickým západem a socialistickým východem obrovské rozdíly, které panovaly i v automobilovém světě.

Jedním ze symbolů „západního motorismu” byl v připomínaných revolučních dobách Mercedes-Benz 190 vyráběný mezi léty 1982 a 1993, který ale nebyl tak úplně ekvivalentem dnešní třídy C, jak se občas tvrdí. Hrál spíše úlohu základní modelu. Pod kapotou většinou měl čtyřválce občas nahrazené pětiválcem a zcela výjimečně šestiválcem. V osudových chvílích pro komunistický režim Evropy byl typ W201 ve stínu větších modelů jako W124.

Postupem času se modelu 190 dostává většího respektu, hlavně kvůli jeho trvanlivosti, která jej v provozu udržuje dodnes. Jeden zachovalý tmavě zelený sedan z poloviny 80. let vyvětral německý řidič na tamní dálnici, kde dal řádně napít všem... 90 koním benzinového čtyřválce o objemu 2,0 litru. Skutečně tak málo, a to se do Mercedesu 190 montovaly i slabší motory. Udávaná maximální rychlost činila 175 km/h a i po skoro čtyřiceti letech na světě se žlutá ručička na tuto cifru stále bez větších problémů dostane.

Sledování analogového tachometru přes čtyřramenný volant bez tlačítek připomíná minulost, která dýchá i z materiálů látkového interiéru. Auto zrozené v jiné éře motorismu neschovává řidiče, naopak nabízí výhled všemi směry do širokého okolí, něco takového v dnešních autech nezažijete. K vysokým rychlostním metám auto míří celkem nenuceně a nezdá se, že by mu rychlá jízda dělala jakýkoli problém, třebaže je prosto blikajících asistentů nebo zvukových varování před nebezpečím okolního světa. Nakonec, podívejte se na to sami, stojí to za to.

Mercedes-Benz 190 W201 2,0 se na dnešních německých dálnicích v rychlostech okolo té maximální už nevídá, o to zajímavější pohled na jeho jízdu je. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

