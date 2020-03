Karanténa zamezující šíření koronaviru je v některých zemích vymáhána dost drsně před hodinou | Mirek Mazal

Když vás u nás, v Německu nebo třeba i v USA policie uvidí venku v momentě, kdy tam nemáte co dělat, patrně vás slušně požádá, abyste se odebrali domů. Není tomu tak všude, v Indii nebo Jižní Americe se s lidmi nerespektujícími omezení nemažou.

Nejskloňovanější slovo posledních týdnů se týká už 191 zemí světa ze 195 sledovaných. Koronavirus postihl už více než půl milionu lidí, a to se bavíme jen o těch testovaných - reálně bude nakažených ještě mnohonásobně více. V časech nehraného dramatu je třeba hledat pozitiva, proto potěší třeba více než než 100 tisíc vyléčených jedinců a pozitivně lze vnímat i to, že karantény berou vážně i v místech, kde by to každý nečekal.

Domácí izolace a s tím spojená opatření proti SARS-CoV-2 uvěznily doma celosvětově miliardy lidí. Mezi takovým kvantem lidí se pochopitelně najde určité procento těch, kteří omezení nerespektují a zatímco u nás mohou počítat - pakliže jde o omezení preventivní a nikoli reagující na zjištěnou chorobu - leda tak s pokáráním, například v Indii trestání poněkud bolestivou metodou.

Většina neopodstatněných výletů mimo domov je po zjištění doprovázena ranami dřevěnou holí. Středověký způsob vymáhání poslušnosti vykonávají policisté na kontrolních stanovištích neprodleně. Indové jsou tak často nekompromisně zbiti rovnou uprostřed silnice. Dovoleny jsou alternativní tresty jako dřepy, kliky a další atletické cviky, možnost odvolání neexistuje, trestá hned policista.

Na opačném konci světa v Argentině strážci pořádku zabavují auta těm, kdo vyjeli bezdůvodně. Úřady si připsaly už asi tisíc úlovků z plošných kontrol statisíců vozidel. Konkrétním sítem 206 716 dotazovaných motoristů nebylo schopno projít 938 z nich. Nedostatečná argumentace vedla k zabavení dopravního prostředku. Od 21. března bylo zahájeno dohromady už 6 191 projednávání porušení vyhlášené karantény a propadnutí majetku hrozí i v jiných případech.

Indický boj proti lidem nerespektujícím omezení pohybu nepotřebuje soudce, rozhoduje názor policisty s dřevěnou tyčí. Ten může být i velkorysý a spokojit se třeba s dřepy místo bití

