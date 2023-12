Kim Čong-Un si dál žije v luxusu. Ukázal se v novém Maybachu, k takovému autu by se vůbec neměl dostat před 3 hodinami | Petr Miler

Severokorejský vůdce by teoreticky měl být odříznutý od zbytku světa a jeho výdobytků, realita je ale zjevně jiná. Ke dvěma už dříve zdokumentovaným Maybachům si tak pořídil třetí. A pochybujeme, že je poslední.

V posledních letech se mluví hlavně o sankcích uvalených na Rusko, to ale není zdaleka první zemí, které se podobná omezení dotkla. V jeho případě se sankce ukázaly být z větší či menší části neúčinnými, neboť jde o příliš velký a mocný stát s řadou cenných aktiv, o která zbytek světa prostě stojí a odříznout se od nich nemíní. Stoprocentní izolace se tak zdá být nedosažitelnou, v případě Severní Koreje je situace jednodušší.

Také tato země byla zatížena nespočtem sankcí a od zbytku světa izolována prakticky byla. Už léta pořádně nevíme, co se v ní děje a zbytek světa dokáže bez KLDR docela dobře fungovat. Přesto se ani v jejím případě nedaří všechny sankce naplno uplatňovat, jak s oblibou ukazuje sám severokorejský vůdce Kim Čong-Un. Hlavně jemu by nakonec omezení měla zkomplikovat život, nezdá se ale, že by to zmohla. A sankce proti Rusku tomu paradoxně pomáhají.

Přístup „nepřátelé mých nepřátel jsou mí přátelé” tady zjevně zafungoval. A byť se Rusové dříve se Severokorejci zase tak moc nekamarádičkovali, aktuálně si s nimi dobře rozumí. Viděli jsme to i při nedávné návštěvě Kim Čong-Una v Rusku, kde se Nejvyšší vůdce Korejské lidově demokratické republiky (to je oficiální titul) blýskl svým Maybachem. Na jednu stranu šlo o ještě skutečný Maybach s označením 62, na tu druhou se ale jednalo o dost starý vůz. Kim byl dříve natočen také v pozdějším nástupci tohoto vozu, tedy v Mercedesu-Maybach třídy S v jeho historicky prvním provedení, teď se ukazuje, že má přinejmenším ještě jeden.

Znovu to není úplně aktuální model, jedná se ale už o faceliftovanou verzi S650 generace X222, tedy dva, tři, možná čtyři roky staré auto, více ne. Nechal se v něm natočit státní KCTV při řadě příležitostí, takže nemůže být pochyb o tom, že jej skutečně používá. Že by se k němu vůbec neměl dostat, je nabíledni, přes Rusko se ale nyní může do KLDR dostat cokoli. A protože se prakticky cokoli může dostat také do Ruska přes Čínu, i sankce proti KLDR se mohou ukázat vymahatelnými méně než kdy dříve.

Kim Čong-un se dostal k dalšímu zakázanému autu, tentokrát už jen pár let starému Mercedesu-Maybach S650 generace X222 po faceliftu. Dál si tak žije v luxusu, který by mu měl být upřen. Foto: Mercedes-Benz

Kim Jong Un appeared over the weekend in KCTV footage arriving at an official activity in a Mercedes-Maybach S650 sedan, with details matching the newest generation introduced by the German company in 2019. pic.twitter.com/reWwBuv4vC — NK NEWS (@nknewsorg) December 11, 2023

Zdroj: NK News

Petr Miler

